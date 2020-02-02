《吉吉，護法現身！》：揪團在火車車廂開「性愛趴」犯了什麼罪？

文：王泓鑫、張明宏

火車「性愛趴」，犯什麼罪？

台灣新北地方法院檢察署對於喧騰一時的台鐵車廂性愛派對一案偵查終結，將主辦人、男性糾察隊員、女性助理等人以「營利媒介性交罪」提起公訴，對主辦人求刑6個月，對參與派對之18名男子則以女主角小雨自稱已成年且係上班族OL打扮而無從得知其真實年齡（未滿18歲）為由予以不起訴處分。又因火車車廂門窗緊閉，故亦不構成公然猥褻罪。

公然猥褻罪中的「公然」要件意義為何？公然猥褻罪之「猥褻」所指為何？與未成年人性行為、性交易之刑事犯罪，行為人是否要知道對象未成年，還是客觀上對象未成年就會成立？性交易與單純從事性行為之差別在那裡？

多數人在場，就是公然嗎？

妨害風化罪章中之公然猥褻罪，係規定在刑法第234條第1項。該條項規定：「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或3,000元以下罰金。」

因此，公然猥褻罪的構成要件，除了意圖供人觀覽之外，主要為以下兩者：「公然」和「猥褻」。

實務見解認為，所謂的「公然」分兩種。第一種是在「不特定」多數人可共見共聞之場所，例如：在大馬路、人行道、騎樓、車站大廳、圖書館等人來人往的地方。

第二種公然，指的是在「特定」多數人得共見共聞的場所。也就是說，場所雖然禁止或管制外人進入，但若當場有很多人，就也算公然。例如：電影院、俱樂部包廂、公車等多數人在場之封閉性場所。然而，到底多少人才算特定多數人？實務上並無明確之定義（司法院釋字第145號解釋文參照）。不過，有上百個觀眾在場之電影院應屬此類公然場所無疑。

例如，在理髮店內未完全遮蔽之房間內作色情按摩，是否構成公然猥褻？實務上認為構成公然猥褻，蓋理髮廳為公眾得出入之場所，其未完全遮掩之房間，亦屬理髮廳之一部分，在其內之行為，不特定人有共見共聞之可能（法務部(71)法檢(二)字第1099號函參照）。

但如果由飯店、旅社、按摩院、理容院等營業場所之服務生（女性或男性），在該等場所的「密室」內提供客人（異性或同性）色情服務（如馬殺雞、泰國浴、裸體陪酒等），是否構成公然猥褻罪？實務見解認為不構成公然猥褻。因為所謂「公然」，應係指不特定多數人隨時得共見、共聞之公開狀態，從事猥褻行為之處所如飯店、旅社、按摩院、理容院等雖為營業場所，而為公眾得出入，但既於密室為之，即非他人所得共見、共聞，縱同時有2人以上同時為之，因屬特定之人，從而與前揭法條「公然」之要件不符，自不構成該罪（法務部(82)檢(二)字第1048號函參照）。

何謂「猥褻」？

至於本條所稱「猥褻」，應採廣義見解，即除了「強制猥褻罪」、「趁機猥褻罪」、「猥褻未成年人罪」等所稱之「猥褻行為」外，亦應包含姦淫行為（性交、性行為）。換言之，包含一切違反性行為之隱密原則及一切足以挑逗他人性慾或滿足自己性慾或使一般人產生羞恥感或厭惡感之有害風化行為。例如，夫妻或情侶間之性行為、親暱之愛撫行為、同性間之色慾行為、或個人暴露性器官或赤裸身體之行為，如公然為之者，均構成本罪（林山田，刑法特論（下），第689頁參照）。

而實務見解也採廣義見解，認為「刑法第234條所稱猥褻之行為，在主觀上，係泛指一切足以刺激或滿足性慾之行為而有違背善良風俗者，同時在客觀上，又足以引起他人有羞恥或厭惡之感覺者而言。」（司法行政部刑事司64年6月10日台六四(二)函字第765號函參照）。

另參見台灣台北地方法院100年簡上字第360號刑事判決謂：「……男女性行為、性虐待或性暴力，均係刺激感官引發性慾為主要內容，客觀上足以引起他人性慾，並引起一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒，且非屬藝術性、醫學性或教育性價值，應屬猥褻物品無疑……」可知對於男女之性行為，實務上認為因為客觀上足以引起他人性慾，並引起一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒，故亦屬於猥褻之範疇。

在戲院舞台跳脫衣舞三點全部裸露，是否屬於公然猥褻？若僅露兩點，但有貼胸貼，是否仍屬公然猥褻？

台灣高等法院法律座談會結論認為「甲女在某戲院舞台上表演舞蹈時，全身赤裸，或暴露陰部公然供人觀賞」構成刑法第234條公然猥褻罪（台灣高等法院暨所屬法院68年度法律座談會刑事類第18號參照）。

另外，歌舞團年輕貌美之少女團員數名，在戲院舞台上公開表演跳舞時，將上衣及乳罩全部脫光，裸露上身及乳房，僅乳頭部分貼有乳頭大小之遮蔽物，觀眾僅能欣賞乳頭以外之乳房，而無法同時欣賞乳頭。此項表演，應否成立刑法第234條之公然猥褻罪？

司法院見解認為應依據當時實際情況，視社會對於善良風俗之評價尺度如何，以定其是否構成刑法第234條之公然猥褻罪，如在客觀上已足以挑逗引起觀眾之性慾，則構成刑法第234條公然猥褻罪（司法院(71)廳刑一字第561號參照）。

年輕女性身穿「透明裝」上衣行走街上，未戴乳罩，乳房若隱若現，是否構成公然猥褻？

台灣高等法院認為不構成公然猥褻罪，其理由在於：「邇來人類文化日益進步，女人之乳房已不若陰部之神秘，美國、法國、日本等各國均准許女郎合法公然裸露乳房表演上空舞，以娛觀眾，而世界各國藝術家亦均崇拜女人之乳房，莫不以女人之乳房為雕刻、照像、作畫之對象，我國各大報紙，或雜誌亦常刊登裸露乳房之女人照片，若認定該身穿『透明裝』上衣之小姐應成立公然猥褻罪，則刊登裸露乳房之女人照片之各大報社或雜誌社發行人或總編輯亦均應成立該罪，甚至在公共場所或公眾得出入之場所公然裸露乳房供嬰兒吸乳之母親，亦應成立該罪，似此情形，人類文化顯在開倒車，似為文明國家所不取，故應認為不成立公然猥褻罪，充其量僅是否違反違警罰法之問題而已。」（司法院(72)廳刑一字第132號函參照）。

與未成年人為性交易、性行為之犯罪，行為人主觀上是否要對於被害人為未成年有認知？

與未成年人為性交易、性行為之犯罪，行為人對於被害人之真實年齡，必須有認識，或至少有預見的可能性，才會構成。題示案例中的18名男子雖與未成年少女小雨進行性交易，但因男子們皆不知道小雨仍未成年，故地檢署才未予起訴。

無論刑法第227條與未成年人性交猥褻罪（未滿14歲或16歲）或者兒童及少年性剝削防制條例第31條第2項與16歲以上未滿18歲人為有對價之性交或猥褻行為罪，被害者的年齡皆為其犯罪構成要件之一。然而上述條文並無規定處罰過失，則依刑法第12條第2項規定僅處罰故意。所以，行為人就被害者的年齡應存有故意的認知，始構成上述犯罪。如果誤認被害人已成年，則行為人不構成上述犯罪。

此另可參照最高法院56年台上字第2828號判例要旨：「關於被害人之年齡，乃為構成犯罪事實之重要部分，如有認定，必須於判決理由內說明其所憑之證據及認定之理由，方為適法。」

不過，刑法第13條的故意，包括該條第1 項的直接故意與第2項的間接故意（不確定故意）。也就是說，行為人明知被害人真實年齡，固然構成犯罪，但縱使行為人未明知被害人係未成年人，然而如果已經預見被害人可能是未成年人（預見被害人之真實年齡），仍與之為性交易或性行為，則仍有可能構成前述與未成年人性交猥褻罪（未滿14歲或16歲）或者與16歲以上未滿18歲人為性交易罪。當然，是否可能預見被害人之真實年齡，仍須綜合一切情形判斷之（例如：一般人可否從被害人之外觀、對話、打扮等看出係未成年人及其真實年齡）。

有無「對價」怎麼認定？

有對價之性行為與單純之性行為的區分，在於有無對價。而對價應指「金錢、財物及足以滿足慾望，具有財產上價值之利益在內」（參照最高法院96年台上字第1166號刑事判決對於賄賂之解釋）。所以，給予金錢固然是對價，如可換得具有財產價值之物品亦屬對價，而構成性交易之犯罪。

小結

公然猥褻罪所稱「公然」係指「不特定」多數人可共見共聞之場所，例如，理髮店內未完全遮蔽之房間；或「特定」多數人得共見共聞的場所，如果是旅社、按摩院、理容院之密室，即非公然。另「猥褻」，除「強制猥褻罪」、「趁機猥褻罪」、「猥褻未成年人罪」等所稱之「猥褻行為」外，應包含姦淫行為（性交、性行為）。例如，戲院舞台上演三點全露之脫衣舞孃秀，法院認為構成刑法第234條公然猥褻罪；另如舞孃僅露兩點，但有貼胸貼，是否公然猥褻？

法院認為應依據當時實際情況，視社會對於善良風俗之評價尺度如何而定。再如，女性在公共場所身穿「透明裝」上衣，未戴乳罩，致其乳房若隱若現，法院認為不構成公然猥褻罪。至於，與未成年人性交易、性行為之犯罪，行為人對於被害人之真實年齡，必須有認識，或者，至少有預見的可能性，才會構成。再者，有對價之性行為與單純性行為的區分，在於有無「對價」，對價係指「金錢、財物及足以滿足慾望，具有財產上價值之利益在內」。

參考法條：刑法第12條、第13條、第227條、第234條、兒童及少年性剝削防制條例第31條

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書籍介紹

《吉吉，護法現身！律師教你生活法律85招》，三民出版

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作者：王泓鑫、張明宏

本書以真實的生活時事案例及常見之生活法律議題為素材，探討這些生活時事案例背後的法律問題。每則案例下，問題與解析之內容，除詳細引用相關法律條文外，並大量援用司法院、各級法院及相關單位之實務見解，以讓讀者能清楚了解目前法院對於相關法律的解讀為何，而非僅探究法律學理，使讀者能藉由探討這些生活時事案例涉及之法律議題，增長法律知識。台灣獨特的全民健保資料庫，以及人工智慧和大數據應用，有更多機會發展各種智慧醫療新模式，將有助於對創新醫療器材及生醫材料的開發。

Photo Credit：三民出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航