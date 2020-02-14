享受濃醇香氣又不須擔心咖啡因過量：「低因咖啡」是怎麼做出來的？

文：林宇軒

咖啡因的提神效果，可說是人們離不開它的主要原因。咖啡因是一種中樞神經興奮劑，攝取咖啡因能使人不易感到疲累，還有提高注意力、減輕疼痛等效果。然而，咖啡因具有輕微的成癮性，讓人越來越不容易有提神效果，最終導致攝取過量，因此造成心悸或影響到睡眠，這也是為何低因咖啡成為越來越多人的選擇，消費者不僅可以適度攝取咖啡因，又能享受咖啡的香氣。

其實去除咖啡因的咖啡並不是21世紀才有的需求，早在20世紀初，來自德國、也是全球第一間賣低因咖啡的企業KaffeeHag（後來被美商併購並改名為Café Hag）便已開發這項產品，只不過當時喝低因咖啡的人不多。

直到第二次世界大戰結束後，一種咖啡因含量較高的咖啡豆──羅布斯塔豆（robusta）崛起。然而，由於羅豆大量使用，很多人受不了高濃度咖啡因飲料，使低因咖啡的需求大增。

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生活中常見的咖啡大多來自阿拉比卡豆（Coffea arabica），其全球生產量大約佔60％，因為其所泡出來的咖啡具有多樣的香氣與豐富的酸味，所以大多製作成各種精品咖啡。而羅布斯塔豆具有強烈的氣味與苦味，因此常製成混合咖啡或即溶咖啡，其全球生產量將近40％。

此外，阿拉比卡豆大約含有1.2～1.5％的咖啡因，而羅布斯塔豆則是近兩倍，約2.2～2.7％。二戰後越來越多用羅豆製成的咖啡產品，但也因為咖啡因含量高而容易使消費者感到不適，許多生產商才開始投注資源開發低因咖啡產品。

用萃取法去除咖啡因

低因咖啡的製程大多是各家公司的商業機密，不過還是能從已公開的文獻資料和專利，得知常見的低因咖啡製造方式，只是其中的細節不得而知。常見去除咖啡因的方式都是使用「萃取法」，一般會先將生咖啡豆萃取去除咖啡因後，再進行乾燥、烘焙。

常見的萃取方法大致可分三大類：溶劑萃取法（solvent decaffeination）、超臨界流體萃取法（CO 2 decaffeination）以及水處理法。

在70年代前，商業化量產販售的低因咖啡，只使用溶劑萃取法。在那之前，科學家尚未清楚了解各種溶劑對人體的影響，因此許多現在認為對健康有疑慮或有致癌風險的溶劑，都曾被廠商拿來萃取咖啡因，包括苯、氯仿與四氯化碳等。不過最常見的萃取溶劑，還是二氯甲烷和乙酸乙酯。

根據處理步驟的不同，溶劑萃取法可分成直接溶劑萃取法和間接溶劑萃取法兩種。由於咖啡因在豆子內和綠原酸（Chlorogenic acid, CGA）結合，因此在開始萃取前，需先將乾燥的咖啡豆吸飽水份使兩者分離，才能有效地將咖啡因分子溶出。

直接萃取法是直接將乾燥的生咖啡豆以水蒸氣蒸煮濕透，再將生豆浸泡在溶劑中，待溶出咖啡因後再取出並加熱，使溶劑和水分揮發掉。而間接萃取法則是將生豆放入熱水中煮，溶出咖啡因和各種氣味分子，煮咖啡豆的水再另外與溶劑充分混合，讓咖啡因溶入溶劑中，去除溶劑後再用剩下的水沖洗生豆好讓氣味分子能再度回到豆子中，最後再瀝出、烘乾。

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