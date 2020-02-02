《吉吉，護法現身！》：什麼是「支付命令」？不理它會怎樣？

文：王泓鑫、張明宏

收到「支付命令」怎麼辦？

勞動部主任秘書表示16年前申請失業勞工就業貸款之關廠失業勞工有上千人，「貸款」總額高達新臺幣四億餘元，自民國94年開始發「支付命令」追討。僅500餘貸款戶還清，部分還款困難之勞工，接獲支付命令後提出異議。

勞工團體對於勞動部向失業勞工催討貸款（求償本金、利息及罰款等），表達不滿。勞動部主秘則表示為避免國家債權喪失，將繼續與失業勞工貸款戶、勞工團體溝通協商。

然而，什麼是支付命令？債權人如何聲請支付命令？聲請支付命令有什麼要特別注意的事項？另外，債務人假如收到支付命令要怎麼辦？可不可以異議？債務人如果收到支付命令不理會、不管它，會產生什麼法律效果？

什麼是支付命令？用支付命令討錢？

一般來說，只要債權人遭人積欠金錢，例如：借款、貸款、房貸、車貸、消費性貸款、租金、薪水、要求返還保證金、訂金等，債權人就可以依民事訴訟法第508條規定對債務人聲請支付命令（依據民事訴訟法第508條第1項規定：「債權人之請求，以給付金錢或其他代替物或有價證券之一定數量為標的者，得聲請法院依督促程序發支付命令。」）。

發支付命令可以催討股票？

雖然如前所述，發支付命令，通常是在催討金錢，不過也可催討其他東西。依據前述民事訴訟法第508條規定，債權人如果想要求債務人交付「有價證券」（例如：給付1千股股票）或者「代替物」（例如：水泥、玉米、稻米、黃豆、小麥、黃金等），也可以向法院聲請核發支付命令。

聲請支付命令，既簡單又方便？

聲請支付命令，依實務見解，債權人不用舉證，也就是說，不用先提供相關證物，只要書面聲請，法院不會作實質調查、也不會訊問債務人，只要形式審查通過就立即核發。因此，支付命令的聲請相當簡單、方便以及迅速（民事訴訟法第512條第1項規定參照）。但債權人對於請求之內容應釋明（同條第2項參照）。

最高法院即認為：「支付命令，係依債權人主張請求原因事實，及債務人對其未異議，為其確定法律關係之基礎。故債權人就其主張之事實，毋庸舉證，法院亦不為調查。」（最高法院73年台上字第3096號判決、最高法院85年台抗字第407號裁定理由、最高法院61年台抗字第407號判例之理由參照）。

支付命令怎麼聲請？內容怎麼寫？

聲請支付命令雖然簡單、方便，不過要聲請支付命令，依據民事訴訟法第511條第1項規定，還是要以書面表明下列事項：

支付命令之聲請，應表明下列各款事項： 當事人及法定代理人。 請求之標的及其數量。 請求之原因事實。其有對待給付者，已履行之情形。 應發支付命令之陳述。 法院。

所謂請求之標的及數量，就是債權人要向債務人請求給付多少錢或要求給付多少股（例如：1千股、1萬股等）；請求之原因事實，則例如：借貸、貨款、租金等。

支付命令聲請內容有誤，法院裁定駁回？

如果聲請支付命令之聲請書面，未載明民事訴訟法第511條第1項規定之上述事項（例如：未載明原因事實），法院可以依民事訴訟法第513條裁定駁回債權人支付命令之聲請。

另外，支付命令之聲請如果違背專屬管轄、請求標的不是金錢或有價證券，法院一樣會裁定駁回聲請。

最後，聲請支付命令，法院雖然不調查證據，但是債權人聲請支付命令的內容、意旨，顯然沒有理由時，法院一樣可以裁定駁回支付命令，例如：實務上認為支付命令聲請狀上，如果主張債務人甲是支票發票人，但是所附的支票影本證據，發票人卻不是債務人甲，法院即可駁回債權人支付命令的聲請。

司法院第一廳研究意見即認為：「依聲請之意旨認債權人之請求為無理由者，法院仍應以裁定駁回之（同法第513條第1項前段參照），本題債權人甲聲請法院對乙發支付命令，既以債務人乙簽發之支票未獲兌現為其請求之原因事實，而依其提出之支票影本觀之，乙並非發票人，自可認其請求為無理由，依前開規定，以裁定駁回之」（民國77年10月7日(77)廳民四字第1196號函參照）。

債務人收到支付命令怎麼辦？一定要向法院異議？不異議就確定？

債務人、民眾收到支付命令時，如果不服（認為沒有欠債權人錢），千萬不要置之不理，將支付命令丟在一旁，必須依據民事訴訟法第516條規定，在20天內向法院聲明異議後，支付命令才會失其效力（民事訴訟法第516條第1項規定：「債務人對於支付命令之全部或一部，得於送達後20日之不變期間內，不附理由向發命令之法院提出異議。」）。

債務人如果在支付命令送達20天內沒有向法院異議，支付命令得作為執行名義，債權人即可執行債務人的財產，不可不慎（民事訴訟法第521條第1項規定：「債務人對於支付命令未於法定期間合法提出異議者，支付命令得為執行名義。」）。

但此種支付命令終究僅為便宜措施，並未實際經由訟爭之雙方進行言詞辯論並由法院實際進行調查，為保障債務人之權益，若支付命令因債務人一時疏忽未能及時聲明異議，債務人可另提出確認支付命令所載債權不存在之訴，但如要停止強制執行，應提供相當確實之擔保（民事訴訟法第521條第3項參照）。

小結

綜上所述，對於債權人而言，向法院聲請對債務人發支付命令催討債務，相較於訴訟程序，是一個相當簡便以及迅速的方式，當然相關的要件及書面記載仍不可或缺。而對於債務人而言，接到支付命令絕對不可大意，如果不服，一定要在20天內向法院聲明異議，如果沒異議，支付命令就可作為執行名義，債權人就可拿著確定支付命令執行債務人的財產。此時，也非沒有救濟途徑，債務人可提出確認支付命令所載債權不存在之訴，並提供擔保，即可停止強制執行程序。

參考法條：民事訴訟法第508條、第511條、第512條、第513條、第516條、第521條

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書籍介紹

《吉吉，護法現身！律師教你生活法律85招》，三民出版

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作者：王泓鑫、張明宏

本書以真實的生活時事案例及常見之生活法律議題為素材，探討這些生活時事案例背後的法律問題。每則案例下，問題與解析之內容，除詳細引用相關法律條文外，並大量援用司法院、各級法院及相關單位之實務見解，以讓讀者能清楚了解目前法院對於相關法律的解讀為何，而非僅探究法律學理，使讀者能藉由探討這些生活時事案例涉及之法律議題，增長法律知識。台灣獨特的全民健保資料庫，以及人工智慧和大數據應用，有更多機會發展各種智慧醫療新模式，將有助於對創新醫療器材及生醫材料的開發。

Photo Credit：三民出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航