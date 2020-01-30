如果房子是你的，最好還是登記在自己名下

在處理實務案件的過程中，常常會不自覺發出「台灣人真的是太聰明了！」的驚嘆。而會讓我發出這個驚嘆的案件類型之一，就是今天要跟大家介紹的借名登記。

什麼是借名登記

簡單的來說，借名登記就是不動產的登記名義人和實質所有權人不相符的情形（依目前實務見解，針對存款可否成立借名登記契約存有疑義，所以以下討論暫且排除動產的部分）。

事實上，目前在《民法》債篇可以找的到相關規定的27個契約中，並沒有將「借名登記」契約放入。但實務上仍然經常看到借名登記契約的原因，不外乎是因為部分不動產取得有一定的資格限制（例如軍宅）或為了「節稅」的考量等因素，而發展出這個神奇的法律概念。

借名登記易生糾紛的原因

不過，大家別忘了，借名登記是把自己的不動產暫時先登記在別人的名下，但依現行《民法》規定，關於不動產物權歸屬的認定，原則上還是以登記為主。也就是說，形式上登記在別人名下的不動產，一旦登記名義人（即單純出名字的人）以所有權人自居，對外向銀行設定抵押借款、或進行其他處分該不動產的行為，這些法律行為仍會有效，而導致實質所有權人的財產權遭受損害。

借名登記記得做成書面

如果還是有成立借名登記契約的需要，該如何保障實質所有權人的權益呢？

目前實務上，就當事人針對特定不動產是否存有借名契約契約的認定，不外從幾個面向判斷：

該不動產由何人出資購買？ 成立借名登記後，何人實際使用該不動產？ 所有權狀何人保管？ 因持有該不動產所衍生的相關費用，如地價稅、房屋稅等，由何人負擔？

除了上面的判斷因素之外，最根本的做法，還是建議雙方將借名登記的標的、支付資金過程、及日後由何人實際使用不動產等事項，一一書面明文約定清楚，並將契約進行公證，以免日後一方反悔不願將不動產回復登記給實質所有權人，而產生爭議喔。

延伸閱讀

本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航