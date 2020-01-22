緬甸獨立委員會報告：軍方犯下戰爭罪，但沒有對少數族群進行種族屠殺

緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）去年12月10日到12日親征海牙國際法庭，於庭上否認緬甸軍方在若開邦的行動構成「種族滅絕罪」，承諾將對此進行調查。獨立調查委員會20日發布調查報告指出，軍方對羅興亞穆斯林犯下戰爭罪，但並沒有對少數族群構成種族屠殺的罪行。

不只軍方勢力被究責，緬甸總統溫敏（ Win Myint）的聲明，羅興亞武裝團體若開羅興亞救世軍和平民也將面臨戰爭罪的起訴。

《美國之音》報導，獨立調查委員會成立於2018年7月，政府為了回應日漸升高的問責聲浪而成立，也指派了兩名國際成員：菲律賓外交官Rosario Manalo、日本駐聯合國大使Kenzo Oshima。

委員會的任務是針對2017年發生於若開邦（Rakhine）發起的恐怖攻擊，調查是否有違反人權的情況。緬甸政府則指出，軍方的行動是為了對抗若開羅興亞救世軍 （Arakan Rohingya Salvation Army，ARSA）聞名的叛亂團體。

在緬甸軍方長達一周的鎮壓下，有超過73萬名的羅興亞人（Rohingya）越過若開邦的邊界，逃到孟加拉。此事也引發國際譴責，聯合國表示，大量的強姦、謀殺犯行已具備了「種族屠殺的傾向」，還有成千上萬的住家、村落被戰火夷平。

對此，獨立調查委員會報告則說，有「合理的基礎」斷定，軍方在「多重角色」下，在行動中可能犯下戰爭罪，以及嚴重侵犯人權。對於有無辜的村民被殺害、居所遭到破壞，委員會也指出軍方在國內的武裝衝突中，使用了不對等的武力。不過，委員會仍說，「沒有足夠的證據可以斷言，這些犯行是有意圖摧毀全體或一部分的國民、民族、種族或宗教團體，或是有任何必要的精神上的態勢，構成國際罪行的種族屠殺罪。」

21日緬甸總統溫敏表示，政府認同委員會的調查結果，也會繼續行其他調查，尤其對於羅興亞激進份子和其他平民。

Photo Credit：AP/ 達志影像 位於北若開邦 Maungdaw地區的臨時難民營。

報告引發國際批評

《緬甸時報》報導，這份461頁的報告針對2017年8月25日到9月5日，發生在若開邦北部的軍事行動，報告指出軍方犯下戰爭罪，但委員會也表示若開羅興亞救世軍以及部分平民的行為也構成戰爭罪。報告羅列多項事件，例如2017年8月2９日，敏吉村（Min Gyi）Maungdaw地區，緬甸武裝部隊Tatmadaw和若開羅興亞救世軍交火時，有600人被殺害。

溫敏的辦公室聲明，將起訴這份報告指出的涉入侵害若開邦穆斯林人權的嫌犯，並表示「總統將會把完整的報告連同附件，交給聯合檢察總長（Union Attorney General） 以便進一步的調查，以及起訴那些在國內武裝衝突中，犯下破壞財物、搶劫或者其他嚴重罪行的平民們。」

溫敏也會將報告送交給Tatmadaw指揮官——國防服務總司令（ Commander-in-Chief of Defence Services），以便司法大臣軍團（ Judge Advocate General）以便調查，並將起訴在若開邦犯罪罪刑的軍方。

這份報告也引發不少批評，《中央社》報導，這已經是迄今最大程度承認暴行的一份調查報告。英國緬甸洛興雅組織（Burmese Rohingya Organisation UK）宣稱這項調查是「公然的公關行動」，目的是要轉移公眾對國際法院裁決的注意力。

人權觀察（Human Rights Watch）組織成員羅伯森（Phil Robertson）批評委會的運作並不透明，也對報告不滿，指出似乎試圖個別軍人當作代罪羔羊，而不是促使軍方負起責任。另外，他也呼籲緬甸立即公布完整報告。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜