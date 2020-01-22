農曆年前發不出薪水再被罰150萬，遠航董座張綱維：已找到新投資人、願放棄一切

遠東航空去（2019）年底爆發財務危機，停飛超過40天，且積欠員工薪資，遭台北市勞動局重罰150萬元，並要求21日前給付。勞動局今（22）日指出，遠航未如期給付，考量遠航應受責難程度，再度重罰150萬元。

（中央社）遠東航空1月6日發信給員工，表明去年12月薪資將延後發放，6日薪資確定無法入帳。台北勞動局第一時間前往勞檢，認定遠航嚴重違反《勞基法》第22條第2項規定，首度引用《勞基法》第79條第4項可加重罰鍰部分，開罰遠航150萬元，要求遠航1月21日前要給付完成。

不過，勞動局勞動基準科長陳昆鴻今日表示，遠航未如期給付積欠的近5000萬元薪資，昨天則函文至勞動局表示公司銀行帳戶遭凍結，才無法於21日發放，但也未能說明何時才能發放勞工薪水，考量遠航應受責難程度，再度重罰150萬元。

陳昆鴻表示，遠航與員工的僱傭關係仍存在，2月5日是發放1月份薪水的日子，將會密切注意。他說，員工是公司最重要資產，按時發薪是企業經營的基本責任，呼籲遠航應籌措資金，優先發薪給員工。

台北市勞動局表示，遠航公司全國僱用人數有千餘人，影響甚多家庭，自2019年12月13日停飛以來，長達1個多月皆無法積極解決員工生計問題，考量遠航公司應受責難之程度，勞動局再度重罰遠航公司新臺幣150萬元。

遠航董座張綱維稱新投資人到位，盼民航局不廢照、允許復飛

遠東航空日前無預警停飛，遠航董事長張綱維今天與投資人代表律師蔡慧玲共同舉行記者會，宣布已經找到願意投資遠航的投資人，可以挹注新台幣30億元資金。

張綱維在記者會中一度哽咽表示，遠東航空是他個人獨資，但深深覺得他個人能力及實力不足，一直支撐他走來的最大信念，就是照顧1000多個員工的家庭，不能讓他們中年失業。

張綱維說，他願意放棄一切，不計盈虧，不計榮辱，一定要維持1000多個員工的工作權及生存權，終於找到願意投資的投資團隊，但投資人明確表達，政府開出復飛條件後，才會挹注資金，屆時也會優先發放員工薪水。

蔡慧玲說，投資團隊為國內知名投資家蔡孟哲、中部林姓建商及其他投資人，尤其蔡孟哲資金雄厚，在台中市的都認識蔡孟哲，他也表達高度意願來接手遠航。

蔡慧玲也轉達蔡孟哲聲明表示，只要政府給予明確的復飛條件，就會挹注資金，並組成新的經營圖隊。不過蔡慧玲表示，如果民航局決議廢除民用航空運輸業許可證，要重新申請還需要半年時間，「誰願意付半年薪水卻沒有盈利」，希望政府可以挺企業，讓遠航可以復飛。

張綱維也說，如果廢證就是判遠東航空死刑，希望政府可以開出復飛條件，讓他們可以整理資料，並向主管機關提出。

投資的資金部分，張綱維表示，全部投資團隊將挹注30億元資金，其中蔡孟哲就佔15億元到20億元。至於薪水部分，張綱維坦言，他個人沒有能力，資產也已經被銀行假扣押，只要政府開出復飛條件，讓資金進來，才有辦法付出員工薪水。

Photo Credit: 中央社 遠東航空日前無預警停飛，董事長張綱維（右）22日召開記者會表示，已找到願意投資的投資團隊，但投資人明確表達，政府開出復飛條件後，才會挹注資金，屆時也會優先發放員工薪水。

交通部：遠航5次跳票，先照顧好員工

交通部發出新聞稿回應，呼籲張綱維應優先照顧員工，且張綱維去年對資金到位的承諾已5度跳票。

交通部也指出，不論廢照與否，如果有投資人有意願投資遠航，都可依《民航法》相關規定提出申請，但為維護飛航安全，都須經過民航局5階段審查。如是經營國際線部分，資本額不得低於60億元；國內線部分，資本額不得低於15億元。

《ETtoday》報導，交通部表示，無論是否有投資人，遠航都需通過民航局5階段審查，耗時約4到6個月的時間。交通部次長王國材表示，遠航現在的飛機沒有經過檢驗就要求復飛「非常危險」，且張綱維過去有5次跳票紀錄，無論是否真的有投資人來，若他有誠意照顧員工，就應該先導入資金、留住員工，再向民航局提出驗證申請，他直言「張綱維是搞錯順序了」。

《經濟日報》報導，王國材指出，不論遠航廢照與否，飛機已經一陣子沒有飛，人員的訓練和飛機的維修等，一定要經過民航局審查，一、二、三階段都是文件審查，第四階段是人員和航空器的驗證跟檢查，這個比較花時間，第四階段人員和航空器的試航驗證通過，交通部才會放心。

另據《聯合報》報導，由於遠東航空違反《民航法》第48條「無預警停航」，民航局根據事實認定，已報請交通部廢止其民用航空運輸業許可證，遠航資金到位與否，與其無預警停航之事實無關。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範