《地下街的雨》小說選摘：每到深夜兩點半就打電話來騷擾妹妹的男人

文：宮部美幸（Miyabe Miyuki）

串音干擾

電話打來了，我抬頭看壁鐘。凌晨兩點半。就像妹妹說的，一分不差。

鈴聲響個不停。顯示來電的紅燈忙碌地閃爍著。我催促妹妹，要她拿起話筒。

「喂？」

在知道對方是誰以前，妹妹只應了這一聲。聲音也很低沉。她在防備。

妹妹將話筒緊貼在耳邊，眉頭深鎖。然後她回頭看我，不停點頭，果然是那傢伙。

我站起來走近電話。妹妹用手掩住話筒，匆匆細語：

「就跟平常一樣，噁心。真是個噁心的傢伙。」

我接過話筒，挺直了背說：

「喂？電話換人聽了。啊，請不要掛。我是你每天三更半夜打電話來的這支電話的女生的哥哥——不要掛、不要掛。你總是對我妹說，你只是想要聊一下而已，對吧？還說只是聊聊，有什麼關係，陪你聊一下又不會死。既然如此，今晚我就來陪你聊吧。」

「卡鏘」一聲，對方掛斷了。我拿著話筒看妹妹。她正在摘下瞳孔放大片，指頭輕輕拉開大眼睛的眼皮，做出可愛的鬼臉。

「掛掉了。」

「沒關係，等一下他又會打來了。每次都這樣。」

「妳一個人的話，或許他會再打來，可是聽到男人接電話，他應該會警覺吧？搞不好今晚他會放棄。」

我將話筒掛回電話。妹妹坐在她喜歡的椅子舒適地休息。她解開綁成辮子的長髮，甩了一下頭，讓頭髮披散在肩上。不管什麼時候看，那頭髮絲都真的好美。

「一般常識對那種人是不管用的。他絕對不會放棄。等著瞧吧，他一定又會再打來，罵說為什麼叫妳哥接電話。要我打賭也行。」

如果我真的打賭了，我就得買東西給妹妹了。三十分鐘一秒不差，電話又開始響起。

「他一定是以為哥回去了，又只剩下我一個人了。」

妹妹拿起話筒，又「喂」了一聲。接著皺起眉頭，飛快地伸直了手將話筒拿遠，就好像話筒會噴出口水似的。

「看吧，他生氣了。」

我將遞過來的話筒拿到耳邊，聆聽對方的聲音。

「喂，妳這個叛徒！為什麼叫妳哥聽我的電話！還有，我話都還沒說完，妳敢掛我電話？妳才沒有這種權利。我說要跟妳說話，妳就要聽我說，懂了沒？」

口齒相當清晰，應該不是喝醉了。對方連珠炮似地說著，應該真的是口沫橫飛。好髒。真悲慘的男人。

「你可能想跟我說話，但我有一堆可以聊天的朋友，才沒空跟你這種人說話。都這麼晚了，平常我都睡了。正常人都是這樣的。」

妹妹以平靜的口吻這麼回答，對方就像要遮掉她的語尾似地怒吼：

「可是我想跟妳說話！所以妳有義務陪我說話！就算妳掛我的電話，我也會繼續打！」

「可是我不想跟你講話，所以我介紹另一個想跟你說話的人，不要掛喔。」

妹妹宣告說，再次把話筒交給我。我忍不住嘆了一口氣，接過話筒，按在耳邊。

這半個月左右，每到深夜兩點半就打電話來騷擾妹妹的男人，是眾多潛伏在這個世上的陰森的電話魔之一。

一開始妹妹一發現是惡作劇電話，便立刻放下話筒，就像指導手冊上說的那樣。然而對方鍥而不捨地打來。不過這種反應，也完全就像指導手冊上所說的。

接到第四、五通電話時，妹妹決定採取下一個步驟。也就是試著與對方對話。

「欸，為什麼你要在這種時間打電話來？我很睏欸。」

結果對方發出憋住怪笑的聲音說：

「妳在睡覺嗎？沒穿內褲，對吧？穿著透明長睡衣嗎？」

據說他會說這種話。

這下就沒什麼好猶豫的了。

妹妹進一步依照指導手冊上說的行動。她聯絡這支電話的管轄警署，報出自己的姓名和電話號碼，說明狀況。

接到妹妹的聯絡，管轄警署立刻成案，製作檔案。然後追蹤中心開始監視線路。中心的工作人員都很優秀，只要監視，就可以查出撥出惡作劇電話的號碼。

接下來就看對方如何出招。妹妹只是丟著不管——也就是沒有任何挑釁的發言──然後靜靜觀察對方是否仍然陰魂不散地打來，如果還是繼續打，就將這件事報告管轄警署。如此一來，管轄警署就會做出裁決。

這種情況，對於透過監視線路查到的電話號碼持有人，會確實查核是否有前科等等，因此裁決不會出錯。總是正確無比。

最後就輪到我所屬的小組登場。坦白說，這不是什麼愉快的工作。但為了讓一切圓滑地進行，總是得有人來做。

我盡可能發出和悅的聲音，開始向對方說話──

你好。剛才我也說過，我是你打電話的女生的哥哥。請不要掛喔。我真的有話要跟你說，而且也有話要問你。

我妹妹跟我說，你打來的電話讓她很困擾。妹妹說，你對她說了很下流的話。還有，你用的電話好像是無線的，聽說你拿著電話進廁所，故意讓我妹聽你小解的聲音？

喂？喂？不要不吭聲，說點什麼啊。我妹說的是真的吧？就我來看，你這個人真的相當奇特，你自己覺得呢？

啊，不要掛。就算你掛了，我還是會打過去。咦？不可能？不，可以的。反偵測沒有你想像的那麼難。當然，不用叫警察或電信局幫忙也做得到。你要掛斷試試看嗎？還是我告訴你你的電話號碼？366局的××××，對吧？

看你不說話，應該是猜對了吧。嚇到了嗎？

好了，這樣就可以好好聊一聊了。好好聽著，這對你來說也是很重要的事。

啊，對了，在那之前，我想確定一件事。你每次打電話給我妹，都會說「妳有義務聽我說話」，這是真的嗎？你是我妹的朋友嗎？不是？那你們完全不認識呢。關於我妹，你就只知道她的這支電話號碼。就連這支號碼，都沒有登記在電話簿上，是你隨便亂撥，誤打誤中的吧？

那麼，這也很奇怪。因為真的說不過去啊。光是亂撥陌生人的號碼，要求「陪我說話」就已經夠厚臉皮了，居然還說「妳有義務聽我說話」，你以為你是誰啊？你是把全世界所有的女生都當成了你的後宮嬪妃了嗎？而且還是三更半夜打來耶，你真的以為可以這樣隨便把別人吵起來──

你掛我的電話？不過你看，我可以重新打給你。所以才說即使你掛電話也是白費工夫。再說，你最好聽我說完這件事。這是為了你好，所以不要再掛了喔。

好了，接下來要進入正題了。這是我的朋友的朋友的遭遇，是真實事件。名字不能告訴你，不過是真正發生過的事。

我的那個朋友，假設他叫雄司好了，這樣比較容易說明。

雄司是大學生。校名和科系就不用交代了吧。他在課業上算是滿認真的，因為在我接下來要說的事件之後，他順利畢業，找到工作了。

雄司因為家離大學很遠，所以在外面住宿。他寄住在朋友家裡。那個朋友──嗯，就叫他武志好了。

武志和母親兩個人住。父親一個人調到遠地工作，所以家中有空房，即使讓雄司寄住在家裡，也沒有任何問題。

然而寄住在武志家約一個月左右的時候，雄司發現了一個問題。

也就是武志每到三更半夜，就會到處打惡作劇電話，藉此為樂，非常糟糕。

住在同一個屋簷下，而且年輕的雄司是個夜貓子，很快就發現這件事了。一開始他以為武志是打給女朋友，但仔細想想，武志連個女性朋友都沒有。武志外表和雄司半斤八兩，卻不知為何沒什麼朋友。沒錯，即使是男性，除了雄司以外，武志也幾乎沒有半個朋友。

其實雄司自己和武志也是在打工的超商認識的，並不是交情多好的朋友。寄住的事也是，因為武志邀約得太熱情，他拒絕不了才答應的。雄司和武志興趣不同，會去玩的地方也不一樣。其實武志幾乎沒有任何休閒嗜好──除了三更半夜打色情電話騷擾別人以外。

武志這個人真的很糟糕，對吧？

雄司陷入尷尬的立場。但因為武志幾乎每天晚上都打下流電話，所以他還是勸過兩、三回，叫他別再幹這種蠢事了，但武志聽不進去。他只是怪笑著說，就只是打電話而已，又不會曝光，他愛講什麼都無所謂。

但不是這樣的，其實意外地很容易曝光的。雖然不知道武志怎麼會開始沉迷於這種惡作劇，不過惡果已經一點一滴確實地累積在他身上了。

當然，並不是接到惡作劇電話的人前來報復。不過每到三更半夜就耽溺於這種反社會行為的事實，扎扎實實地反映在武志的面相上，以及全身散發出來的氣質上。因此女生都覺得他噁心，不願靠近他。女生只會用看色狼的眼神看他。她們是在本能上感受到他的惡劣品性了吧。這讓武志很不爽，又繼續打色情電話騷擾，這就叫做惡性循環吧。

總之，雖然一方面過著應該很愉快的校園生活，背地裡武志的騷擾行為卻逐漸變本加厲。最後他甚至對電話另一頭的陌生女生威脅恐嚇。

「明天晚上六點，妳要拿一百萬圓到新宿站東口來。如果敢報警，我就拿硫酸潑妳的臉。」然後沾沾自喜。

雄司不知道該怎麼辦，曾經找武志的母親商量。

然而武志的母親卻只是生氣。她暴跳如雷，只差沒當場把雄司掃地出門。

書籍介紹

本文摘錄自《地下街的雨》，獨步文化出版

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作者：宮部美幸（Miyabe Miyuki）

譯者：王華懋

多年來，我們已經太習慣雖然有時陰鬱，

卻也始終溫柔、敦厚的宮部美幸，

然而她其實還有著你從未見過的那一面。

濃縮在最後一頁的荒謬、詭異、諷刺，

歡迎來到宮部美幸的「陰陽魔界」！

【故事大綱】

我和那個女人都是情場的落敗者，

我們一起分享情傷、互舔傷口。

卻因為一個男人的出現，一切面臨崩壞……〈地下街的雨〉

深夜的計程車等候站。

等著遲遲不來的計程車，身後的老人開口向我攀談。

講述了一個詭異的故事。他說正如紅線牽起兩人的姻緣，

也有一條黑線牽起兩人的死亡……〈絕對看不見〉

一輩子單身的大阿姨因病去世。

所有人都認為未曾嘗過戀愛滋味，就這麼離開人世的她實在太可憐。

葬禮前夜，身為外甥女的我無意間在阿姨公寓的信箱發現一封沒有寄件人，而且已經被拆閱的信。

打開一看，內容顛覆了我對阿姨一直以來的印象……〈人生贏家〉

七篇荒謬、詭異、諷刺的故事，

宮部美幸至今尚未讓你見到的那一面，盡在其中。

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航