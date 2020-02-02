《沒有退路，才有出路》：男人覺得女人要答案，實際上女人要的只是一種聯繫

文：李尚龍

【如何正確地和異性相處】

前陣子有個男生跟我聊天，說看了我的書，懂得了努力和堅持的意義，於是他孜孜不倦地追求一個女孩三年，終於，這個女孩嫁給了別人。

我告訴他，女孩不是用追的，女孩子是吸引來的。感情這種東西和堅持沒有關係。他恍然大悟，問我，有什麼書能了解女孩嗎？

於是我推薦了《男人來自火星，女人來自金星》（Men Are From Mars, Women Are From Venus）這本書，因為它是理解兩性的入門經典書籍。

此前有一位媽媽跟我聊天，說她的老公每天都很晚回家，回到家也不愛說話，一個人躲進房間裡，只要自己去敲門，老公就發脾氣。她說，婚前兩人無話不說，是不是因為結了婚，兩個人就沒話了？我說，不是，根據這本書的觀點，男人在累了一天後，特別想要一段獨處的時光，這個時光無論多短暫，都希望是屬於自己的，尤其是工作壓力很大的時候。

你這時候不用說話，端一杯牛奶進去，然後默默地出來看電視，別理他，過一會兒，他會出來找你的。

她照做了，果然，那天他們聊了很多，據說還花了好多錢開了一瓶香檳。這個媽媽問我，還有沒有什麼書值得推薦，我想了想，推薦她加拿大心理治療師克里斯多福・孟（Christopher Moon）的作品《親密關係：通往靈魂之橋》（Relationship: Bridge to the Soul）。

我的臉書每天都有很多學生私訊，原以為都是成長、工作、生活的問題，後來仔細一看，也有很多問感情、兩性關係的事，其中最多的，就是問異性的想法和思考邏輯。

寫這篇內容，我查了很多資料。也就是在查資料的時候我才明白，兩性關係的諸多複雜困惑，其實是能透過讀書解決的。讀書是這個時代最優雅也是最廉價的理解這個世界的方式。了解異性是生活中非常重要的一項技能。

這個時代變化太快，大家是否發現，男孩現在不太愛追女孩了，女孩也慢慢地開始追求自己喜歡的男生了，為什麼？因為隨著年代的推移，男生和女生的心理發生了很多變化。

不僅如此，婚姻也發生了變化，這個時代的離婚率也越來越高了。美國作家蓋瑞・巧門（Gary Chapman）有本書叫《五種愛之語》（The Five Love Languages），裡面說，心理學家對戀愛這件事情進行長期研究後發現，一段令人神魂顛倒的愛情平均壽命是兩年，祕密的戀情可能會長一點。

所以很多夫妻在戀愛感覺消失後，他們只有兩種選擇：一種是跟另一半痛苦地活一生，這是在華人世界尤其普遍的現象；另一種是放棄婚姻，重來一次。不過《五種愛之語》提出更深刻的研究：第二次婚姻的離婚率，在美國依然高達百分之六十，如果牽扯到孩子的話，這個離婚率會更高。

為什麼呢？作者給了一個答案：因為大家不會和異性溝通。

一、愛語：無聲勝有聲

《五種愛之語》作者蓋瑞・巧門指出，在戀愛關係中，我們一定要學會愛語。作者總結了愛的五種語言，分別是：

肯定的言辭、精心的時刻、接受禮物、服務的行動和身體的接觸。

講白話一點，「肯定的言辭」就是適當地用積極的言語鼓勵對方，如：「你真美」「你今天特別帥」「你今天的髮型是精心準備的嗎？」誇獎人的本質是認同，所以誇獎一定要從細節著手，要觀察別人，誇獎他期待被看見的地方。

「精心的時刻」指的是兩個人專注地做一件事，例如做家事時，你幫我扶梯子，我來換燈泡，兩人產生了「心流」。

「接受禮物」：我回到家送了你一束花，你為我做了一個蛋糕，一覺起來，枕頭下面放了一張購物卡。這樣的方式同樣適合對待你的父母。

「服務的行動」：就是做另一半希望你做的事情，透過服務，表達你的愛。比如你一直希望我考到英檢證書，比如我一直希望你早起健身，為了對方，後來都做到了。

最後一個最重要，「身體的接觸」，就是透過牽手、接吻、擁抱，甚至性生活來表達對另一半的愛。

大家有沒有發現，情侶、夫妻之間的表達，似乎不用太多話語，都是愛語，愛語甚至不必開口，本身就是一種很重要的交流方式。情侶之間到了一定程度，話可以越來越少，但釋放的訊息一定是越來越多。

兩個人背靠背坐在一個安靜的地方，哪怕不說話，也不會覺得尷尬，只會覺得一種暖流流向彼此，這種感覺叫「愛語」。

所以我第一個分享的話題是，交流不一定要透過語言，有時候，你的態度能傳達更多情感。那如果一定要用語言溝通呢？男人和女人的話語體系有什麼不同？

我們先說說男人。

二、男人的語言體系：遠離喧囂，進入洞穴

舉一個例子，我的一位朋友發了一則這樣的動態：

男人到了中年，就是喜歡一個人安靜片刻。尤其是下了班開車回到家，到了樓下，停好車，不願意立刻上樓，而是在車裡坐幾分鐘，這幾分鐘就是這一天的全部。因為你上了樓，就是父親、是丈夫、是員工、是兒子，唯獨不是你自己。

這段話凸顯了男人的一種無奈，但現實生活裡不僅男人是無奈的，女人也一樣。有一部電影叫《找到你》，就把女人的無奈講得很徹底：有了工作就沒了家庭，投入家庭就不得不放棄工作。

男人其實也一樣，抱起磚頭就抱不了你，放下磚頭就養不了你。

他的動態點出一個問題：為什麼男人要在車裡待一段時間呢？

這是男人的一種宣泄方式：遠離喧囂，進入洞穴。

但是很多女人不知道男人的這種宣泄方式，她們會認為這男人是不是不愛自己了？是不是有新歡了？他跟我怎麼沒話說了？不是喜歡自己待著嗎？那就待著吧，一輩子都在自己的世界裡待著吧，千萬別出來，出來我打死你！

接著，男人就會強迫自己走出山洞，但這個時候，因為強迫自己出山洞是帶著情緒的，所以，這些情緒往往會遷怒到女性身上，吵架就不可避免了。

其實，面對這樣的棘手狀況，女性的處理方式很簡單，《男人來自火星，女人來自金星》講了一則故事：

作者的妻子邦妮在發現丈夫躲進洞穴的時候，就應對得比較好——當然作者在書裡那肯定是要誇自己老婆的，不誇的話老婆一看，人毀書亡——作者的妻子一看自己老公需要一個人靜靜，她知道這不是談話的好時機，就不去打擾丈夫，而選擇去購物或者和朋友結伴遠行，使勁購物，刷丈夫的信用卡。 作者看到妻子能照顧好自己，就放心地走進洞穴，調整自己，並且最終精神飽滿地重新走出洞穴。兩個人很高興，然後丈夫精神飽滿地還卡債去了。

男人的話語體系往往是在高壓之下，進入洞穴，獲取能量。

其實你發現很多男人回到家要不就是打開遊戲，要不就是打開報紙，因為男人要脫離現在的世界，去一個虛擬世界中獲取能量。

那女人呢？

三、女人的話語體系：情緒重於現實

我還是再強調一遍，這本書的主題是群體心理學。當然你可以說：「我也是個女生，我不是這樣啊。」沒關係，因為你是不是這樣的問題，屬於個體心理學，我們在聊群體、大眾的心理學。

我摘錄了書中的一段話，來表明一個觀點：女人的話，要聽背後的情緒，而不是聽表面的意思。

我們來看這個例子：

女人說：「我們整天宅在家裡，都要發霉了！」

男人立刻反擊：「誰說的？我們上周不是才出去過嗎？」

男人回答的可能是客觀事實，但很顯然並不是女人想要聽到的回答，反而激怒了她。

要知道女人並沒有責備男人，她的真實意思是：「親愛的，我想和你出去晃一晃，做點有趣的事。我們有一陣子沒在外面吃飯了。」

其實男人只要明白，女人說話是種情緒表達，不要只是從字面上去理解，就能避免爭吵。

男人要適應女人誇張的表達方式和戲劇性的語氣，就能避免很多衝突。所以要記住，和女人說話，千萬不要大聲，因為你會勾起她的情緒，到時候，一場戰鬥就來臨了。男生有沒有發現，你和女孩吵架最終都會歸因於「你為什麼吼我」？

所以，男人一定要懂得傾聽，了解女人的思維和感知方式，聽懂她的言外之意、弦外之音。

傾聽是男人滿足女人情感需求的首要法則，是進行有效溝通的前提。

我們舉幾個例子，看看男孩們能否聽懂女孩們的弦外之音：

1. 女孩說：我沒事

很多男人就覺得：嗯，沒事就好，我還擔心你有事呢！

這個時候，正確的方式是觀察表情，看她是不是真的沒事，而不是只聽字面意思。

2. 女孩問：我是不是變胖了？

女孩通常非常在意自己的身材。當她問你這句話的時候，是想得到讚美，而不是讓她真的覺得自己胖了。

如果這個時候，你回答：「對，確實有點胖了。」那就等著遭殃吧。

正確回答應該是：「你在我心中是最美，每一個微笑都讓我沉醉。」

3. 女孩說：你讓我覺得沒有安全感！

安全感對於女人而言十分重要，許多男人認為只有自己獲得成功，才能帶給女人更多保護，但這只是一部分。女人想要的安全感其實大都來自對方的關心和呵護，例如問一句：「你還好嗎？」例如多關心一下她的近況，也能讓她感到自己是被愛著的。

正確的做法是，問她人在哪裡，出現在身邊；或說一句：「我都在。」

4. 女孩說：跟我聊聊你前女友吧，我就隨便問問

這是一道陷阱題，總有倒楣鬼這時候說了好多感動自己的話，例如：「我和我的前女友吃過這家餐廳，去過那個地方。」恭喜你，你又獲得了另一個前女友。

5. 女孩說：你讓我一個人靜靜

直男們，可千萬別離開，說：「那好吧，你靜靜吧。」

你應該待在一旁，陪著她，或者默默看著她，不說話。或者你講個笑話，也可以中斷她的情緒。

6. 女孩問：你覺得我哪裡好啊？

面對這句話的潛臺詞，只有一個，往死裡誇她！不留餘力地誇。實在沒什麼可誇的怎麼辦？不能說謊，你可以說，你是我見過最特別的人。因為從理性角度來說，每個人都是最特別的，世界上沒有兩片一樣的葉子，也沒有兩個一樣的人。但你一定要帶著情感，使勁誇。

這就是男人和女人的話語體系，一個注重事物本身，一個注重當下的感情需要。

《五種愛之語》裡寫了一則故事，很有趣：兩個人吵完架，吵得很兇，第二天，男生記得這件事，但不生氣；女生依然生氣，但不記得在氣什麼。

這就是為什麼女生永遠罵男人「渣男」。男生很少罵女生「渣女」，最多只是批評對方：「你這件事做得不好。」

說這個話題，就是想告訴大家，女孩跟男孩溝通時，多講事實；男孩跟女孩聊天時，多注意情緒，這很重要。婚姻治療師金韻蓉老師在《你要的是幸福，還是對錯》裡講過一則故事，當她想跟老公吵架時，她會問自己一個問題：金韻蓉，你是在跟誰溝通？是在和對方溝通，還是在跟自己的情緒溝通？

要是有個兩秒的停頓，結果就會截然不同。女生要學會有話直說，男生要學會用心回饋。

另一本書叫《魔鬼搭訕學》，作者是我的好朋友阮琦。有一次我跟他吃飯，問他：「作為一個直男，你能不能告訴我，女性思維最重要的特點是什麼？」

他說，有兩點，記住就好：

第一個重點是，女性思維往往是當下的感受，也就是時間上的當下。這裡要強調：不是過去，也不是未來。

例如，你在街頭搭訕一個女孩，女孩問你：「我為什麼要認識你啊？」一般人可能會說「因為你長得漂亮」或者「因為我很喜歡你」等等。

這麼回答，其實就是指向未來的男性思維，因為男性是目的導向思維。

其實，女孩子能接受的，反而不是這種未來的感覺，而是當下。若換個說法：「因為剛才我突然看見你，覺得有點心動，這是很久沒有的感覺，我怕錯過這個機會，所以我頭腦一熱，就決定衝了。」

這是一個女孩比較能夠接受的說法。就算她拒絕你了，也不至於留下不好的印象。

女性思維的第二個特徵，就是看重人與人之間的聯繫。也就是你跟我到底算什麼，一般而言，結婚之後經常會因為這一點吵架。

比方說，有個男的，本來跟老婆說好了今天晚上回家吃飯，可是臨時要加班，走不了，就打電話給老婆：「老婆，公司要加班，我不回家了。」老婆肯定很生氣啊。回到家，男人一推門，看到老婆擺臉色，男人就會暴怒：「我不是為了這個家嗎？我難道想加班嗎？臭著張臉幹什麼啊？」這就是目的導向，女人也很委屈：「我煮了一桌菜等你，你也不回來，回來還發火，我不可憐嗎？」 然後，兩個人就會大吵大鬧。（選自阮琦《魔鬼搭訕學》）

這件事情，就是男人誤解了女人，他覺得女人在說事情（要他回來吃飯），其實錯了，不存在二選一的選擇題，女人只是需要你重視她（兩人的關係）。例如，你在下班路上為她買一朵花，或者想別的辦法，讓她感受到你重視她，重視這段關係，這件事就圓滿結束了。

男人覺得女人要答案，實際上女人要的只是一種聯繫。

說到這裡，總會有種淡淡的憂傷，因為我的父母在我童年的時候，就總是因為這樣的原因吵得不可開交。其實現在回想起來，他們完全就在兩個頻率上爭論著。只可惜，那個年代，他們沒有機會讀到這樣好的作品。

阮琦還說，男人跟女人溝通，有個原則叫「狀態加感受」。

例如，有個女孩跟你說：「哎呀，我是個路癡。」

你應該這麼回答：「唉，我也是，不過我不是路癡，我是數盲，遇到數字就頭大。」這樣你們就能聊起來了。

如果女孩說：「我是個路癡。」你回答：「好啊，以後你找不到路，就打電話給我。」那麼會如何呢？

其實她不是想讓你幫忙，只是想說說自己的感受和狀態，你一下子跳到解決方案上，這樣就不是狀態加感受了，下面的話就沒辦法接。

所以說，男性的思維目的性很強，都是要找個解決問題的方法，而很多時候，女孩子並不是要你解決問題，她在乎的只是感受。

再舉個例子你就懂了，女孩傳來訊息：「我感冒了。」一般人都會說：「多喝水啊，吃藥了沒？」男人覺得這是在表達關心，這是目標導向。但是女孩子要的是這個嗎？這個時候最好的回答就是：「現在我在上班。算了，我還是跟老闆去請個假，現在去看你吧。」你放心，人家女孩子不會讓你去的。

但是你一定要表達這種感受狀態，以及和她之間的聯繫，而不是提供喝水這樣的方法，這樣到頭來只是自己感動了自己。

那我接下來問各位男孩一個問題。女孩說，我覺得那個藍色包包很好看，你的回答是：

A. 我買給你

B. 紫色的更好

C. 我喜歡紫色的

答案是C，前兩個都帶著目標導向，第一個是提供擁有的方案，第二個是提供顏色的方案，第三個表達的是當下的狀態。

到這裡，我想你也開始明白，男人和女人根本就是兩個世界的人。接下來，我們透過《親密關係》這本書來敘述一個更重要的話題——如何提高雙方的親密關係。

（文未完）

書籍介紹

本文摘錄自《沒有退路，才有出路》，今周刊出版

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作者：李尚龍

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Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰