離「電力自由化」一步之遙，台灣將迎來第一度綠電交易

環境資訊中心記者 陳文姿報導

2019年Google以亞洲第一筆綠電採購獲得大眾關注，並為台灣綠電市場打下強心針。不過，Google預計購買的台南魚塭光電尚未完工，「台灣第一度綠電交易」的稱號，將由睿禾控股、瓦特先生、元太科技合力搶下。

趕在過年前夕，兩座位於台南市、各7.44kWp的太陽能電廠於1月22日完工，由睿禾控股建置，綠電售電業者「瓦特先生」擔任大盤商，至於兩家買家，其一是元太科技，另一家企業尚未公開。

跟過往的綠電交易「只賣再生能源憑證」不同，這次交易是「綠電與憑證」一起賣。場址完工後，需要先跟台電併網，再經台電電網轉供到元太科技。完成台電轉供契約仍需要2-3周，才算真正完成第一度綠電交易。

三年電業改革，終於看見第一筆綠電交易

從2017年1月《電業法》修正，開放綠電市場至今三年，從發電、售電、到用戶這條綠電自由市場之路終於走通。

睿禾控股董事總經理邱顯智表示，2019年《再生能源條例》通過後，便決定成立一家專營綠電轉供的公司（睿禾控股），以新設太陽能電廠來解決企業購買綠電的強烈需求。

邱顯智說，本次的轉供皆是透過售電業者瓦特先生提供給兩家台灣的知名企業，其中一家為台灣購買最多再生能源憑證的知名電子紙研發製造大廠元太科技。

元太科技總經理甘豐源表示，元太電子紙具低能耗特性，在生產過程除竭盡心力節能省電之外，也尋求替代的綠色能源開發。因廠區位置與面積並不適合設立大規模再生能源發電裝置，故公司特與睿禾控股／瓦特先生進行第一起綠電轉供合作，期透過先期實務經驗，建立合理可行運作模式供各方參考，善盡企業公民責任。

邱顯智表示，台灣的太陽能產業對綠電轉供非常有興趣，但金融體系對這個模式仍十分陌生。接下來的重點將是銀行專案融資。目前公司已建立15MW的綠電轉供開發量體，若銀行融資談判順利，這15MW都將於今年開工運轉。

廠商自行投資打破融資障礙，15MW等著進場

睿禾控股是天泰能源董事長陳坤宏二度創立的公司，未來專營綠電轉供的生意，天泰能源仍以綠電躉售為主。

天泰能源董事長陳坤宏表示，天泰能源問過的銀行「沒有一家」願意提供融資。為了創下綠電交易第一例，這次完全由廠商自備款項，希望先打破關卡，為後續的交易鋪路。

一般來說，小於2MW的案場只需取得「第三型再生能源發電設備」即可。為了這次的交易，這兩座光電場特別申請「第一型再生能源發電設備」，以符合轉供的要求。

綠電轉供案場完成，全數轉供給企業使用，創國內綠電交易先例 | 圖片提供：睿禾控股

新行業「售電業」興起打破台電獨大，未來將成綠電交易大盤商

「售電業」代表電力的批發零售業，是《電業法》修正後新增的行業，用以打破過去台電一家獨大的市場。

為了讓售電業儘快起步，睿禾控股將這次的綠電轉供交由「瓦特先生」出售。

邱顯智總經理還表示，瓦特先生已簽訂的綠電備忘錄（MOU）近30MW。公司未來會透過與瓦特先生的合作，提供企業穩定的綠電來源。

據了解，許多發電、售電、業者都想搶下第一筆綠電交易，不少MOU都已經簽定，但有的在等案場興建，有些在等綠電跟台電解約，另外有些卡在簽約細節。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航