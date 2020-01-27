管理時間的最小單位：從「時間顆粒度」看你的職業化程度

文：JANDI

在準備2019年5月要上線的線上課程「超效率雲端工作術」的時候，我是負責「時間管理系列」的內容，裡面包含了Google日曆，以及奇妙清單的情境與運用。

其中有一小節講到了：

別把自己想得太厲害，別用腦袋記事情，讓工具去做，請清空你的腦袋。

我在這一段，建議大家試著去把自己的「行事曆填滿」，把你哪段時間要做什麼都寫上去，讓自己有些Deadline的壓迫感之外，也能知道自己一整天的時間分配。

就在這時，我打開我的Google日曆，不小心手滑按到了三年前的行事曆，卻有了驚人的發現——我發現「三年前的行事曆」和「現在的行事曆」在「我任務安排的最小時間單位」有著非常明顯的不同。

時間顆粒度是什麼，能吃嗎？

時間顆粒度，可以看出一個人的職業化程度。 ——劉潤。

這讓我想起了曾經看過的一個概念，叫做「時間顆粒度」。

2016年底，網絡上流傳一張王健林的行程表。這位62歲的中國首富，早上4點起床健身，然後飛行6000公里，出現在兩個國家、三個城市辦公。最終，晚上7點趕回辦公室，繼續加班。

這張行程表出現後，網友們紛紛表示，受到了「10000點的傷害」。

最殘酷的事情：比我們成功百倍的人，居然還比我們更努力！但除了這可怕的表象之外，其實這張行程表還透露了一個現象：「時間顆粒度的不同」。

劉潤說：「一個人的職業化程度越高，時間就會顆粒，甚至還會粉末化。」

為什麼有人安排一場見面是30分鐘，有人卻是三個小時？

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

簡單舉些例子。

時間顆粒度為一天的人，喜歡這麼說：「你到台中了啊？那怎麼不順便繞到南投聊聊啊？」

時間顆粒度為半天的人，喜歡這麼說：「你下午會在辦公室嗎？我過去找你聊聊天？」

時間顆粒度為一小時的人，喜歡這麼說：「我下班後到晚餐時間還有一小時，我們在這時段好好覆盤一下今天的任務吧？」

時間顆粒度為半小時的人，喜歡這麼說：「這事情郵件裡說不清楚，我們約個電話直接確認吧。」

其實，每個人一開始的「時間尺度」都是大的，但隨著身份不斷疊加、能力的提升，以及責任不斷加重，時間變得越來越顆粒狀。

連我自己也是。

還記得學生時期跟一位前輩約了吃飯聊聊，結果因為台鐵誤點遲到了15分鐘，結果前輩就直接跟我說：「下次再約吧，剩15分鐘的話，沒有辦法好好聊的。」

那時的我挺錯愕的，似乎覺得有這麼一點不舒服，時間真的這麼趕嗎？交通狀況也不是我能掌握的。後來時間過去，我漸漸懂了，當時的我真無知。

一個時間顆粒度為兩個小時的我，是不太能理解一個時間顆粒度為半小時的人的壓力的。

如果你理解了「時間顆粒度」的概念就會明白，在商業世界中，恪守時間，是項基本的能力；也就是理解、尊重別人的時間顆粒度。

從日曆規劃上，找出自己的時間顆粒度

你算過，你的時間顆粒度是多長嗎？

其實可以從你的日曆規劃上，大約看出你的一週、一天的時間分配，以及你的時間顆粒度的：

作者提供

隨便找個四天截圖，用日曆的顏色區分任務類別，能一眼看出自己一整天的時間分配。

如果勢利一點來說，隨著你的時間越來越值錢，你的時間顆粒度必然會越來越細。因此，我們必須要妥善管理好我們每一個時間片刻，讓自己的「每一塊時間」都能好好運用，把握片刻，認真去做。

如果說理解、並尊重別人的時間顆粒度，就是一種職業化的展現，那麼你打算如何提高自己的時間顆粒度呢？

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本文經YOTTA線上學習平台授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航