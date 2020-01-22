未來前進黨被控與光明會勾結推翻君主制：憲法法院判無罪，暫免解散危機

泰國第三大黨未來前進黨先前被控試圖損害君主制度下的民主政治，泰國憲法法庭21日裁定其推翻君主立憲制的罪名不成立，因為該指控沒有任何堅實的證據。這個反對軍人干政的新興民主派反對黨因而暫時免除被解散的危機，不過仍舊官司纏身。

《The Thaiger》報導，本次的訴訟根源於６個月前，因為未來前進黨（Future Forward Party）的黨員批評泰國君主政治，前監察辦公室的顧問、泰國律師Dr. Natthaporn Toprayoon控訴該黨和「光明會」（Illuminati）勾結試圖推翻君主立憲制，並提請解散未來前進黨。光明會是傳說中在16世紀開始運作，秘密籌畫推翻帝制的組織。

黨魁他納通（Thanathorn Jungroongruangkit）表示這起控訴「毫無邏輯」，20日時國際特赦組織（ Amnesty International ）也公開呼籲泰國當局停止針對未來前進黨的法律恐嚇。泰國媒體將此案形容為「歷史性的政治案件」，21日一早，聚集在黨部的支持者緊張地聆聽判決結果。他們才在去年的12月14日，響應黨魁他納通的號召，走上曼谷街頭，抗議當局對未來前進黨的打壓。

針對這起控訴，法院駁回Toprayoon的控訴，表示應該由選舉委員會（Election Commission）來決定未來前進黨的政策是否有瑕疵，並確保其是否符合憲法要件。法院也指出，Toprayoon的控訴是毫無根據的，因為他提出的說法是未來前進黨的黨徽和光明會的標誌太過相似。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 21日聚集在未來前進黨黨部的支持者，收到來自憲法法院的捷報。

他納通1.91億借貸爭議

雖本次判決結果無罪，不過根據《曼谷郵報》報導，未來前進黨秘書長Piyabutr Saengkanokkul譴責軍方干政，並表示未來前進黨將會在國會提案，避免軍方勢力的干涉。同時，他也提醒，「即使成功度過這次解散的危險，仍然有很多試圖破壞未來前進黨的行動正在進行。」

即使渡過這次難關，未來前進黨仍舊必須面對下一次解散危機。身為億萬富豪的黨魁他納通先前曾借貸1.91億泰銖（約1.88億新台幣），給自己創立的未來前進黨，爭議則在於這筆鉅款究竟是政黨可以合法借貸，還是收取了違法金源。秘書長Piyabutr Saengkanokkul表示，「我們是無罪的，法律並沒有禁止政黨借錢。借款並非收入。我們也已經償還了部分借款，此外這些貸款我們是用於政治活動，並非商業行為。」

倡議者Srisuwan Janya主張，他納通此舉違反《組織法》第62條，該法條規定政黨可以舉行募捐或者接受贊助，但並不包括借貸。此外，她指出「這筆貸款是黨魁提供給自己的黨，此舉將允許黨魁主導黨的事務。另外這筆錢來自非法來源，將違反（組織法）第71條的規範。」第71條法條規定，黨以及其黨員不應在知曉金錢來源違法的情況下，接受資助。

泰國憲法法院去年12月25日也接收選委會的要求，將檢視未來前進黨是否收取違法資金，並用於選舉活動。除了Srisuwan Janya指出的潛在違法情事，選委會也指出，《組織法》第66條規範政黨收受個人捐獻一年內不得超過1000萬泰銖（約988萬新台幣），憲法法院也將一併審理。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜