《汀克溪畔的朝聖者》：溪流就是世界，具有世界一切的刺激和美

文：安妮・迪勒（Annie Dillard）

我曾有過一隻貓，一隻好鬥的老雄貓，牠會在半夜時從我床旁敞開的窗跳進來，降落在我的胸膛。我會半醒著，而牠會將腦袋插在我的鼻子下，然後嗚嗚叫，散發尿和血的難聞味道。有幾個夜晚，牠以前腳猛搓我赤裸的胸膛，拱起背，彷彿要磨尖爪子，又像是不斷拍打著母親，向她索奶。有幾個早晨，我在日光中醒來，發現身上滿是帶血的爪印，看起來就像畫著一朵朵的玫瑰。

天氣很熱，鏡子變得暖烘烘。我恍恍惚惚在鏡前梳洗，被打亂的夏日睡眠仍然像海帶般懸浮在四周。這是什麼血？什麼玫瑰？或許是結合之時綻開的玫瑰，謀殺的血；或許是赤裸之美綻開的玫瑰，以及某種無法言喻的獻祭或誕生之血。我身體上的記號可能是一種象徵，或者一種汙跡，可能是進入神國的鑰匙，或者是該隱的記號。我永遠無法知曉。當我梳洗，而血形成條紋、變淡，且終於消失時，我永遠無法知道我是否淨化了自己，或者摧毀了踰越節的血之記號。我們醒來（倘使曾經醒來），然後發現自己陷入死亡、美和暴力的奧祕及謠言之中……。一個女人最近對我說：「彷彿我們就這樣被放在這兒，沒有人知道為什麼。」

這些是早晨的事，是當最後的波浪將你拋入沙灘上明亮的光和變乾的空氣時，你夢到的景象。你記得壓力，以及一種讓你放鬆倚靠的弧形睡眠，一種柔軟的睡眠，彷彿殼裡的扇貝。但是空氣讓你的皮膚變硬；你站著；你離開陽光照亮的海灘，去探索某個昏暗的岬角。很快地，你就迷失在葉子密布的內地，專注著，卻想不起任何事物。

早晨醒來時，我仍然想到那隻老雄貓。現在，情況變得較溫馴了。睡覺時，我將窗子關上，貓和儀式消失了，而我的生活改變了，但是我仍然記得某種作弄我的強大事物。我醒來時期待著，希望看見一樣新的事物。倘使幸運，或許一陣奇怪的鳥鳴聲會將我喚醒。我匆匆忙忙穿上衣服，想像海雀或紅鸛在庭院裡拍動翅膀。今天早上，我看到的是一隻林鴛鴦，在小溪那邊，但是牠飛走了。

我住在一條小溪旁，它叫汀克溪，位於維吉尼亞州的藍嶺。一個隱居者的隱居處被稱作「下錨地」。一些「下錨地」不過是被固定在教堂側面的簡陋棚子，像附著在岩石上的藤壺。我將這棟固定在汀克溪旁的房子視為一個「下錨地」。它讓我停泊在岩石溪底，如海錨般讓我穩穩待在水流之中，面對流瀉而下的陽光。這是一個很好的居所，有許多事物供我思考。溪流──汀克溪和卡爾文溪──是充滿生氣的奧祕，每一分鐘都呈現新貌。它們的奧祕是一種持續創造的奧祕，是天道暗示下的一切奧祕：視覺之不可靠、固定不變者之可怖、現在之解離、美之紛雜、多產之壓力、無拘無束者之不可捉摸、完美之有瑕疵的本質。山──汀克山和布拉許山、麥卡菲納伯山和死人山──是一種被動的奧祕，最古老的奧祕。它們的奧祕是自空無創造事物的簡單奧祕，是物質、被賦予之事物的奧祕。山巨大、安靜、吸收著。你可以將你的心靈拋給一座山，山會保存它，將它摺疊起來，不會將它擲回，如某些溪流那樣。溪流就是世界，具有世界一切的刺激和美；我住在那兒，但是山是家。

林鴛鴦飛走了，我只瞥見某樣東西像一枚明亮的魚雷般轟炸著樹葉。我回到屋裡，吃了一碗燕麥粥；許久之後，長長的斜光出現了，這意味著我可以好好地散步。

如果天氣夠好，去哪裡散步都行，看起來都很不錯。溪水尤其呈現著最美好的面貌，沙洲反映蔚藍的天空，水將天空倒影剁入多砂礫的淺灘、白色的急流，以及湍流的泡沫之中。在陰暗的日子或起霧的日子，除了溪水之外，一切都褪色了、失去光澤了。溪水有自己的光。我動身前往火車軌道，前往鳥群飛越的山丘，前往白色母馬所居住的樹林。但是我來到溪水旁。

今天是一月一個時或有雲的美妙日子，日光選擇一處出乎意料的景色，將它打扮得金碧輝煌，然後陰影又將之一掃而空。你知道你活著；你邁開大步，試圖在雙腳之間感覺地球的圓弧。卡山札基斯說，他年輕時有一隻金絲雀和一個地球儀。當他放出金絲雀，牠會棲於地球儀上唱歌。在一生的漂泊之中，他一直覺得心頭之上彷彿棲著一隻唱歌的金絲雀。

在屋子以西，汀克溪急轉彎，如此，小溪既在屋子之後，我之南，也在路之另一邊，我之北。我喜歡往北行。在那兒，午後的陽光直直照耀著小溪，加深了映在水裡的天空之藍，照亮了溪岸樹木的側面。來自小溪對岸牧場的閹牛來到溪旁飲水。在那兒，我總是會驚動一、兩隻兔子。我坐在陰涼處一根傾倒的樹幹上，觀看陽光下的松鼠。就在樹幹長椅的上游方向，兩道木欄分別自橫過小溪的鋼索懸垂下來。這些圍欄可防止閹牛前來飲水時脫逃，跑到小溪的上游或下游。松鼠、鄰居的孩子和我把朝下游方向的木欄當成一座渡溪的搖擺橋。但是今日，閹牛在那兒。

我坐在傾倒的樹上，看著黑色的閹牛在溪底滑動。牠們全是飼養出來的食用牛：食用牛的心臟、食用牛的皮、食用牛的腿肉。牠們和人造絲一樣，是人類的產品，就像踏遍田野的一雙雙鞋子，有鑄鐵般的脛骨，以及泡沫橡膠鞋墊般的舌頭。你可以看穿其他動物的腦袋，但是你無法看穿牠們的腦袋；牠們的眼睛後面是食用牛的脂肪，那是燉牛肉的脂肪。

我橫越位於溪水以上六英尺的木欄，手在生鏽的鋼索上移動，腳沿著狹窄的木板邊緣前進，彷彿在走鋼索。當我到達溪流彼岸的堅實地面時，幾隻閹牛突然在我和倒鉤鐵絲柵欄（我正想自底下滑過）之間聚攏。因此，我突然狂熱而全速地衝向牠們，胡亂揮動臂膀，叫嚷著：「閃電！銅頭蛇！瑞典肉丸！」牠們開始逃竄，仍然成群結隊，踉蹌奔過平坦的牧場。我則站在那兒，讓風襲過我的臉。

我從一道倒鉤鐵絲柵欄底下滑過去，越過一片田野，走過一根被砍下來、倒向溪流對岸的美國梧桐樹幹，來到汀克溪當中一座淚珠形的小島。溪流的一邊是布滿林木的陡峭溪岸；鄰接島的那一邊，水深而湍急。而島的另一邊則是我走過的平坦田野，位於閹牛牧場旁：田野和島之間的溪水淺而遲緩。夏日水位低時，鳶尾和莞草沿著一連串因水流遲緩而形成的清涼淺潭生長。水黽在薄膜般的水面上巡行，淡水螯蝦沿著溪底淤泥弓身吃汙物，青蛙叫嚷並怒視著，而米諾魚和小魴魚藏在樹根之間，以避開悶悶不樂的小綠鷺的眼睛。我今年每個月都來到這座小島，四處走動，不時停下來凝視。或者在冬天時，跨坐於溪流上的美國梧桐樹幹，並盤起腿，以免碰到水，然後試著閱讀。今日，我坐在島盡頭的乾草上，旁邊是溪流遲緩的那一邊。這個地點吸引我，我來到這裡，彷彿來求神諭。我回到此地，彷彿一個人在多年之後找出讓他失去一條腿或一隻胳臂的戰場。

數個夏天前，我沿著島的邊緣漫步，想知道可以在水裡看到些什麼，而且主要是想嚇一嚇那些青蛙。青蛙會粗魯地自你足尖看不見的溪岸某處跳走，驚惶萬分，發出一聲青蛙的「呀！」然後撲通一聲躍入水中。說來令人難以置信，那時我覺得這件事很有趣；說來令人難以置信，至今我仍然覺得這件事很有趣。沿著島嶼多草的邊緣漫步時，我愈來愈容易看到在水裡和跳出水面的青蛙。我放慢腳步，學習辨認泥岸、水、草或青蛙所反映的光線質地有何差別。青蛙在我四周跳躍，我注意到島的盡頭有一隻綠色的小青蛙，半在水裡，半露出水面，看起來就像一隻兩棲動物的圖解，而牠跳也不跳。

牠跳也不跳，我悄悄挨近。最後，我跪在島上冬日凋萎的草地，覺得迷失，說不出話來，瞪視著四英尺外小溪裡的青蛙。那是一隻很小的青蛙，有睜大但呆滯的眼睛。就在我注視牠時，牠慢慢變皺，開始鬆垂，眼裡的神采消失，彷彿熄滅了，皮膚下垂，彷彿底下空無一物，而頭蓋骨似乎已崩垮，像一個被踢過的帳篷。牠在我面前縮萎，如被放氣的足球。我看著牠肩膀上繃緊、閃爍的皮膚起皺、落下。很快地，牠部分的皮膚便失去形狀，如被戳破的氣球，摺疊起來、浮動著，像水面上鮮豔的浮渣：變成一種可怖、駭人的東西。我目瞪口呆，感到迷惑和害怕。一個橢圓形陰影懸浮在乾枯的青蛙後方；然後陰影滑開，而青蛙皮囊開始下沉。

我讀過關於負蝽的描述，但是不曾親眼看過。「巨型水蟲」是這種昆蟲的俗稱，這是一種巨大、身體笨重的棕色昆蟲。牠們吃昆蟲、蝌蚪、魚和青蛙，用來捕捉受害者的前肢十分有力，且向內彎。牠們以前肢抓住受害者，緊緊抱住牠，並在凶惡地咬牠一口時，注入毒素使之麻痺。牠們只咬一口，經由傷口射入毒素，破壞受害者的肌肉、骨頭和器官，唯有皮膚例外。經由這個傷口，負蝽吸出受害者的軀體，將其化為汁液。在溫暖的淡水中，這種事司空見慣。我看見的青蛙剛被一隻負蝽吸乾。我一直跪在草地上，當無法辨認的下垂青蛙皮搖擺著落入溪底時，我站起來，拂拭長褲的膝蓋部位，覺得喘不過氣來。

當然了，許多食肉動物也活吞獵物。一般的方法似乎是擊倒獵物或攫住牠們，使之無法逃逸，然後再整個吃掉，或者不斷血淋淋地噬咬牠們。青蛙會完整地吞下一切獵物，以腳趾將之塞入口裡。有人看過青蛙張大的口裡塞滿活蜻蜓，以致無法閉合。螞蟻甚至不必捕捉獵物：春天時，牠們群聚於鳥巢裡剛孵出來、未長羽毛的雛鳥身上，一小口一小口地吃掉牠們。

那是一個粗暴、充滿危險的世界，而我們並不感訝異。每一樣活物都是靠著一種範圍廣大的應急營地存活下來的。但是與此同時，我們也被創造出來了。在《可蘭經》裡，阿拉問道：「天、地和其間的一切，你們認為我是在戲謔中創造出來的嗎？」這是一個好問題。我們如何看待這個被造的宇宙──它以無法想像的豐富形式跨越一道無法想像的空隙？或者我們如何看待虛無？如何思考過去和未來那些令人生厭的時區？倘使負蝽不是在戲謔中被創造出來的，那麼難道牠們是一本正經地被創造出來的？巴斯卡以一個適切的名詞來描述造物主的觀念：一旦造出宇宙，祂背向它：Deus Absconditus（隱藏之神）。我們是否認為事情就是這樣？是否宇宙的意義就在那兒，而上帝帶著它潛逃，吃掉它，像一匹狼帶著感恩節的火雞消失在屋子邊緣？

愛因斯坦說：「上帝是微妙難解的，但並無惡意。」而他也說：「大自然藉著她本質的莊嚴，而非藉著狡猾，來隱藏奧祕。」或許上帝並沒有逃匿，而是如我們對宇宙的洞察力和理解力那般，擴展至心靈和感覺的結構，而這個結構是如此堂皇而微妙，如此新穎強大，以致我們只能盲目地感覺到它的縫邊。讓充盈的黑暗成為大海的界限時，上帝「設立障礙和門」，並且說：「你們奔流至此即可，不能越過。」但是我們是否來到那裡了？我們是否已將船划到那片充盈的黑暗？或者我們都在船的底層玩皮諾克紙牌戲？

殘酷是一種奧祕，是一種痛楚的浪費。但是，倘使我們描述一個世界來包圍這些事物，而這個世界是一場漫長而殘暴的遊戲，那麼我們會碰上另一個奧祕：力量和光的湧入，在骷髏頭上唱歌的金絲雀。除非各年紀、各種族的人都被同一位集體催眠師（是誰？）迷惑了，否則美這種東西似乎是存在的，一種全然免費的恩典。大約五年前，我看到一隻嘲鶇自一棟四層樓建築物的簷槽垂直降落。此乃不經意的自發之舉，就如花梗之蜷曲，或者星星之閃爍。

書籍介紹

本文摘錄自《汀克溪畔的朝聖者（20世紀最令人驚豔的作家之一・榮獲普立茲獎自然文學經典之作・45週年紀念版）》，麥田出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：安妮・迪勒（Annie Dillard）

譯者：吳美真

她的寫作，會改變你看待自然的方式

她的觀看，就像初獲視覺的人那樣充滿驚奇

這世界有太多東西可看，到處是尚未拆開的禮物、等待推開的門

作家吳明益專文撰稿導讀・全球獨家45週年紀念版收錄

作者以二十九歲早慧之姿榮獲普立茲獎非小說獎得獎之作

收錄作者〈二十五週年紀念版後記〉，以及本書問世三十三年後的〈多年後再記〉

內容簡介

我住在一條小溪旁，它叫汀克溪，位於維吉尼亞州的藍嶺。……這是一個很好的居所，有許多事物供我思考。溪流──汀克溪和卡爾文溪──是一個充滿生氣的奧祕，每一分鐘都呈現新貌。它們的奧祕是一種持續創造的奧祕，是天道暗示下的一切奧祕……

二十多歲的安妮．迪勒大病初癒，決心以汀克溪生活時的日記為本，為田野、溪流、森林與高山寫作，不糾結以四季為分野的傳統寫作方式，分別寫了十五個篇章。在作者獨白與細膩切入角度中，為本書創造了獨樹一幟的文體。她的文字奢華而鋪張，構想大膽而堅持理想，字裡行間常與自然文學經典遙相呼應，卻又跳脫「四季書寫」的傳統框架，時而獨白，時而敘寫。透過她的心靈，看似平凡的山林溪流壯麗開闊，一如《聖經》筆下荒涼原始的世界。

曾有論者說她是「二十世紀最令人驚豔的作家之一」，迪勒自己則在〈二十五週年紀念版後記〉提到：「二十五年之後，《汀克溪畔的朝聖者》看起來如何？最重要，而且具救贖意義的，我希望它看起來很大膽。它過於大膽，而且譬喻大膽，這是個優點。我毫不畏懼上帝而衝了進去；二十七歲的時候我以為自己擁有一切該有的放逸，來與世間最偉大的主題交鋒。我毫不畏懼人而衝了進去。」

一個探索者、跟蹤者、觀看者

迪勒自述自己是「一個探索者，也是一個靜悄悄的跟蹤者，或者是狩獵的工具」。她的觀察有其獨到之處，文字寧靜而切合季節變換的氛圍：「今年，我不想錯過春天。我想辨別冬天最後的霜和不合時節的霜──春天的霜。草變綠的那一刻，我想在場」、「我閉起眼睛，看見星星，天空深處的星星不見了，天空更深處的星星取而代之，而天空更深處的星星向天空最深處的星星鞠躬，後者位於一個無限的圓錐體頂端。」她描繪景物的功力一流，在平面的狀態卻能有動態的轉換，由她的角度親近大自然，四季與生態成了動態的圖示，充滿美感。

迪勒非同一般的觀察者，她在大自然中，不僅看見生，也看見殺戮，她捕捉到孕育之美，也深入描寫毀滅之陰暗。她形容世界是「一個還沒拆開的禮物」，因受到大腦意識的局限，人們所認知的「看」，常是「視而不見」。她說孩童如野獸般不識恐懼，於是便聽得見成人無法辨識的聲響。她從盲人術後病例還原色彩給人的強烈衝擊感，無論是山是水，世界僅是一抹抹的強烈色彩，一陣陣強弱不一的聲響。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航