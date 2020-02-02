《你只是看起來很努力》：我們選擇了豬的戀愛方式，就別傷感為什麼真愛早已經不在

文：李尚龍

如果能夠自由戀愛 就盡量不要相親

我身邊見過很多這樣的女孩子，他們和我談過幾乎同樣的問題：「我和男朋友相愛多年，但是爸媽不同意，所以，我們分手了。」

我經常問：「你為什麼不去抗爭呢？」

他說：「抗爭不過，抗爭著抗爭著，就發現我不愛他了。」

我說：「分了之後呢？」

他說：「分了之後才發現是愛的。」

我說：「好父母。」

其實這個矛盾點可以散發成各種各樣的故事，造成各種人間慘劇。父母打出的牌叫做親情牌，他們都會說「我是為你好，爸媽都是過來人」、「一看那個女孩子就不好」、「一看那個男孩子就沒法給你帶來幸福」、「一看這個人就不靠譜」，然後提出了很多很多建議，最後，孩子扛不住高壓，說分手了。也有倔強的孩子，和父母曉之以理、動之以情，矛盾加劇。更有甚者，父母痛苦地跪在地上，說：「你這個不孝子。」

幾個月前，我父親讓我給他同事的女兒介紹男朋友，我當時開玩笑：「老爸，你不是把我介紹過去吧？」

老爸說：「別逗了，我可不捨得。」那個姐姐之前有一個男朋友，後來也不知道什麼原因分手了。他爸媽現在天天著急讓他趕緊找一個，別老是下了班就待在家裡，人都快待傻了。

我說：「好吧，太可憐，我明天就去吧。我帶他進我劇組跟我一起拍電影吧，但是能不能有搭配，就要看他自己了。」

那天，我開著車去了他家，叔叔阿姨請我吃飯。

吃飯的時候，阿姨趁著姐姐上廁所，把我叫到跟前，說：「尚龍啊，你那裡再開機或者有活動都把姐姐帶著吧，你看他在家裡也沒什麼事情，太無聊了。我跟他介紹了好多個相親對象，他不僅不要，還跟我發火，現在叫他出門都難了。」

我說：「阿姨，如果能夠自由戀愛就盡量不要相親。」

阿姨說：「你懂什麼，我就是這樣過來的，我和他爸爸都是相親過來的，現在不也挺幸福嗎？」

我說：「哦，呵呵。」

阿姨說：「所以，介紹的其實非常好。」

我說：「那他之前那個男朋友為什麼分呢？」

阿姨說：「之前那個男朋友是他大學同學，兩個人談了四年戀愛，你姐姐從蘭州到了北京，他還留在蘭州。我一看這都異地戀了，還整天發短信多浪費時間，我就讓他們分手，他爸爸更是受不了，每次看到這個男孩兒甚至罵他的。我就勸他分手吧。沒想到那個男孩子還追到北京來了，現在靠賣些東西維生，他也不像你們這樣有出息，我就讓他們趕緊分手了。你姐姐還挺不願意，你看我這不是為他好嗎？」

我說：「阿姨，那個男孩兒來北京多久了？」

阿姨說：「兩年多了吧。」

我說：「阿姨，我來北京五年了，才開始拍電影，才有了住處、有了車。他才兩年，而且沒什麼人脈，至少還在努力，他說不定以後會飛黃騰達呢。」

阿姨說：「我看不會。」

我沒有見過他，所以說：「好吧，那請問您，我需要找一個什麼樣的人給姐姐？北京戶口，有房子、車，高的、眼睛大的、體貼的、風趣的？您有什麼要求嗎？」

阿姨的最後一句話，直接刺瞎了我的雙眼，他說：「我們家不缺這些，只要他自己喜歡就好。」

在對話結束後，我沉默了很久。

是啊，只要他喜歡就好，那個男生他就喜歡，那你們為什麼要拆散他們？你既然沒有要求，為什麼又要瞧不起一個人從蘭州跑到北京，僅僅為了一個女孩子而成為北漂奮鬥的男孩子。我雖然沒有見過那個男孩子，但我能夠感到這個故事的血淚：一個莫名其妙的拆散，一段有血有淚的心痛。

於是，我安靜地吃完了那頓飯，走了。

很多父母，從小到大，都把自己的孩子當成心頭肉，在決定了他們的學業、事業後，就開始決定他們的婚姻。我們父母那代人的婚姻幾乎都是介紹的，幾乎都是到了結婚的年齡不得已才選擇一個，然後湊合著、磨合著，變成了真愛。而這與自由戀愛最大的不同就是，自由戀愛是將就結婚前的互相理解、相互交流，是要經過一段時間戀愛瞭解彼此後，才決定是不是要一起生活。而我們父母的那個年紀，大多數人沒有時間談戀愛，也不懂戀愛，認為所謂結婚，就是柴米油鹽醬醋茶，卻忘了兩個人在一起，還有愛情的火花和浪漫的談話。

於是，他們開始根據一個男孩子家裡有沒有錢來打分，而忘記了這個男孩子是否有幽默感、是否有擔當；於是，他們開始根據一個女孩子是否賢慧、會不會帶孩子來打分，卻忘記了這個女孩子是否有趣、是否飽讀詩書。

當然，他們會反對我，詩書算個屁，能當飯吃嗎？幽默算個屁，能當飯吃嗎？有趣算個屁，能當飯吃嗎？我們選擇了豬的戀愛方式，就別傷感為什麼真愛早已經不在。

有人會說：「沒辦法，只能這樣，爸媽太兇猛，我又太渺小。」

我說：「你根本沒有真正努力過。」

曾經遇見過一個女孩子，他找了一個男朋友，沒房子、沒車，空有一腔理想，老媽開始說：「他在北京沒房子、沒車的，你跟他幹什麼？」

朋友說：「他對我好。」

老爸說：「你長得這麼漂亮，幹嘛不找條件更好的，非要找這樣一個男孩子？」

朋友說：「他對我好。」

父母一起搖頭，但他跟男朋友說了一句特別感動我的話，「就算全世界反對，我也要跟你在一起」。

逢年過節，他都不著痕跡地告訴父母自己很幸福；告訴父母有他在，自己在北京的每天都很開心。

最後，父母看到自己的孩子這麼開心，終於同意了。兩個人現在已經開始蜜月旅行了。

有人說事業和學業需要一個人的堅持。我想說，愛情，同樣需要堅持。但是，需要兩個人的堅持。我一直認為，只要是真愛，就不會有人拆得散，即使是父母。只要你還對自己有信心，只要你還對另一半有信心。

對於父母來說，我特別想跟你們講一個這樣的故事：原來有一個小姑娘跟了勞改釋放犯，父母瘋狂反對，拳打腳踢，反倒激發了她的逆反心，最後她和他私奔，兩個人結婚了，當然，她和父母絕交了。結婚後，才發現她看錯了人，她很快地離開了他，不久在讀研究所的時候結了第二次婚，現在有了孩子，很幸福。

這個人，就是我的表姐。我每次都在想，如果當年父母不對他施壓，她很快就能發現她愛的不是這個人，也很快會結束這段感情，悲劇會很快結束，甚至不會開始。可是父母施壓了，這種壓力，能把虛假的感情變成了錯誤的真愛，能把美好的真愛打碎。與其這樣，在他們該談戀愛的年紀裡面，何必干涉呢？

所以，既然你選擇了聽爸媽的話去放棄自己的選擇，就不要抱怨陪你下半輩子的另一半和你一起湊合著生活；既然你選擇了不去抗爭，就不要奢求那些浪漫的片段和驚喜的愛情；既然你選擇了父母給你分配的配偶，就不要怪自己的老公、老婆變得和父母一樣。

所以，擇偶的時候，為什麼不去勇敢地跟父母說一句：「爸媽，你為何干涉我的感情？我的感情，請讓我自己做主吧。」

書籍介紹

本文摘錄自《你只是看起來很努力（暢銷經典新版）》，今周刊出版

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作者：李尚龍

為了過上想過的生活，你拚搏、

你奮鬥，只因想與所愛走到白頭。

於是，你努力

不斷努力再努力

卻始終無法縮短現實和夢想的距離

因為

你只是「看起來」很努力。

本書獻給為生存、生活、夢想掙扎的你。

李尚龍，為了追尋自己想過的生活，他放棄了看似穩定的軍人生涯，先成為一名英語老師，再成為一名導演、編劇、作家。他和離鄉背井到大城市打拼的你一樣，有過迷茫；他擁有生活主控權以前，也跟多數人一樣，在體制內教英文感受職場冷暖；他也和你一樣，在人生的某個階段，把心交給一個人，然後，愛得痛徹心扉。

本書裡，沒有無聊勵志的「雞湯文」，李尚龍用他的文字書寫自己和周遭朋友們的煩惱，並在敘事鋪陳裡提出獨特、另類的思考，帶給讀者一個又一個似曾相識的故事和不流俗的觀點。在47篇隨筆中，你會從字裡行間理解〈你只是看起來很努力〉的生活狀態是令人憂心的；你或許會從〈你以為你在合群，其實你在浪費青春〉的想法裡看見自己的影子，也可能對〈再好的朋友也禁不起你過分直白〉感到深刻認同。在這座作者用文字堆砌的生命堡壘中，有令人潸然淚下的過去、讓人茅塞頓開的見解，更有讓人微笑釋然的情節。

本書特色

累積銷量破百萬冊的最佳勵志書

榮登博客來年度百大暢銷榜

新版增訂・經典珍藏

收錄全新自序、台灣版序言＋寫給對明天充滿困惑的你、關於青春與成長的萬字嶄新觀點

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰