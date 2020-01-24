離婚夫妻仍是父母，至少給孩子一個開心的春節

「我跟爸爸你要選誰？」

當與老公離婚的時候，未成年小孩的監護權總是協商的重點。

對心智還沒成熟的小孩來說，是一次撕心裂肺的傷痛，在這個年紀要他們選擇愛爸爸還是愛媽媽多一點，是一件很艱難的事情，好聚好散是非常重要的。

離婚後，有些離婚的父母，會對小孩說起對方的壞話：「都是媽媽的錯，所以我們才離婚」、「是爸爸不要這個家了，沒辦法」等等，或許小孩表面上看起來沒什麼反應，但其實他們內心早已被劃開了好幾道傷口。

如果傷害已經造成，至少過個好節

未成年小孩，在夫妻雙方在協議離婚時，監護權會由其中一方獲得，另一方則可以行使探視權。探視權是什麼呢？簡單來說，探視權是給小孩可以與未同居的父母保持關係的一個權利，會面的地點由雙方議定，如果沒有共識的話則可以向法院提出聲請。如果其中一方阻撓探視的話，則可以蒐證並且請法院強制執行，以上大概是有關探視權的簡述。

對小孩來說，父母離婚對於成長會有一定的影響，如果不是「好聚好散」的話，影響更劇烈，取得監護權的一方必須要更小心細膩的呵護孩子的情緒才可以。春節就要到了，再來也會陸續有各種節日，即使夫妻雙方並不和睦，也應該停止對對方的攻擊，並且在節日上，至少給孩子一個開心的節日。建議雙方可以在節日前事先達成共識，讓小孩在重大節日，都能與父母一起度過，讓他覺得不是沒人愛他，而是他受到更多的關愛。

不是夫妻，仍是父母

在離婚初期，如果父母一直對小孩說對方的壞話，在小孩心中會持續造成傷痛，為了小孩要盡量忍住這種情緒。畢竟即使雙方已經不是「夫妻」，但仍然是小孩的「父母」，對小孩的成長還是要負起責任，即使對對方仍有埋怨，在小孩面前也不應該流露出來。

從小孩的視角來看，會有很多很多的小劇場：「爸媽是不是不要我了？」、「是不是我不夠好？」等等，這些負面想法都會造成小孩日後的陰影，一點點小偏差都可能讓小孩成長扭曲，必須非常注意！

有些案例之中，父母會把小孩當作「私人財產」，禁止另一方與小孩碰面，這樣的成長環境對小孩來說都不甚健康（有家暴保護令例外），經營家人關係是一門一輩子的學問，至少先從重大節日開始，讓小孩能度過愉快的佳節！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航