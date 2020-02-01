《蹺蹺板怪物》小說選摘：我嘆一口氣，抒發每天被妻子和母親雙方倒苦水的痛苦

文：伊坂幸太郎（Isaka Kotaro）

美日貿易衝突問題登上新聞版面，鬧得沸沸揚揚，然而我們家的婆媳問題，甚至沒有成為街坊飯後茶餘的話題。

我如此嘆息著，在居酒屋角落與我對桌而坐的綿貫前輩拿起啤酒杯喝了一口，發出乾燥的笑聲。「你希望變成八卦話題嗎？」

「也不是這樣啦……」

貌似大學生的男女唱著沒品的助興歌，起鬨著要夥伴一口氣乾杯。店內播放著穿溜冰鞋又唱又跳的當紅偶像團體（註：指一九八零年代後期的傑尼斯偶像男團「光GENJI」）的暢銷歌曲。

「嗯，我可以理解你想表達的意思。」「真的嗎？」「即使不到上新聞的程度、只是平凡無奇的問題，對當事人來說仍然是重大問題、是極大的折磨。」

「沒錯。」

我上身前傾，感激到幾乎想要抱緊綿貫前輩。世上充滿了形形色色的「苦難」。雖然不好用「不幸」這樣乏味無趣的詞彙來概括，但想想幾年前墜機的日航空難事故、哥倫比亞的火山爆發、迪斯可的燈具砸落事故，每一起事故都有許多人遭受到莫大的損害與痛苦，相形之下，我的煩惱簡直輕如鴻毛。我並不打算宣稱自己才是這個世上最不幸的人，要求日本政府把我視為比牛肉和柳橙更重要的保護對象。

不過，俗話說積沙成塔，這些問題日漸磨耗著我的精神支柱，也是事實，我只是渴望有人慰問、關心我一聲：「你的柱子好像搖搖欲墜，你還好吧？」

同一家藥廠大我四梯的綿貫前輩，是我視為典範景仰的人物。「看你一臉無精打采的，要不要一起去喝一杯？」綿貫前輩只是這麼開口邀我，便讓我內心的陰霾一掃而空，而且前輩還對我的難處表示理解，我更是幾乎要感激涕零。

「你們是跟爸媽一起住嗎？」

「一開始是說要分開住，但父親過世以後，我擔心母親只有一個人。而且母親從來沒有出過社會，頂多做過家庭代工，不知世事。所以我和內子商量了一下，她爽快地答應了。」

是啊，媽一個人可能會寂寞嘛。

妻子宮子笑著說。

如果有媽幫忙家務，我應該也能輕鬆不少。

「北山，不好意思，這是你想得太簡單了。」綿貫前輩一針見血。「站在太太的立場，實在很難說不。她應該也不想被當成惡媳嘛。會不會其實心裡面千百個不願意？」

沒錯，我把事情想得太單純了。

當然，我並不是天真地認為「妻子一定會答應和母親同住」，毋寧相反，我認為「和母親同住」關係重大，才沒料到妻子居然會在如此重要的事情上說門面話，而不是開誠布公。況且，我討論時的態度並不專橫。

「你太太可能是不想讓心愛的老公失望，所以不敢說出真心話啊。」

「我有告訴她如果不願意，直說無妨。」

「但人還是很難說不的。有趣的是，如果有誰問『你還好嗎？』我們往往會不由自主地點頭說『還好』，是一種固定句型。即使明明狀態不好，甚至都病入膏肓了，也會忍不住回說『還好』，真的很奇妙。」

我想起英文的固定問答「How are you?」「Fine, thank you」。就和這是一樣的嗎？

「況且，我想你太太也不是從一開始就認定絕對跟婆婆處不來。實際同住以前，她應該是認為能夠勝任、能夠相處愉快的。」

「綿貫前輩真是無所不知。」

「別調侃我了。不過，你知道婆媳相處的五大金句『SA、SI、SU、SE、SO』嗎？」

「SA、SI、SU、SE、SO？砂糖（sato）、醬油（shoyu）、醋（su）……」儘管覺得應該不對，我還是反射性地應道。

「那是烹飪五寶吧？我指的是『太厲害了』、『我都不知道耶』、『太棒了』、『就這麼做吧』、『對呀』這五句。」（註：這五句日文的開頭串起來即為SA、SI、SU、SE、SO。「さすがですね」、「知らなかった」、「素敵ですね」、「せっかくですから」、「そうですね」。）

我在腦中回味這幾句附和。「太厲害了」感覺是很露骨的奉承，但聽到別人如此稱讚，確實心裡應該會頗為受用。「只要彼此多說這些話就行了嗎？」

「雖然也不是『病由心生』，但溝通上的誤會和摩擦，都是源自於彼此說的話。尤其人總是會去鑽研每句話背後的意思。」

「背後的意思？」

「會覺得每一句聽到的話都意有所指，比方……」綿貫前輩頓了一下，像在腦中挖掘例題，但也只有一眨眼的工夫而已。「如果小時候媽媽對你說『隔壁的小明都會背九九乘法了』，你聽了會有何感想？」

我恍然大悟，點了點頭。「覺得是不是在暗暗責備我怎麼還不會背。原來是這個意思。」

「意有所指、話中有話，人會去揣摩話語背後的深意。這或許是人類比機器更優秀的地方。」

「這麼一提，」我忽然想起一件事，「上次I醫生說過。」

「內科的？」

「對。去赤坂的S餐廳吃完飯，接著去六本木的A酒吧喝酒那一次。」

赤坂的飯局行程也越來越千篇一律了。上次我聽說某某醫生為了吃拉麵，專程搭包機去北海道。

「這是在暗示，下次他也想要這樣的招待對吧？」

「哈哈，」綿貫前輩笑了。「豈止是暗示，根本是明說了。人類的欲望真是無底洞。總之，人與人的對話當中，總是埋藏了許多背後的意涵，即使別無他意，也經常被對方任意曲解。尤其女人的直覺特別靈敏，對這些皮裡陽秋的話特別敏感。」

「確實。」我好幾次只是普通地打招呼或道謝，沒有別的意思，卻莫名其妙惹得妻子不高興。

「夾在母親和老婆之間，一定很為難。畢竟兩邊都是你重要的女人。」

「綿貫前輩！」

前輩溫柔的安慰，害我的眼眶一濕。綿貫前輩似乎發現了，半帶苦笑地說：「看來你快瀕臨極限了呢，北山。」

「我都快被折騰出病來了。」

「這樣才像個藥廠員工啊！」

「有沒有什麼特效藥？」我嘆一口氣，抒發每天被妻子和母親雙方倒苦水的痛苦。「今天媽跟我這樣說」、「今天宮子說了這種話」，她們包裝成輕描淡寫的報告，向我埋怨對方。「別放在心上」、「她應該不是這個意思」，這類安撫說得都快爛了，早已失去效果。

翻舊帳或許卑鄙，但婚前妻子曾說「我自小父母雙亡，一直很嚮往熱鬧的大家庭」，還不只一次，而是彷彿搞笑藝人的招牌笑哏那樣，一而再、再而三地提起。每次聽到，我總是差點熱淚盈眶，心想：原來妳這麼渴望親情。

事實上，宮子成長在千葉海岸的小鎮，小時候父母便雙雙死於海難，此後她便由親戚扶養長大，但從她對戶籍與住民票的處理極端神經質，可看出她的成長環境難說充滿愛情。她應該是不願意被伯父伯母知道自己的下落。

因此，當她對我說「我想和直人的爸媽一起住」時，我也當成她的肺腑之言。

沒有理由懷疑。

交往的時候，她問我「你媽是怎樣的人」時，與其為了讓她安心而加以美化，我認為不如預先降低期待值比較好，便坦白說明「我媽個性大方，但有時候會讓人覺得沒神經」，或「她滿擅長交際的，但換個說法，就是長舌婆，很煩人」。

宮子當下回答「這些我不在乎」、「小時候長輩幾乎都不管我，所以我反倒很羨慕那種毫無距離、黏到有些煩人的家庭。」

話雖如此，我並沒有放鬆戒心，不實際相處，不可能知道到底處不處得來，然而，我現在的心境卻是「沒想到實際同住，居然這麼慘烈」、「同住前後，根本是天堂與地獄」。

「噯，就算喜歡社交，實際往來打交道，還是會累積壓力。」綿貫前輩說。

「或許吧。不過，比起這些問題，我更覺得兩人天生不合。」

「你說太太和令堂？」

「對。」我點點頭。「從第一次見面的時候，兩人就有點劍拔弩張的氣氛。」還沒正式發生衝突前，感覺就有火花在劈啪作響。

「她們不對盤嗎？」綿貫前輩說，女人的這類直覺或許特別敏銳。「有時候遇到不投緣的類型，怎樣就是處不來。」

「綿貫前輩家呢？嫂子和令堂的關係好嗎？」

「我們家的情況是，婚前老婆就千叮萬囑，什麼都好，但絕對不跟婆婆同住。我媽倒是挺優遊自在，會自己出國旅行找樂子。」

「真令人羨慕。」

「不過，她對孫子也完全不感興趣，實在很薄情。」

啊──我發出呻吟。確實，每個人都有不同的煩惱，總會羨慕自己沒有的。儘管這麼想，但「孫子」兩個字還是戳中了痛處，讓我胸口一陣苦悶。

我和宮子一直膝下無子。

這件事肯定是導致妻子和母親關係惡化的主因。

「你爸以前就常對我說：感覺妳會長命百歲，應該抱得到孫子。不過看樣子，我應該也抱孫無望了，萬一在另一邊被你爸問起孫子，我真不知道該怎麼回答才好。」母親沒神經的話在腦中響起。不只一次，而是一而再、再而三，像搞笑藝人的招牌笑哏，不厭其煩地提起。每次聽到，我都忍不住想抗議：妳有完沒完？

妻子宮子每次聽到這話，想必都不好受。然後，她的傷痛會化成利箭，轉而射向我。

「直人，宮子才沒有你想的那麼嬌弱。她意外地很強悍的。」母親這樣的回話又更令人惱火。

「要同時承受兩邊吐出的苦水，真的非常難熬。」

不愧是綿貫前輩，善體人意。

「又不像美日貿易衝突對社會有巨大的影響，就算我在這裡為這種小事發牢騷，也只是無病呻吟吧。」

「通產省和外務省的官員一定也會在私底下發牢騷的。」

接著我們聊到公司八卦，像是部長和小三吵架、綿貫前輩的同梯女同事要求交往的有錢大學生買豐田SOARER車接送，把他當成俗稱的工具人使喚等等。

「我們只有跟郎中打交道的份。」

我一時沒意會過來，但馬上想到是在說醫師。

「北山，你身體還好嗎？」

「什麼意思？」

「你整天到處接待客戶，滿滿的飯局，晚上應該也都晚歸，就算你還年輕，萬一把身體搞壞，可就血本無歸了。」

「要是得了糖尿病，我會從病患的角度向醫生推銷，請他開『敝公司的藥』給我。」

綿貫前輩笑了，那笑容卻顯得有氣無力。回家的計程車上，我才想到需要傾吐煩惱的，會不會是綿貫前輩自己？

書籍介紹

本文摘錄自《蹺蹺板怪物》，獨步文化出版

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作者：伊坂幸太郎（Isaka Kotaro）

譯者：王華懋

她在通往明日的列車邂逅未來的丈夫，卻點燃家庭戰爭的導火線。

他在追溯過去的列車接下神祕遺書，竟成為國家系統的眼中釘。

只因，他們都生活在屬於「怪物」的時代……

當特務間諜成為全職主婦，當失憶男孩成為私人信差，

看不見的人性之牆卻悄悄包圍，還有隱形之手操弄他們的命運，

渴望活的自由，難道只是一種妄想？

1988年，美日貿易衝突登上新聞，鬧得沸沸揚揚，然而，北山宮子和婆婆之間的激戰，甚至沒有成為街坊鄰居閒磕牙的話題。

身為前特殊部隊的間諜，宮子自認是溝通專家，面對婆婆卻總是失控。一天，陌生的保險推銷員上門，引發了她對婆婆的疑心──為何婆婆的親人都死於非命？另一方面，在製藥公司上班的丈夫直人，不慎發現大客戶進行醫療詐欺，一向照顧他的前輩也牽涉其中。內憂外患夾擊，夫妻倆的生活掀起了萬丈波瀾……

2050年，AI系統掌控一切。重要的事最好不要透過數位裝置或網路進行，祕密交談的內容必須透過紙筆書信傳達，成為年輕世代的共識。

水戶直正，非效力於公家機關的獨立信差。搭乘新幹線列車時，一名男子忽然在身旁坐下，委託他送信給老友。不料，那竟是一封遺書──男子隨即跳車自盡。千辛萬苦達成使命，對方卻不容分說地帶著他逃亡。原來委託人是AI系統的開發者，要求老友摧毀系統。於是，兩人成為國家通緝的對象。更不妙的是，水戶自小的宿敵──刑警檜山，在背後窮追不捨。

循著信中的線索，他們找到一位退休的繪本作家，在曾是間諜的她大力協助下，驚險前往最終目的地。只是亡命途中，水戶模糊的童年記憶愈來愈清晰，而且居然與眼前經歷的一切有密切的關係……

「無時無刻都在發生衝突，這就是歷史的循環吧。」

「你是說，和平是建立在別人的犧牲之上嗎？」

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航