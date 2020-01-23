當你不能再相信警察會保護市民——讀《被殺了三次的女孩》

1999年10月26日，女大學生豬野詩織於日本埼玉縣JR桶川站外被刺殺身亡，終年21歲。她身前不斷受到前男友小松和人的恐嚇和騷擾，更一早寫下遺書藏在房間角落，並將事情始末告訴友人，稱「如果我被人殺了，就是小松殺的」。

問題來了：為甚麼一段事先張揚的謀殺案，未有人能成功阻止？

警方多次拒絕受理

一開始，警方將案件當成隨機殺人案。負責跟進此案的日本調查記者清水潔，首先就覺得難以相信，更耐人尋味是死者弟弟的第一反應竟是「真的被殺了？不會吧？」。追查下，清水潔終於找到了死者的兩位好友，從他們口中聽到極其震撼的指控：「詩織是被小松跟警方殺死的。」

詩織和小松交往不久，就發現對方極具侵略性，多次分手不成，更被他以不同方式威脅和恐嚇。後來小松威脅對詩織父親不利，讓詩織不得不向雙親坦白，並由父母陪同下到所屬警區上尾署報案。豈料第一次報警，換來對方冷淡一句「收了人家那麼多禮物，才說要分手，做男人的怎麼會不生氣？……這種男女問題，警察是不能插手的。」即使詩織交出和小松的對話錄音，明確地聽到小松說「我要把你逼到家破人亡」，警方的回應也只是「這很難成案啦」。

小松的恐嚇有增無減，甚至在詩織的住所附近貼上誣陷她的黃色傳單，讓詩織終於下定決心提告。上尾署態度依舊：「你最好考慮清楚喔？打官司的話，要在法庭上說出一切喔？不但花時間，也很麻煩喔？」在詩織堅持下，警方終於受理報案，那是刺殺案前的三個月。

可惜警方阻不了恐嚇。八月中，詩織父親的公司收到大量中傷信件，警方卻笑著說：「這紙質很不錯呢，做得很用心嘛。」九月中左右，有刑警來到豬野家，竟是要求撤銷報案，聲稱「要告的話，隨時也可以再提告」，豬野家斷然拒絕。事情急轉直下，有車輛深夜駛至豬野家門前播放震耳欲聾的音樂，然後就是詩織死劫之日了。

竄改記錄

後來追捕兇徙的過程中警方所犯下的錯失，礙於篇幅有限，恕在此從略。在這裡，筆者想提出兩點從此事中對於警方角色的反思。

一是警方保護市民的能力與承擔。

清水潔於追查中，從豬野爸爸口中聽到刑警要求撤案一事，警方起初否認，逼得豬野家召開記者會澄清。後來警方被查出犯下性質更惡劣的過失：竄改詩織的報案記錄，由報案改成單純的備案，亦即是警方企圖讓案件於世上消失。事實上，不只是豬野家，清水潔採訪過的不少證人都指不能依靠警方。

上尾署後來懲處了12名警察，但明眼人也知道沒有得到更高層的默許甚至指示，竄改報案記錄不是那麼容易做到。警界中人也透露這種息事寧人主義根本是常態，就如清水潔所言：「如果市民感到恐懼，想要求助，就只能投靠警察署……然而上尾署拚命守護的，只是『輕鬆的工作』、『名譽』和『地位』，絕對不是市民……」

誤導公眾

二是警方對話語權的控制。

警方作為擁有公權力的機構，對資訊發放有著絕對主導權，並能以此誘導媒體作出對警方有利的報道，例如對死者進行人格謀殺。上尾署於過程中，發放了很多有關詩織的不相關資訊，例如她手戴名牌錶、穿黑色迷你裙等等，企圖塑造出詩織是「酒家女」、「拜金女」的形象，以此來怪責受害人，讓大眾覺得刺殺事件是死者自作自受，一般民眾不用擔心，警方也就沒有辦事不力的嫌疑。

資訊發放從來不平等，警方可以在媒體上發放資訊帶風向，民眾只能被動地接收卻無從查證（媒體的角色在此事中也相當關鍵，例如日本的「記者俱樂部」、媒體對官方資訊的處理問題，可以就此大書特書，但同樣礙於篇幅，暫且按下）。對擁有如此龐大權力的機構，我們憑甚麼來確保它不會或不能濫用？

豬野爸爸事發後一年說：「我的女兒被殺了三次：一次是被兇手殺死的，一次是被不受理報案的警方殺死的，一次是被媒體殺死的。」雪崩的時候，沒有任何一片雪花覺得自己有責任。歷史沒有如果，這宗悲劇是否可以阻止，沒有人說得上，但每片雪花最後催生出來的結果，沒有一個能逃避。

《被殺了三次的女孩：誰讓恐怖情人得逞？桶川跟蹤狂殺人案件的真相及警示》

作者：清水潔

翻譯：王華懋

出版社：獨步文化

本文獲授權轉載，原文見蜂鳥出版網站。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex