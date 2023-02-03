等待期10年起跳大有前例，土耳其當候選國已逾20年，烏克蘭正式入歐盟路迢迢

（中央社）歐盟高階官員2日前往基輔舉行峰會，看似讓已具備歐盟候選國身分的烏克蘭離正式入盟更近，然而烏克蘭推動「轉骨」改革相當耗時，得苦候多年。兄弟之邦波蘭從申請加入到成為正式成員，一等也是10年。

烏克蘭去（2022）年6月取得歐洲聯盟「候選國地位」，何時能獲准成為正式成員取決於烏克蘭民主、金融等層面是否與歐盟契合。烏克蘭得滿足一長串標準，包括保證尊重人權的民主制度，以及打造成熟的市場經濟，這對前蘇聯加盟共和國來說並非易事。

從氣候、勞工、食安及環保等方方面面，烏克蘭也須「轉骨」，採用所有歐盟法律和規範，尤其在司法改革方面更是如此。歐盟雖然認可烏克蘭迄今為止取得的進展，但仍強調烏克蘭需要施更多力，端出打擊地方腐敗的可信成績。

《紐約時報》（The New York Times）去年指出，無論烏克蘭的遭遇有多令人同情，歐盟不會放棄入會把關，畢竟烏克蘭多元民主環境仍不完備，商界巨頭在政治體系的角色過重；政商勢力對法院的影響既盤根錯節又根深柢固。

身兼企業家的政客會走後門插手法官任免，以圖讓自身所涉的商業官司得利。2年多前澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府的總理請辭，部分原因就是為抗議讓政商關係複雜的業者獲選為基輔供電的企業，當時澤倫斯基否認圖利特定人士。

歐盟執委會（European Commission）已將烏克蘭司法和政府體系相關的7項主要改革綁定加入歐盟的條件。烏克蘭必須保證司法獨立、剷除高層貪腐、通過保障媒體的法律、限制企業巨頭影響力，並使洗錢和保護少數群體的立法更完善。

此外，為因應俄羅斯入侵，烏克蘭實施戒嚴並將反對派的電視台全排除於國家有線電視系統之外，如果戰事與戒嚴持續，也不太可能正常安排選舉，這些都有違歐盟要求的精神。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）雖曾表示希望2年內加入，基輔近日更是重拳打貪，但是一般來說，即使是承平時期，加入歐盟需費時10年至15年。土耳其當候選國已逾20年，獲准加入的機會仍因當地人權狀況引發疑慮而偏低。

歐盟加入標準並未具體說明處於戰爭狀態的國家無法成為成員國，但歐盟不願「引入」領土衝突。然而，1974年的戰爭將賽普勒斯（Cyprus）一分為二後，賽普勒斯仍得於2004年加入。

要正式接納新同盟國，需所有歐盟國家同意。對烏克蘭而言滿足加入歐盟的條件已經是條艱辛路，還得克服法國及荷蘭等數個創始會員國不願東擴的立場。

《路透社》指出，歐盟無法就是否正式接納候選國阿爾巴尼亞、北馬其頓、摩爾多瓦、蒙特內哥羅及塞爾維亞達成一致立場，擴大談判因此於2018年後陷入停滯。在是否給波士尼亞、科索沃及喬治亞候選國身分方面，歐盟也喬不太攏。

烏克蘭人口約4400萬，一旦正式加入，將成為僅次於德國、法國、義大利及西班牙的第5大歐盟國家，對歐盟決策具有重大影響。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺