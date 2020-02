《沒有退路，才有出路》：男人覺得女人要答案，實際上女人要的只是一種聯繫

文:李尚龍

【如何正確地和異性相處】

前陣子有個男生跟我聊天,說看了我的書,懂得了努力和堅持的意義,於是他孜孜不倦地追求一個女孩三年,終於,這個女孩嫁給了別人。

我告訴他,女孩不是用追的,女孩子是吸引來的。感情這種東西和堅持沒有關係。他恍然大悟,問我,有什麼書能了解女孩嗎?

於是我推薦了《男人來自火星,女人來自金星》(Men Are From Mars, Women Are From Venus)這本書,因為它是理解兩性的入門經典書籍。

此前有一位媽媽跟我聊天,說她的老公每天都很晚回家,回到家也不愛說話,一個人躲進房間裡,只要自己去敲門,老公就發脾氣。她說,婚前兩人無話不說,是不是因為結了婚,兩個人就沒話了?我說,不是,根據這本書的觀點,男人在累了一天後,特別想要一段獨處的時光,這個時光無論多短暫,都希望是屬於自己的,尤其是工作壓力很大的時候。

你這時候不用說話,端一杯牛奶進去,然後默默地出來看電視,別理他,過一會兒,他會出來找你的。

她照做了,果然,那天他們聊了很多,據說還花了好多錢開了一瓶香檳。這個媽媽問我,還有沒有什麼書值得推薦,我想了想,推薦她加拿大心理治療師克里斯多福・孟(Christopher Moon)的作品《親密關係:通往靈魂之橋》(Relationship: Bridge to the Soul)。

我的臉書每天都有很多學生私訊,原以為都是成長、工作、生活的問題,後來仔細一看,也有很多問感情、兩性關係的事,其中最多的,就是問異性的想法和思考邏輯。

寫這篇內容,我查了很多資料。也就是在查資料的時候我才明白,兩性關係的諸多複雜困惑,其實是能透過讀書解決的。讀書是這個時代最優雅也是最廉價的理解這個世界的方式。了解異性是生活中非常重要的一項技能。

這個時代變化太快,大家是否發現,男孩現在不太愛追女孩了,女孩也慢慢地開始追求自己喜歡的男生了,為什麼?因為隨著年代的推移,男生和女生的心理發生了很多變化。

不僅如此,婚姻也發生了變化,這個時代的離婚率也越來越高了。美國作家蓋瑞・巧門(Gary Chapman)有本書叫《五種愛之語》(The Five Love Languages),裡面說,心理學家對戀愛這件事情進行長期研究後發現,一段令人神魂顛倒的愛情平均壽命是兩年,祕密的戀情可能會長一點。

所以很多夫妻在戀愛感覺消失後,他們只有兩種選擇:一種是跟另一半痛苦地活一生,這是在華人世界尤其普遍的現象;另一種是放棄婚姻,重來一次。不過《五種愛之語》提出更深刻的研究:第二次婚姻的離婚率,在美國依然高達百分之六十,如果牽扯到孩子的話,這個離婚率會更高。

為什麼呢?作者給了一個答案:因為大家不會和異性溝通。

一、愛語:無聲勝有聲

《五種愛之語》作者蓋瑞・巧門指出,在戀愛關係中,我們一定要學會愛語。作者總結了愛的五種語言,分別是:

肯定的言辭、精心的時刻、接受禮物、服務的行動和身體的接觸。

講白話一點,「肯定的言辭」就是適當地用積極的言語鼓勵對方,如:「你真美」「你今天特別帥」「你今天的髮型是精心準備的嗎?」誇獎人的本質是認同,所以誇獎一定要從細節著手,要觀察別人,誇獎他期待被看見的地方。

「精心的時刻」指的是兩個人專注地做一件事,例如做家事時,你幫我扶梯子,我來換燈泡,兩人產生了「心流」。

「接受禮物」:我回到家送了你一束花,你為我做了一個蛋糕,一覺起來,枕頭下面放了一張購物卡。這樣的方式同樣適合對待你的父母。

「服務的行動」:就是做另一半希望你做的事情,透過服務,表達你的愛。比如你一直希望我考到英檢證書,比如我一直希望你早起健身,為了對方,後來都做到了。

最後一個最重要,「身體的接觸」,就是透過牽手、接吻、擁抱,甚至性生活來表達對另一半的愛。

大家有沒有發現,情侶、夫妻之間的表達,似乎不用太多話語,都是愛語,愛語甚至不必開口,本身就是一種很重要的交流方式。情侶之間到了一定程度,話可以越來越少,但釋放的訊息一定是越來越多。

兩個人背靠背坐在一個安靜的地方,哪怕不說話,也不會覺得尷尬,只會覺得一種暖流流向彼此,這種感覺叫「愛語」。

所以我第一個分享的話題是,交流不一定要透過語言,有時候,你的態度能傳達更多情感。那如果一定要用語言溝通呢?男人和女人的話語體系有什麼不同?

我們先說說男人。

二、男人的語言體系:遠離喧囂,進入洞穴

舉一個例子,我的一位朋友發了一則這樣的動態:

男人到了中年,就是喜歡一個人安靜片刻。尤其是下了班開車回到家,到了樓下,停好車,不願意立刻上樓,而是在車裡坐幾分鐘,這幾分鐘就是這一天的全部。因為你上了樓,就是父親、是丈夫、是員工、是兒子,唯獨不是你自己。

這段話凸顯了男人的一種無奈,但現實生活裡不僅男人是無奈的,女人也一樣。有一部電影叫《找到你》,就把女人的無奈講得很徹底:有了工作就沒了家庭,投入家庭就不得不放棄工作。

男人其實也一樣,抱起磚頭就抱不了你,放下磚頭就養不了你。

他的動態點出一個問題:為什麼男人要在車裡待一段時間呢?

這是男人的一種宣泄方式:遠離喧囂,進入洞穴。

但是很多女人不知道男人的這種宣泄方式,她們會認為這男人是不是不愛自己了?是不是有新歡了?他跟我怎麼沒話說了?不是喜歡自己待著嗎?那就待著吧,一輩子都在自己的世界裡待著吧,千萬別出來,出來我打死你!

接著,男人就會強迫自己走出山洞,但這個時候,因為強迫自己出山洞是帶著情緒的,所以,這些情緒往往會遷怒到女性身上,吵架就不可避免了。

其實,面對這樣的棘手狀況,女性的處理方式很簡單,《男人來自火星,女人來自金星》講了一則故事:

作者的妻子邦妮在發現丈夫躲進洞穴的時候,就應對得比較好——當然作者在書裡那肯定是要誇自己老婆的,不誇的話老婆一看,人毀書亡——作者的妻子一看自己老公需要一個人靜靜,她知道這不是談話的好時機,就不去打擾丈夫,而選擇去購物或者和朋友結伴遠行,使勁購物,刷丈夫的信用卡。 作者看到妻子能照顧好自己,就放心地走進洞穴,調整自己,並且最終精神飽滿地重新走出洞穴。兩個人很高興,然後丈夫精神飽滿地還卡債去了。

男人的話語體系往往是在高壓之下,進入洞穴,獲取能量。

其實你發現很多男人回到家要不就是打開遊戲,要不就是打開報紙,因為男人要脫離現在的世界,去一個虛擬世界中獲取能量。

那女人呢?

三、女人的話語體系:情緒重於現實

我還是再強調一遍,這本書的主題是群體心理學。當然你可以說:「我也是個女生,我不是這樣啊。」沒關係,因為你是不是這樣的問題,屬於個體心理學,我們在聊群體、大眾的心理學。

我摘錄了書中的一段話,來表明一個觀點:女人的話,要聽背後的情緒,而不是聽表面的意思。

我們來看這個例子:

女人說:「我們整天宅在家裡,都要發霉了!」

男人立刻反擊:「誰說的?我們上周不是才出去過嗎?」

男人回答的可能是客觀事實,但很顯然並不是女人想要聽到的回答,反而激怒了她。

要知道女人並沒有責備男人,她的真實意思是:「親愛的,我想和你出去晃一晃,做點有趣的事。我們有一陣子沒在外面吃飯了。」

其實男人只要明白,女人說話是種情緒表達,不要只是從字面上去理解,就能避免爭吵。

男人要適應女人誇張的表達方式和戲劇性的語氣,就能避免很多衝突。所以要記住,和女人說話,千萬不要大聲,因為你會勾起她的情緒,到時候,一場戰鬥就來臨了。男生有沒有發現,你和女孩吵架最終都會歸因於「你為什麼吼我」?

所以,男人一定要懂得傾聽,了解女人的思維和感知方式,聽懂她的言外之意、弦外之音。

傾聽是男人滿足女人情感需求的首要法則,是進行有效溝通的前提。

我們舉幾個例子,看看男孩們能否聽懂女孩們的弦外之音:

1. 女孩說:我沒事

很多男人就覺得:嗯,沒事就好,我還擔心你有事呢!

這個時候,正確的方式是觀察表情,看她是不是真的沒事,而不是只聽字面意思。

2. 女孩問:我是不是變胖了?

女孩通常非常在意自己的身材。當她問你這句話的時候,是想得到讚美,而不是讓她真的覺得自己胖了。

如果這個時候,你回答:「對,確實有點胖了。」那就等著遭殃吧。

正確回答應該是:「你在我心中是最美,每一個微笑都讓我沉醉。」

3. 女孩說:你讓我覺得沒有安全感!

安全感對於女人而言十分重要,許多男人認為只有自己獲得成功,才能帶給女人更多保護,但這只是一部分。女人想要的安全感其實大都來自對方的關心和呵護,例如問一句:「你還好嗎?」例如多關心一下她的近況,也能讓她感到自己是被愛著的。

正確的做法是,問她人在哪裡,出現在身邊;或說一句:「我都在。」

4. 女孩說:跟我聊聊你前女友吧,我就隨便問問

這是一道陷阱題,總有倒楣鬼這時候說了好多感動自己的話,例如:「我和我的前女友吃過這家餐廳,去過那個地方。」恭喜你,你又獲得了另一個前女友。

5. 女孩說:你讓我一個人靜靜

直男們,可千萬別離開,說:「那好吧,你靜靜吧。」

你應該待在一旁,陪著她,或者默默看著她,不說話。或者你講個笑話,也可以中斷她的情緒。

6. 女孩問:你覺得我哪裡好啊?

面對這句話的潛臺詞,只有一個,往死裡誇她!不留餘力地誇。實在沒什麼可誇的怎麼辦?不能說謊,你可以說,你是我見過最特別的人。因為從理性角度來說,每個人都是最特別的,世界上沒有兩片一樣的葉子,也沒有兩個一樣的人。但你一定要帶著情感,使勁誇。

這就是男人和女人的話語體系,一個注重事物本身,一個注重當下的感情需要。

《五種愛之語》裡寫了一則故事,很有趣:兩個人吵完架,吵得很兇,第二天,男生記得這件事,但不生氣;女生依然生氣,但不記得在氣什麼。

這就是為什麼女生永遠罵男人「渣男」。男生很少罵女生「渣女」,最多只是批評對方:「你這件事做得不好。」

說這個話題,就是想告訴大家,女孩跟男孩溝通時,多講事實;男孩跟女孩聊天時,多注意情緒,這很重要。婚姻治療師金韻蓉老師在《你要的是幸福,還是對錯》裡講過一則故事,當她想跟老公吵架時,她會問自己一個問題:金韻蓉,你是在跟誰溝通?是在和對方溝通,還是在跟自己的情緒溝通?

要是有個兩秒的停頓,結果就會截然不同。女生要學會有話直說,男生要學會用心回饋。

另一本書叫《魔鬼搭訕學》,作者是我的好朋友阮琦。有一次我跟他吃飯,問他:「作為一個直男,你能不能告訴我,女性思維最重要的特點是什麼?」

他說,有兩點,記住就好:

第一個重點是,女性思維往往是當下的感受,也就是時間上的當下。這裡要強調:不是過去,也不是未來。

例如,你在街頭搭訕一個女孩,女孩問你:「我為什麼要認識你啊?」一般人可能會說「因為你長得漂亮」或者「因為我很喜歡你」等等。

這麼回答,其實就是指向未來的男性思維,因為男性是目的導向思維。

其實,女孩子能接受的,反而不是這種未來的感覺,而是當下。若換個說法:「因為剛才我突然看見你,覺得有點心動,這是很久沒有的感覺,我怕錯過這個機會,所以我頭腦一熱,就決定衝了。」

這是一個女孩比較能夠接受的說法。就算她拒絕你了,也不至於留下不好的印象。

女性思維的第二個特徵,就是看重人與人之間的聯繫。也就是你跟我到底算什麼,一般而言,結婚之後經常會因為這一點吵架。

比方說,有個男的,本來跟老婆說好了今天晚上回家吃飯,可是臨時要加班,走不了,就打電話給老婆:「老婆,公司要加班,我不回家了。」老婆肯定很生氣啊。回到家,男人一推門,看到老婆擺臉色,男人就會暴怒:「我不是為了這個家嗎?我難道想加班嗎?臭著張臉幹什麼啊?」這就是目的導向,女人也很委屈:「我煮了一桌菜等你,你也不回來,回來還發火,我不可憐嗎?」 然後,兩個人就會大吵大鬧。(選自阮琦《魔鬼搭訕學》)

這件事情,就是男人誤解了女人,他覺得女人在說事情(要他回來吃飯),其實錯了,不存在二選一的選擇題,女人只是需要你重視她(兩人的關係)。例如,你在下班路上為她買一朵花,或者想別的辦法,讓她感受到你重視她,重視這段關係,這件事就圓滿結束了。

男人覺得女人要答案,實際上女人要的只是一種聯繫。

說到這裡,總會有種淡淡的憂傷,因為我的父母在我童年的時候,就總是因為這樣的原因吵得不可開交。其實現在回想起來,他們完全就在兩個頻率上爭論著。只可惜,那個年代,他們沒有機會讀到這樣好的作品。

阮琦還說,男人跟女人溝通,有個原則叫「狀態加感受」。

例如,有個女孩跟你說:「哎呀,我是個路癡。」

你應該這麼回答:「唉,我也是,不過我不是路癡,我是數盲,遇到數字就頭大。」這樣你們就能聊起來了。

如果女孩說:「我是個路癡。」你回答:「好啊,以後你找不到路,就打電話給我。」那麼會如何呢?

其實她不是想讓你幫忙,只是想說說自己的感受和狀態,你一下子跳到解決方案上,這樣就不是狀態加感受了,下面的話就沒辦法接。

所以說,男性的思維目的性很強,都是要找個解決問題的方法,而很多時候,女孩子並不是要你解決問題,她在乎的只是感受。

再舉個例子你就懂了,女孩傳來訊息:「我感冒了。」一般人都會說:「多喝水啊,吃藥了沒?」男人覺得這是在表達關心,這是目標導向。但是女孩子要的是這個嗎?這個時候最好的回答就是:「現在我在上班。算了,我還是跟老闆去請個假,現在去看你吧。」你放心,人家女孩子不會讓你去的。

但是你一定要表達這種感受狀態,以及和她之間的聯繫,而不是提供喝水這樣的方法,這樣到頭來只是自己感動了自己。

那我接下來問各位男孩一個問題。女孩說,我覺得那個藍色包包很好看,你的回答是:

A. 我買給你

B. 紫色的更好

C. 我喜歡紫色的

答案是C,前兩個都帶著目標導向,第一個是提供擁有的方案,第二個是提供顏色的方案,第三個表達的是當下的狀態。

到這裡,我想你也開始明白,男人和女人根本就是兩個世界的人。接下來,我們透過《親密關係》這本書來敘述一個更重要的話題——如何提高雙方的親密關係。

(文未完)

書籍介紹

本文摘錄自《沒有退路,才有出路》,今周刊出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者:李尚龍

《你的努力要配得上你的野心》百萬暢銷作家李尚龍重磅力作

打破佛系厭世代的迷思,人生很難,裝睡的人生只會更難

15個重塑自我的有效方法,帶你突破迷茫困局,成為更好的自己

長路漫漫,別左顧右盼。

只管向前走,闖出自我成就的大道!

上班累得像狗,回家只想躺平耍廢,哪有時間精進自我?

無所事事是因為你沒做好時間管理

把碎片時間累積起來,關掉沒必要的手機通知、晚點再回訊息,主動而持續地善用會議前、塞車時、睡前、等車的空檔,你將獲得驚人的成長。

越多斜槓,越可能是未來想要的人才

先學會做一隻蒼蠅,蒙頭亂撞、什麼都碰,最後總能找到成長的出口。學會跨界,多幾個斜槓,為更好的未來做準備;你這麼年輕,你該擁有更廣闊的世界。

長大後是否越來越不懂愛、不擅溝通、老友交流只剩按讚?

學會做一個「相處舒服」的人

你可以幽默風趣,也可以認真誠懇,重要的是學會面對他人、接受自己、處理情緒。無論科技如何改變,社群軟體怎麼更新,你都要抓住「讓對方舒服」這個原則。

為生命做減法,決定你想要的人際關係

人的長大,就是和新的朋友說你好,和過去熟悉的人和事說再見。離別是人生的主題,堅強是一輩子的功課,只求拚命盡興地珍惜彼此,以後無怨無悔。

總說著明天再努力,但你憑什麼輕易放過自己?

別甘於平庸,越出眾的人越自律

自律的人,才擁有自由選擇的資格:選擇美好體態的自由,選擇理想學校的自由,選擇夢想職業的自由。所以別拖延了,從今天起成為一個自律的人,為自己展開更多可能。

這是一本寫給「迷茫患者」的生存指南,

「拖延患者」的自救手冊,

「社交障礙患者」的行動方法。

別把命運給的苦當成你必須承受的難,現在開始決定自己的一生,才能擁抱真正的自由

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰