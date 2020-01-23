武漢「封城」防疫：大眾運輸停駛，機場、火車站離漢通道暫時關閉

俗稱「武漢肺炎」，由新型冠狀病毒感染造成的肺炎疫情持續延燒，中國大陸確診病例達571例，死亡病例達17例。因應疫情，中國大陸武漢市疫情防控指揮部宣布，自1月23日上午10時起，武漢全市公車、地鐵、渡輪、長途客運暫停運營；機場、火車站離漢通道暫時關閉。雖然並未直接提及「封城」字眼，仍迅速被大量網友解讀為「封城」。

《中央社》報導，新華社報導，中國大陸武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部宣布，自1月23日上午10時起，武漢全市公車、地鐵、渡輪、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢；機場、火車站離漢通道暫時關閉，恢復時間另行通告。

據報導，武漢市文化和旅遊局宣布，1月22日至2月8日期間，武漢全市旅行社暫停組團。武漢多數文化旅遊場館、動物園等場所暫時閉館或取消大型活動。

《BBC》報導，武漢市政府是在周四（1月23日）凌晨2點半左右以《武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部通告》為題發佈公告，宣佈暫停全市公交運營，並關閉機場和火車站的離境大堂。公告說：「自2020年1月23日10時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉。」

此外，公告亦表示這是為了「全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑」，希望「市民理解支持」。該決定並未直接提及「封城」的字眼，也並未說明本地市民是否仍可以通過私家車等方式離開武漢，但仍迅速被大量網友解讀為「封城」。

這是中國當局自去（2019）年12月疫情爆發以來採取的最嚴厲措施。此前，在2002至2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情爆發期間，首都北京的部分小區和醫院實行完全隔離管理，市政府嚴格控制市民前往外地。

《聯合新聞網》報導，中國大陸武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部發布的這份「第1號」通告，形同宣告武漢正式封城防疫。通告稱，此舉是為堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康，懇請廣大市民、旅客理解支持。

中國大陸《環球時報》總編輯胡錫進表示，武漢今天的形勢已如同2003年抗擊SARS時的北京，「該斷腕的時候再痛也要斷」。胡錫進稱，不僅武漢和湖北，中國大陸全國其他地區也都應根據形勢快速變化重新審視抗擊新型肺炎的計畫，提升防控措施的級別，「堅決走到疫情擴散的前面去，這是各地保持主動的生命線」。

華航、長榮：高風險航段空勤組員，執勤時配戴口罩

根據說明稿，中華航空公司表示，因應武漢相關疫情，自22日晚間5點起，中華航空集團（包括中華航空、華信航空、台灣虎航）飛航兩岸、香港、澳門航線以及松山-金門、台中-金門小三通航班，所有空勤組員服勤時將全面配戴口罩。機上並備有適量口罩，提供有需要之旅客索取。武漢航班空勤組員並將於登機口，主動發放口罩予未戴口罩之旅客，以維護旅客及機組人員健康。

另外長榮航空公司的最新消息亦表示，長榮航空雖無飛航武漢航線，對於防疫措施仍不遺餘力，目前對於中國大陸、香港及澳門等高風險地區之航線，自22日晚間6點起，要求所有空勤組員於執勤時配戴口罩，並於機上執行收餐時配戴手套。其他航線若空勤組員發現疑似患病不適之旅客，則採預防性機制並配戴口罩。

長榮航空所有航班均備有N95及一般醫療型口罩，因應目前的疫情，飛航中國大陸及港澳地區之航班有增加口罩的數量，旅客可視其需求向空服員索取。立榮航空金門、馬祖小三通航線同步實施防疫措施，要求空勤組員於執勤時配戴口罩，維護同仁健康及避免疫情擴散。

如果航程中旅客有發燒等異常狀況，也會儘量調整座位至較空曠或獨立之區域；所有航班執勤後均會徹底清潔，若搭載過疑似有傳染病疑慮之航班，另會加強航機的清潔與消毒，以降低傳染之風險。

《中央社》報導，星宇航空部分亦於今（23）日宣布，23日起所有澳門返台航班，空服員將全面配戴口罩，航機也將加強消毒，以保障員工及旅客健康。

Photo Credit: 中央社 中國武漢肺炎疫情持續擴大，桃園國際機場20日隨處可 見各式宣導訊息，提醒旅客警覺疫情嚴重性。

死亡病例增至17起，8團共130名武漢陸客仍在台灣旅遊

根據《央視新聞》報導，截至1月22日24時，中國大陸國家衛健委收到國內25個省（區、市）累計報告，新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例為571例；其中重症95例，死亡17例（均來自湖北省）。13個省（區、市）累計報告疑似病例393例。

在1月22日當天，中國大陸24省共新增確診病例131例，新增死亡患者8例。其中男性5例、女性3例；除1例53歲以外，其餘均為65歲以上老年人，80歲以上5例，分別患有癌症術後、肝功能損壞、高血壓、冠心病、糖尿病、帕金森等慢性、基礎性疾病。

目前追蹤到密切接觸者5897人，已解除醫學觀察969人，尚有4928人正在接受醫學觀察。截至23日上午10點，境外通報確診病例包含香港、台灣、美國、日本、韓國各1例，澳門2例，泰國4例。

《ETtoday》報導，國內部分，觀光局已於22日通函國內旅行業即日起禁止出團湖北旅遊，針對武漢旅行團10團、178人預計於春節期間入境部分，陸委會也已於22日上午召會研商，建議移民署廢止入境許可不予接待。

但在禁令實施前，有8團130名武漢旅客目前仍在台旅遊。觀光局強調，均有掌握該些團體動態，也要求領隊、導遊每日掌握旅客體溫及身體狀況有無異常、定期通報，並要求團員於密閉空間要配戴口罩。另建議在台住宿旅館要求旅行社協調旅館及飯店業者，房間盡可能集中安排，餐廳用餐時間，盡可能透過時間或空間區隔其他旅客，並請旅行社洽遊覽車業者提供酒精洗手液及口罩。

由於目前中國武漢市公共運輸交通全面暫停，因此武漢直飛台灣航班業已全數停飛，交通部次長王國材22日受訪時指出，在武漢估計有2000位台籍工作者等著返回台灣。

此外，昨（22）日在LINE群組中流傳1則錄音檔指林口長庚醫院因收進兩起疑似案例開始實施管制，針對此消息，中央流行疫情指揮中心鄭重澄清為不實消息，指醫院之防治因應工作，是可能有發燒病患來就醫的感染管制措施，並非收治疑似或確診病例才有之特殊措施，並進一步指出，若有確診病例，會在負壓隔離病房接受治療，不會留置於急診，更不可能讓就醫民眾看見。

世衛尚未宣告武漢肺炎列「公衛緊急事件」，23日再度開會討論

《中央社》報導，世界衛生組織（WHO）於22日討論武漢肺炎疫情是否為「國際關注公共衛生緊急事件」，議而未決，但會後決定23日加開會議繼續討論。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦召集緊急委員會會議後表示，明天將繼續舉行會議，討論是否宣告2019新型冠狀病毒為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

今天有包括疾病控制、病毒學、流行病學等領域約15名專家在WHO舉行閉門會議，專家們經過數小時討論最終仍未達成共識，認為需要更多的訊息，決定1月23日於日內瓦時間中午12時再度開會。

《聯合新聞網》報導，譚德塞在會後記者會表示，還需要更多資訊，因此決定要求委員會隔日再度開會，繼續討論；成員則指出，委員會對於是否宣告為國際關注公共衛生緊急事件仍存在分歧，因此決定隔日再談。譚德塞並感謝中國大陸衛生健康部門、中國大陸國家主席習近平與總理李克強，以及中方為因應疫情所採取的措施。譚德塞多次稱讚中方的領導力，以及隨即採取的行動，並稱中方充分合作，也願共享訊息。

法國衛生部衛生總局長胡辛（Didier Houssin）為此次會議主席，雖然台灣也有病例，但列席記者會的代表未提及台灣，僅談日本、泰國、南韓、中國大陸等地。不過，胡辛在22日的記者會說出，今天聽到來自中華民國（Republic of China）的報告，關於中國的情勢，以及聽到關於日本、泰國、南韓情勢的報告。

《中央社》報導，針對武漢肺炎疫情，總統蔡英文22日上午曾發表敞廳談話，希望中國大陸能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享疫情資訊。同時呼籲WHO不應因為政治的因素排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊之瑜