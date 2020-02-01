古柏《我們還有沒有勇氣相遇》：我會當勇敢的那個人，你只需選擇要不要相信

文：古柏

【相愛】

那陣子天氣很熱，沒有秋天該有的樣子，早上八點出門時的空氣，就足以讓人窒息，車站離上班的地方大概五分鐘的路程，我習慣用那短暫的時間叫他起床，他不喜歡閘口機器刺耳的聲音，所以我會等到有段距離後才撥給他，直到走近公司電梯前才不捨地掛斷。

同事總是會用有點玩笑的語氣問我，是在跟什麼朋友講電話，我的回答始終如一：「普通朋友。」

事實上也是如此，對於我們之間的關係，他從沒有肯定的回應。

有時會約在咖啡廳，偶爾會坐在公園內安靜的長椅，我笑著說這樣很像情侶，他只是靜靜地聽。其實我問過好幾次了，「為什麼我們不能在一起？」

答案很多，有些很明顯只是敷衍，而我記得最清楚的答案是：「現在的我還沒有準備好開始一段感情。」

其實我也害怕，擔心到最後變成自己單方面的付出，仔細想想相處時的那種感覺，我確定他也是喜歡著我的，雖然可能還不夠喜歡。他有時候也會告訴我，說還不確定心裡的感受，到底有沒有喜歡到足夠在一起，也害怕自己不適合成為一個人的伴侶，他也說過，像我們這樣相處，無異於在一起。我發現他心裡的猶豫，害怕自己不好而不敢前行，對未來感到畏懼，所以我告訴他不要擔心，只要緊緊的抱著我就好，剩下的讓我來努力。

終於，他在最後答應了我。

「到底是好感、喜歡還是愛？」在這件可能找不到答案的事上，人有時候太過執著。其實，相處時彼此舒服，爭執少於甜蜜，關係就大概能持續下去，如果心裡又剛好有一種「想要落腳」的感覺，在對方身上看見了歸屬，就值得一試。

有的人慢熱，也有的人不怕跌倒而從不膽怯，但有件事我總覺得特別可惜：有時候明明已經有了感情，卻逼自己不要付出。

我相信大部分的人都是這麼想的，不知道對方到底足不足夠喜歡自己，害怕有了承諾之後卻突然得而復失，不想要一段感情草草結束，便不敢太快開始，人本來就應該懂得保護自己，懂得在感情裡給出去的是愛，不是自己。

如果刻意設下「時間」標準，而不願面對已經萌生的情愫，就顯得有些遺憾，或許曾經受過很重的傷，所以無法再輕易相信別人或自己，有時候即使產生了情感，也害怕是自己的錯覺而不敢往前，謹慎的確是好事，只是有時候過了頭，反而會讓自己錯過真正想要的。

所有事都是這樣，過於偏執就失去方向，顧慮或相信都是剛好就足夠。

「緣分」這個說法或許太過牽強，但要剛好有緣分其實不像說起來的這麼簡單，能相遇就已經很不容易，這世上有幾十億人，終其一生能遇見的就這麼幾個，又怎能說這些故事只是巧合？我相信能夠在某個時間點走到一起，彼此就一定是當下最對的人，往後無論發生什麼事都掌握在各自的手裡。相遇已用盡了此前所有的運氣，走的每一步路都在埋下伏筆，要試著相信，同時也懂得保護自己，才不會變得窒礙難行。

我也談過沒有結果的戀愛，或是愛上沒有讓故事開始的人，但這不會讓我感到害怕，我們都經歷過相似的事，所以我懂得你的不安，我會當勇敢的那個人，你只需選擇要不要相信，剩下的讓我來幫你撐起。

書籍介紹

本文摘錄自《我們還有沒有勇氣相遇》，今周刊出版

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作者：古柏

如果所有的愛終究都要面臨分離，你能不能再勇敢一次？

IG手寫創作者古柏首部散文集

64個關鍵字，寫盡在愛中每個求而不得的模樣

那段直指內心深處，你最想@朋友的文字

關於相愛

他說：「從今以後，我負責勇敢，你負責擁抱我。」

關於心思

他說：「所有看起來的幸運，都藏著好久的努力。」

關於堅強

他說：「讓人看得見的堅強，其實是在掩飾內心對哭泣的渴望。」

關於盲目

他說：「盲目並非讓人看不清真相，而是一再相信假象。」

關於拿起

他說：「你從不敢拿起，又怎麼會有放下的一天。」

在他的書寫中，你看到了曾經心碎的自己，最狼狽的質疑。

在他的文字裡，你可以放心哭泣，盡情宣泄。

曾經的你是不是也曾經用了不堪的自己，面對最重要的人，

才發現生命中所有相遇，都是別離的序曲

這不只關於你，也是我們共同的故事。

四萬網友好評推薦────

「謝謝古柏的文字，陪著我一起重拾失去的自己。」

「從古柏的文章中，我找到內心的答案。」

「文字雖然簡短，但後座力好強。」

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰