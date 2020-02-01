《櫻風堂書店奇蹟物語》小說選摘：至今為止的時間如同謊言，好像他不曾離開

文：村山早紀

第二話：遙遠的傳說故事

星期三，與傳奇老闆餐敘的日子終於來臨。

一整和柳田店長相約五點在銀河堂書店碰面。

金田老闆招待的料亭位在商店街一隅，從書店走去不會花太多時間，但在赴約之前，兩人想先見面聊聊。機會難得，柳田店長問他要不要去店裡探班。

經柳田一說，一整才發現自從春天離職就不曾拜訪銀河堂書店。不只沒去書店，連星野百貨也沒踏入，日子總在忙亂中度過，回過神來便錯失良機。但因柳田、福和出版社的大野和星之松鴉不時分享店頭和百貨公司的櫥窗照片，讓他覺得自己彷彿去過。

由於星野百貨就在風早車站旁，一整回來辦事時曾經路過。

縱使回憶總有悲傷，但一整過去的大半時間都在這裡度過，奉獻一切地努力工作，想不到如今已整整半年未踏入這個空間。

現在，令人懷念的百貨公司沐浴在西斜的金色夕陽下，如同一幅畫，靜靜佇立。覆蓋玻璃櫥窗和巨牆的建築物，使向晚時分的空氣微微發出蜂蜜和干邑白蘭地似的深濃色彩。

正門前有座噴水池和長椅，還有聽說創業之初便存在的機關時鐘塔。稍後五點一到，會發出懷念的報時聲和音樂盒的曲子。

一整睽違多時從正門仰望百貨公司，心情澎湃不已，茫然佇足——他從沒想過會有回來的一天。自從三月發生那場不幸的意外，一整為了負責，主動背對此地，並下定決心，不再重返這間從學生時代固定拜訪十年以上的老書店——位於總館六樓的銀河堂書店。他認為唯有這麼做才能守護這裡。

星野百貨是昭和時代（一九二六～一九八九）建造的八層樓建築物，這家由玻璃牆砌成的百貨公司宛如一座城堡，靜靜地接受來自空中的光，自己也從地面散發光芒。在這個年代，八層樓稱不上高樓，然而，星野百貨從昭和邁向平成，歷經戰後化為焦土的時代和日本經濟高度成長期，曾風光一時，而今逐漸走向凋零，和當地人一同度過歷史。

時代日新月異，顧客一去不返，如今星野百貨已缺乏優勢。即使如此，他們仍為銀河堂書店布置櫥窗，印製傳單宣傳《四月的魚》。

《四月的魚》是一整任職銀河堂書店時極力想推的書，如今成功熱銷，持續為人們遞嬗奇蹟物語。

一整聽柳田店長轉述，大家得知一整為了守護書店和百貨公司、負罪請辭之後，以星野百貨老闆為首的許多同仁紛紛發起響應活動，想替他實現豪華特陳的心願。

一整閉上眼睛，向星野百貨鞠躬。

謝謝你。

星野百貨是他念書時打工的地點，也是畢業後任職書店的承租地，他對這家百貨公司感情深厚，也曾擁有信賴的工作夥伴，但他做夢也沒想到百貨公司會在得知事件始末後，願意替他這個小小的店員實現心願。

（我應該不會再回來這裡工作了。）

但他會銘記這份恩情。

未來若有能回報之處，哪怕事情再微小，他必定義不容辭。

時鐘塔開始演奏五點整的報時音樂，提醒放學的孩子快快回家，慰勞辛勞的大人「工作辛苦了」，愉快的旋律也像在說「夜晚才剛開始喔」，邀請人們踏入城市。

春天以前，一整每天都在這個時間，聽著音樂盒的報時曲。時鐘塔總是閒適愉快地唱歌，機關人偶在空中翩翩起舞。

一整彷彿被報時音樂推著，往發光的星野百貨前進。之前他都走員工後門進入，現在以顧客身分走正門，反而有種排斥感。

（可是，我現在是客人，非工作人員。）

這也沒辦法。然而，一整仍舊難以抬頭挺胸地面對這個事實，稍稍加快腳步，低頭走向優美的古典正門。

碩大的玻璃門旁，門僮身穿彷彿繪本士兵的制服迎賓，他和一整是年紀相仿的舊識。

「哦！」門僮欲言又止，閉嘴微笑，彬彬有禮地鞠躬，帶領一整入內。一整也深深敬禮，走過前廳。

鋼琴曲流瀉而來，一整宛如被蕭邦的夜曲召喚，走進懷念不已的明亮書店。

金色鎖鏈吊著美麗的水晶吊燈，從中空設計的天花板高高垂下，散發出寶石般的璀璨光芒，照亮寬敞的樓層。一整踏入光圈中，隨即察覺視線投射而來，耳聞書店工作人員的輕聲交談。

全員笑容滿面。

他們露出高興又懷念的眼神，看著自己。

一整在任職期間木訥寡言，不曾敞開胸懷與員工嬉笑打鬧，因此，他們大可不用如此感動。

然而，全員的表情當真像見到懷念不已的夥伴，一整不禁濕了淚眶。

（我的淚腺好像變發達了……）

他佇立於光暈之中，稍稍拿起眼鏡，用手指拭去淚水。

撇開兒時不提，成年後哭哭啼啼的人生，絕非一整想要的。然而，事件發生以後，一切都變了。一整被迫轉換人生跑道，通往未知的方向，覺得現在站在這裡的自己彷彿不是從前的自己。

眼角餘光瞥見詢問處的美女笑臉盈盈。她是這裡的資深主管，猶記那天，一整追著偷書的國中生跑下玄關時，就是這位女主管即時喝斥，想阻止少年逃跑。

（啊，我還沒向她道謝呢。）一整察覺這件事。

不只她，一整猛然發現，自己還沒向這間百貨公司裡的任何人好好說聲謝謝。

也尚未感謝他們為《四月的魚》所做的一切努力。時光稍縱即逝，來不及表達心意就過去了；一方面，他也覺得自己何其渺小，怎麼有資格向人家道謝？因而卻步和猶豫。

可是，重回舊地，他為此感到焦急可恥。

自己是多麼不知感恩啊——

這時，詢問處的女主管朗聲對他說：

「月原，歡迎回來。」

一整頓時感動得說不出話。

只能深深地、深深地低下頭。

「歡迎回來。」

緊接著，傳來清澈的女性問候聲。

這次是陌生的聲音。

抬頭一看，訊問處櫃檯旁增設了其他櫃檯，上面掛著「Concierge」的牌子，一整想起柳田店長說過，在他離職後，百貨公司多了禮賓櫃檯。

一位帶著妖精氣息的嬌小禮賓員，笑咪咪地以優雅的儀態深深鞠躬。

「久仰大名，您就是月原一整先生吧，我是星野百貨的禮賓員，名字叫做芹澤結子，請多指教。」

她又說了一次「歡迎回來」，還說了「謝謝您」。

一整小聲說「我才要謝謝你們」，心裡想著：

（真奇妙啊，被禮賓員說謝謝，感覺就像百貨公司本身在向我道謝。）

儘管未曾謀面，卻有一種熟悉感，芹澤結子就是這麼一位奇妙的禮賓員。

沒錯，彷彿百貨公司的靈魂化作人型，親自接待。

電扶梯緩緩上升，往書店邁進。來到懷念的總館六樓，一整的心跳加快奔騰，好不容易才克制住像孩子一樣三步併作兩步衝上樓的衝動。

在這裡工作的時候，他多半搭乘員工電梯或走樓梯上樓，但身體似乎牢記樓層專屬的氣味，以及空間的大小和高度，來到書店附近，他便覺得全身充滿懷念。

（好像鮭魚洄游啊。）

這個念頭突然冒出，他不禁笑了。

當電扶梯剩下最後數階，他終於按捺不住衝動地跨上去。終於，一整回到了銀河堂書店。

店長應該知會過一整會在五點抵達，只見手邊不忙的昔日夥伴立刻迎上前，忙著接待、處理業務的人也在原地給予視線歡迎。

兼職人員九田站在遠方櫃檯，用力伸長手，揮了又揮，大喊：「歡迎回來！」結果因為太興奮而差點跌倒，反被顧客關心，笑著搔搔頭。

一整也破涕為笑，深深感受著：

（終於回來了。）

至今為止的時間如同謊言，好像他不曾離開，只是做了一場漫漫長夢。現在只消走去更衣室，從寄物櫃拿出自己的圍裙、穿上去，就能走去櫃檯工作了。

只要走去文庫區，就能開始確認書架——

一整轉動脖子望向文庫區，但他僅微微一笑，垂下眼簾。

（別看吧。）

（我沒有資格看。）

一整離開文庫區半年了，雖不知現在的文庫區負責人是誰，想必那裡已在其他人的巧手下煥然一新，按照接手人員的品味打造成美麗的書架。

（品味再好，看了難免想出言干涉。）

就算不出意見，但他擁有在此守護書架十年的自信，一定會忍不住出手「整理」。

所以還是別看吧。

因為一整不會回來了。

必須由他守護的書店，在櫻野鎮等著他歸來。

書籍介紹

本文摘錄自《櫻風堂書店奇蹟物語：串起星星的手》，獨步文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：村山早紀

譯者：韓宛庭

憂愁的時候、悲傷的時候、寂寞的時候，

請推開櫻風堂書店的門扉吧，

奇蹟將從你踏進「書店」的一刻翩然降臨！

這是間遠到業務不想來、老到讀者不愛買的鄉下小書店。

愛書青年扛起重責，與貓咪、鸚鵡及男孩一同挑戰經營！

但──書店的難題怎麼會這麼多！

青澀戀情，也在兩顆相距遙遠的心中悄悄滋長……

故事的開始

「書本帶人遨遊幻想世界，疲累時溫柔療癒，孤獨時化作好友。

書店是集合這些書，將之交付給世人的場所。

我們到底迎來怎樣的時代，為什麼書店一直消失呢？」

接下櫻風堂書店的經營，月原一整與前職場「銀河堂書店」夥伴相處異地，但將《四月的魚》熱賣的心意引發銷售奇蹟。書店打響名號，可是困境還沒解決，這裡地處山區，業務不愛拜訪、讀者又上網路書店。一整考慮轉型咖啡館書店、將二樓打造成與小朋友一同閱讀的空間──可是，缺乏人才。

他煩惱苦思時，奇蹟悄悄降臨。前老闆提議讓櫻風堂書店納入「銀河堂書店」名下，成為連鎖書店，解決困境。可是，一整也希望守住櫻風堂前店長的約定，讓這塊招牌永存小鎮。同時，心繫月原的舊書店夥伴卯佐美苑繪，一直期盼與月原再會，互相單戀的兩人能否心意相通？回味著這段曾被逐出書店，卻仍割捨不下愛戀的不可思議人生，月原與櫻風堂書店，究竟會迎向什麼樣的未來？

全新的邂逅、等待的重逢、懷有勇氣踏出一步得到的救贖、疲累時短暫的歇息、未曾想過與愛的相逢，一切的溫暖奇蹟，都發生在書店。而書店人們的旅程，亦將永遠持續──你，是否願意加入這趟旅程呢？

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航