2023/02/03,
歐洲

等待期10年起跳大有前例，土耳其當候選國已逾20年，烏克蘭正式入歐盟路迢迢

等待期10年起跳大有前例，土耳其當候選國已逾20年，烏克蘭正式入歐盟路迢迢
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《紐約時報》（The New York Times）去年指出，無論烏克蘭的遭遇有多令人同情，歐盟不會放棄入會把關，畢竟烏克蘭多元民主環境仍不完備，商界巨頭在政治體系的角色過重；政商勢力對法院的影響既盤根錯節又根深柢固。

（中央社）歐盟高階官員2日前往基輔舉行峰會，看似讓已具備歐盟候選國身分的烏克蘭離正式入盟更近，然而烏克蘭推動「轉骨」改革相當耗時，得苦候多年。兄弟之邦波蘭從申請加入到成為正式成員，一等也是10年。

烏克蘭去（2022）年6月取得歐洲聯盟「候選國地位」，何時能獲准成為正式成員取決於烏克蘭民主、金融等層面是否與歐盟契合。烏克蘭得滿足一長串標準，包括保證尊重人權的民主制度，以及打造成熟的市場經濟，這對前蘇聯加盟共和國來說並非易事。

從氣候、勞工、食安及環保等方方面面，烏克蘭也須「轉骨」，採用所有歐盟法律和規範，尤其在司法改革方面更是如此。歐盟雖然認可烏克蘭迄今為止取得的進展，但仍強調烏克蘭需要施更多力，端出打擊地方腐敗的可信成績。

《紐約時報》（The New York Times）去年指出，無論烏克蘭的遭遇有多令人同情，歐盟不會放棄入會把關，畢竟烏克蘭多元民主環境仍不完備，商界巨頭在政治體系的角色過重；政商勢力對法院的影響既盤根錯節又根深柢固。

身兼企業家的政客會走後門插手法官任免，以圖讓自身所涉的商業官司得利。2年多前澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府的總理請辭，部分原因就是為抗議讓政商關係複雜的業者獲選為基輔供電的企業，當時澤倫斯基否認圖利特定人士。

歐盟執委會（European Commission）已將烏克蘭司法和政府體系相關的7項主要改革綁定加入歐盟的條件。烏克蘭必須保證司法獨立、剷除高層貪腐、通過保障媒體的法律、限制企業巨頭影響力，並使洗錢和保護少數群體的立法更完善。

此外，為因應俄羅斯入侵，烏克蘭實施戒嚴並將反對派的電視台全排除於國家有線電視系統之外，如果戰事與戒嚴持續，也不太可能正常安排選舉，這些都有違歐盟要求的精神。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）雖曾表示希望2年內加入，基輔近日更是重拳打貪，但是一般來說，即使是承平時期，加入歐盟需費時10年至15年。土耳其當候選國已逾20年，獲准加入的機會仍因當地人權狀況引發疑慮而偏低。

歐盟加入標準並未具體說明處於戰爭狀態的國家無法成為成員國，但歐盟不願「引入」領土衝突。然而，1974年的戰爭將賽普勒斯（Cyprus）一分為二後，賽普勒斯仍得於2004年加入。

要正式接納新同盟國，需所有歐盟國家同意。對烏克蘭而言滿足加入歐盟的條件已經是條艱辛路，還得克服法國及荷蘭等數個創始會員國不願東擴的立場。

《路透社》指出，歐盟無法就是否正式接納候選國阿爾巴尼亞、北馬其頓、摩爾多瓦、蒙特內哥羅及塞爾維亞達成一致立場，擴大談判因此於2018年後陷入停滯。在是否給波士尼亞、科索沃及喬治亞候選國身分方面，歐盟也喬不太攏。

烏克蘭人口約4400萬，一旦正式加入，將成為僅次於德國、法國、義大利及西班牙的第5大歐盟國家，對歐盟決策具有重大影響。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。