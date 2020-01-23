泰國軍政府的清盤大戲：未來前進黨暫時保住了，但反對派如何攻防？

泰國舉辦自政變以來，睽違5年的全國大選，分別在2019年3月17日（不在籍提前投票），與3月24日（主要投票日）舉行，雖選舉結果大抵確定，但泰國政壇的政治角力，仍餘波蕩漾延續至今，去年首次參選便囊括80席的未來前進黨（Future Forward Party），不僅一舉成為國會大三大勢力，更是主打改革與進步的政治理念，便理所當然成為守舊勢力亟欲除之而後快的首要目標，從開票與驗票的爭議，當選無效之诉讼，當選人個人的違法議題，甚至是「解散政黨」送交憲法法庭審理等，國家機器總動員的戲碼，且看他們如何交鋒。

先簡要整理一下去年的大選，泰國屬於君主立憲制，國王是名義上的國家元首，立法機關設參、眾兩院，而所謂全國大選指的是眾議院500席的議員選舉。在以往，實際領導國家的總理一職，過去是由眾議院選出（多半會是多數黨黨魁），但根據新的憲法，參議院250席也有資格計入，而好玩的是參議院議員並非民選，而是由軍方指派，所以之前的2014年的政變主角——陸軍總司令帕拉育(Prayut)，理所當然成為名正言順的泰國總理，即便他所帶領的人民國家力量黨（Power of People's State Party）只拿下眾議院116席，不少分析甚至挖苦般的指出，泰國從此可擺脫「政變頻繁」的負面形象，因為軍方勢力堂而皇之的進入兩院，往後靠動員議員們舉舉手投票即可把民選總理趕下台，何苦在發動「軍事政變」呢。

2019年選後，泰國眾議院主要由以下幾大勢力瓜分：

為泰黨（Phak Phuea Thai），原「泰愛泰黨」改組，屬於紅衫軍勢力，廣受基層，勞工，農民支持，取得137席。 人民國家力量黨（Power of People's State Party），2018年成立的親軍方政黨，雖帕拉育並非黨員(一般相信是為了避嫌)，但仍「欣然」接受該黨的提名並順利被選為泰國總理，該黨取得116席。 未來前進黨（Future Forward Party），同樣為2018年成立的新政黨，主打改革，吸引大量青年選票，而黨魁塔納通（Thanathorn）因形象帥氣，享有高人氣的討論，2019年拿下80席，成為國會第三大黨。 民主黨（Democratic Party），屬於泰國傳統的權力階級政黨，以往在意識形態上與軍方較親近（同時與紅衫軍對立），支持者多來自商人與城市中產階級，但去僅拿下52席。 泰自豪黨（Bhumjaithai Party），屬於民主黨分裂出來的勢力，主張更為極端且民粹的政策，同時也可歸類成親軍方的政黨，拿下51席。

Photo Credit：AP/ 達志影像 左起：為泰黨總理候選人、未來前進黨黨魁、為泰黨黨魁、泰國自由黨黨魁、Prachachat黨黨魁、Thailand's Pheu Chart黨黨魁、人民國家力量黨黨魁

整理完結果，我們把焦點放回泰國政壇的鬥爭。照目前議席的分配來看，基本上泛軍派系（人民國家力量黨＋民主黨＋泰自豪黨），加上那些很容易威脅利誘的「牆頭草」小黨，無黨籍議員們，勉強過半，因此，為確保「永續執政」，打擊立場分明的政敵，便成為選後軍方勢力的目標。在地方扎根已久，且與保守派纏鬥多年的紅衫軍陣營——為泰黨，沒那麼好連根拔除; 倒是藉由輿論支持，話題性與個人魅力起家的新興政黨 ——未來前進黨，看似一根比較好拔的刺。再說了，支持未來前進黨的很多是學生與年輕人，這個族群雖「易怒」但也「易操控」，且沒什麼盤根錯節的利益，亦無能與國家機器抗衡的硬實力。再說了，1976的法政大學屠殺事件殷鑑不遠，軍方雖不至於重演血腥鎮壓，但在氣勢上頗有先聲奪人的姿態。

有道是擒賊先擒王，打擊未來前進黨，首先針對他人氣最高的黨魁——塔納通（Thanathorn）進行攻擊。就在選後不久，泰國選舉委員會便收到匿名舉報，直指塔納通在登記參選期間，仍為V-LuckMedia媒體公司的大股東，違反選罷法。即便塔納通辦公室表示，該媒體公司旗下三款雜誌早在一年前就停刊，不應被認定為「候選人意圖透過自營媒體宣傳」，但泰國法院仍判定違法，並撤銷塔納通本人的議員資格，而他的席位，由為來前進黨的候補議員頂替。

接著，泰國國家反腐委員會也在去年9月，啟動「表面一視同仁」實則「具針對性」的清查檔選議員的身家財產。發現塔納通過去申報自己以個人名義「借款」給為來前進黨約1.9億泰銖，實則與該黨實際收到的2.5億有落差（且泰國法律規定泰國選舉法規定，政黨可以募款或接受捐款，但不能借貸，而對單一政黨的個人捐贈，一年不得超過1000萬泰銖），其中不乏金流交代不清，公賬私帳混亂的情況。若本案同樣被法院裁定違法，塔納通本人很可能面臨高額罰款，褫奪選舉權（甚至是褫奪公權）5年，以及僅能有限度的參與政治與政黨相關事務。

等待官司宣判結果之際，軍政府（啊不對，現在應該稱呼他們為「合法」的民選泰國政府）同時啟動對為來前進黨的政治追殺，希望能一舉解散該黨，如同軍方在去年選前解散「泰衛國黨」，僅因為他們提名皇室成員為總理候選人。所謂欲加之罪何患無辭，這次對付為來前進黨的諸多違法罪名中，最為荒謬的便是「該黨黨徽與神秘組織光明會相似」（三角形），被控有影射顛覆君主立憲制度，對皇室大不敬的意圖⋯⋯而憲法法院也「欣然受理」該控訴，甚至表示「本案已有充足證據」，故「無須舉行聽證和庭審」，會在2020年1月底，決定是否解散未來前進黨。

事態發展至此，讓人想起電影中的一句話：「裁判，球證，旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥？」（編按：應為電影《少林足球》的台詞）面對軍方派系掌握的政府全面封殺，打算將反對派勢力斬草除根。而塔納通和未來前進黨當然也得全力捍衛自己的立場，不斷透過輿論，網路聲量，抨擊政府的獨裁，以及破壞憲政與司法程序。在去年12月13號傍晚，塔納通透過個人臉書號招民眾上街遊行，並在隔日於曼谷文化中心前廣場示威，雖到場人數並未如預期的多，卻已經是泰國自2014年政變以來，最大規模的街頭活動。想當然耳，泰國當局馬上責令曼谷警署，以「違法集會」，「煽動群眾」的罪名，傳喚塔納通與一干該黨議員到案說明。

顯然，整體局勢對為來前進黨是十分不利的，在行政，立法，司法，乃至媒體輿論皆被有心操作的情況下，任何的動員與反抗都沒辦法撼動當前的執政集團。

不過，好在泰國司法系統仍存在那麼點的獨立性，即便在極其荒謬的控訴與執政當局的壓力下，憲法法庭在21號宣判「未來前進黨意圖顛覆君主立憲」的罪名不成立 （同時其他關於政治獻金的指控，也因證據不足而無法定罪），畢竟從常理來看，說人家政黨黨徽與光明會相似，然後隱射顛覆國家的說法，確實也太離譜。雖然塔納通本人仍面臨多起官司纏身（且自己的議員身分仍被撤銷），但至少未來前進黨和其80席的議員資格暫時是保住了，下一步，雙方會如何繼續攻防，就看究竟是道高一尺，還是魔高一丈。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜