【圖輯】波士尼亞難民營：克羅埃西亞的動物住得都比我們好！

上百位來自中東與非洲的移民，住在波士尼亞邊境森林的一個營地裡。隨著巴爾幹半島寒冬來臨，他們缺乏食物與衣物，暴露在龐大的生存風險之中。

自從克羅埃西亞、匈牙利與斯洛維尼亞拒絕無簽證移民入境以來，波士尼亞就面臨移民人數激增的難題。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

去（2019）年6月，波士尼亞西北部小鎮比哈奇（Bihac），將當地露宿街頭的移民，安排到維亞克（Vucjak）的帳篷營區，這是距離克羅埃西亞邊境約八公里的地區，過去是垃圾掩埋場。

人道救援組織呼籲裁撤維亞克的帳篷區，在天氣變冷前幫移民找尋更好的安置地點。

「可想而知，這裡會發生什麼事。若人們在這裡過冬，會在幾周甚至幾天內出現死亡案例，因為氣溫降幅會很明顯。」國際移民組織的西巴爾幹專員奧維拉爾特（Peter Van der Auweraert）如是說。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

此地不僅缺乏自來水與電力，附近樹林更遍布1990年代南斯拉夫內戰所留下的未爆地雷。

10月下旬的雨天，氣溫就接近零度。警方出面制止了移民們的爭執，只因為當地紅十字會提供的食物不足，移民們發生爭吵。

一些穿著拖鞋走在泥地上的移民，用冷水沖澡，且他們大多數人穿得不夠保暖，無法應付日漸下降的氣溫。移民聚在一起生火，用紅十字會給的口糧做成一頓簡單的飯，也有人宰了一頭羊，希望能讓大家吃得稍微豐盛一些。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

來自阿富汗的尼亞茲（Mohammed Idriz Neeaziv）說：「我在斯洛維尼亞和克羅埃西亞看到的動物房舍，都比這裡的要好。這營區不是給人住的。」

許多移民嘗試闖越邊境到克羅埃西亞，但都一再遭到遣返。有些移民說警察拳腳相向，並砸壞他們的手機，只是克羅埃西亞全面否認這些指控。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

來自巴基斯坦的哈姆札（Hamza）說，雖然被克羅埃西亞警方送回營地，但他擔心天氣惡化，積雪將阻止人們繼續穿越邊境。

自從2018年以來，已有超過四萬名移民進入波士尼亞，其中有五分之一是兒童，這些移民還嘗試著再往西歐移動。

波士尼亞當局的移民安置政策遇到困難，雖然中央政府提出其他的安頓措施，但地方政府不願買單。

除了維亞克難民營之外，比哈奇政府也揚言關閉該鎮的另一個移民中心彼拉（Bira）。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

奧維拉爾特說，關閉彼拉是「災難性的決定」，會讓波士尼亞處在危險的2000至2500位移民，再增加1300人。

「我確實希望理智最終能戰勝一切，政府當局至少在這個冬季要允許彼拉中心繼續開設，不然別無選擇。」奧維拉爾特批評波士尼亞政府對移民政策處理不當。

他在接受訪問時說：「我們國家大約有7000名移民，對於這350萬人口的國家來說，不應該是龐大的問題。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航