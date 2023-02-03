等待期10年起跳大有前例，土耳其當候選國已逾20年，烏克蘭正式入歐盟路迢迢
我們想讓你知道的是
《紐約時報》（The New York Times）去年指出，無論烏克蘭的遭遇有多令人同情，歐盟不會放棄入會把關，畢竟烏克蘭多元民主環境仍不完備，商界巨頭在政治體系的角色過重；政商勢力對法院的影響既盤根錯節又根深柢固。
（中央社）歐盟高階官員2日前往基輔舉行峰會，看似讓已具備歐盟候選國身分的烏克蘭離正式入盟更近，然而烏克蘭推動「轉骨」改革相當耗時，得苦候多年。兄弟之邦波蘭從申請加入到成為正式成員，一等也是10年。
烏克蘭去（2022）年6月取得歐洲聯盟「候選國地位」，何時能獲准成為正式成員取決於烏克蘭民主、金融等層面是否與歐盟契合。烏克蘭得滿足一長串標準，包括保證尊重人權的民主制度，以及打造成熟的市場經濟，這對前蘇聯加盟共和國來說並非易事。
從氣候、勞工、食安及環保等方方面面，烏克蘭也須「轉骨」，採用所有歐盟法律和規範，尤其在司法改革方面更是如此。歐盟雖然認可烏克蘭迄今為止取得的進展，但仍強調烏克蘭需要施更多力，端出打擊地方腐敗的可信成績。
《紐約時報》（The New York Times）去年指出，無論烏克蘭的遭遇有多令人同情，歐盟不會放棄入會把關，畢竟烏克蘭多元民主環境仍不完備，商界巨頭在政治體系的角色過重；政商勢力對法院的影響既盤根錯節又根深柢固。
身兼企業家的政客會走後門插手法官任免，以圖讓自身所涉的商業官司得利。2年多前澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府的總理請辭，部分原因就是為抗議讓政商關係複雜的業者獲選為基輔供電的企業，當時澤倫斯基否認圖利特定人士。
歐盟執委會（European Commission）已將烏克蘭司法和政府體系相關的7項主要改革綁定加入歐盟的條件。烏克蘭必須保證司法獨立、剷除高層貪腐、通過保障媒體的法律、限制企業巨頭影響力，並使洗錢和保護少數群體的立法更完善。
此外，為因應俄羅斯入侵，烏克蘭實施戒嚴並將反對派的電視台全排除於國家有線電視系統之外，如果戰事與戒嚴持續，也不太可能正常安排選舉，這些都有違歐盟要求的精神。
烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）雖曾表示希望2年內加入，基輔近日更是重拳打貪，但是一般來說，即使是承平時期，加入歐盟需費時10年至15年。土耳其當候選國已逾20年，獲准加入的機會仍因當地人權狀況引發疑慮而偏低。
歐盟加入標準並未具體說明處於戰爭狀態的國家無法成為成員國，但歐盟不願「引入」領土衝突。然而，1974年的戰爭將賽普勒斯（Cyprus）一分為二後，賽普勒斯仍得於2004年加入。
要正式接納新同盟國，需所有歐盟國家同意。對烏克蘭而言滿足加入歐盟的條件已經是條艱辛路，還得克服法國及荷蘭等數個創始會員國不願東擴的立場。
《路透社》指出，歐盟無法就是否正式接納候選國阿爾巴尼亞、北馬其頓、摩爾多瓦、蒙特內哥羅及塞爾維亞達成一致立場，擴大談判因此於2018年後陷入停滯。在是否給波士尼亞、科索沃及喬治亞候選國身分方面，歐盟也喬不太攏。
烏克蘭人口約4400萬，一旦正式加入，將成為僅次於德國、法國、義大利及西班牙的第5大歐盟國家，對歐盟決策具有重大影響。
新聞來源
延伸閱讀
- 烏克蘭和摩爾多瓦正式獲得歐盟「候選國」資格，成為會員國前有哪些阻礙？
- 為什麼俄羅斯強力阻止烏克蘭加入北約，卻不在乎烏克蘭加入歐盟？
- 如果烏克蘭加入歐盟（上）：歐盟非東擴不可的原因，得從歐盟財政史開始回顧
- 如果烏克蘭加入歐盟（下）：為什麼好好的俄烏戰爭，要講到歐盟的財政史？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。