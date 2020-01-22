香港一宗「武漢肺炎」高度懷疑個案，4名同行家人「無隔離」並入住尖沙咀酒店

「武漢肺炎」（2019新型冠狀病毒）疫情持續擴大，東亞多國及美國先後發現確診病例，今（22日）日香港也發現一宗高度懷疑個案，初步測試呈陽性。

多間媒體今日下午引述消息報導指本港錄得首宗確診個案，食物及衞生局局長陳肇始晚上7點30分見記者，指一名39歲來自武漢的男子，與4名家人一同坐高鐵入境香港，男子入境時被檢疫人員發現有發燒，男子報稱來自武漢，人員於是將他送院，經初步2019新型冠狀病毒檢測後，測試結果呈陽性。男子入住伊利沙伯醫院，今傍晚約6時經救護車轉送瑪嘉烈醫院隔離。

局方正循高鐵訂票資料追蹤其他緊密接觸者，並將患者同一行，及前後兩行的乘客列為緊密接觸者，需要隔離；其他同車乘客則需進行醫學觀察，留意有沒有發病病徵。不過，男子同行4名家人局方卻沒有被同樣隔離，並於昨晚入住了尖沙嘴皇悅酒店一晚，至今日到香港機場出境前往菲律賓馬尼拉。局方被質疑為何同行家人不需被隔離甚至放行，局方卻解釋發現男子時並未知道男子屬懷疑個案，而4名同行家人也無病徵，因此無隔離。局方表示，現無資料4名家人入住酒店哪一層。不過，局方指會通報菲律賓當局跟進。

據局方資料，39歲懷疑個案男子昨晚乘坐的高鐵班次是G5607，位於2號車廂2D座位。而他4名家人今日坐宿霧航空飛機5J111到馬尼拉，並於下午1時20分抵達馬尼拉。

20懷疑個案仍隔離

截至昨日（21日）中午12時，本港公立醫院於過去24小時共接收11名疑似個案，分別為5男6女、年齡由8至82歲；私家醫院亦呈報1宗懷疑個案，患者為3歲女童。所有呈報個案中，仍有約20人留院接受隔離。

港府早前因應疫情宣布，所有由武漢來港的航班，旅客都需要填寫健康申報表，而陸路高鐵則不用，當局解釋不希望有大批人流聚集於大堂填表，造成空氣不流通，增加感染風險；又指高鐵站入境也會有檢疫人員持手提式體溫計量度旅客體溫。而外界曾要求港府暫停來往武漢的高鐵，但港府未有回應。

陳肇始今早表示，本港絕對有機會出現確診個案，當局已將戒備級別提升至嚴重級別，政府已準備好指定診所以隔離患者，醫管局亦預留約500張病床可供即時隔離；而康文署初步已預留2個渡假營，其中一個設於鯉魚門，有需要時隔離與患者有緊密接觸人士之用。

而中國國家衞健委今日早上公布，新型冠狀病毒肺炎確診個案增至440宗，死亡個案9宗，全部屬湖北省。專家研判疫情存在社區傳播，有進一步擴散風險，建議外地人沒事不要到武漢，武漢市民如非必要亦不要離開武漢。

衞健委其中一個防疫策略是要嚴防死守，將疫情控制在武漢，呼籲群眾沒事不要到當地，武漢的人亦不要到外地。而中國疾控中心相信病毒來源是市場內銷售的野生動物，目前未發現有超級傳播者，又重申沒有瞞報，現階段對新型冠狀病毒仍處於認知的過程。