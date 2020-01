美國賣武器給沙烏地，是在威脅蘇丹得來不易的和平

文:Mohamed Suliman(Guest Contributor;Mohamed Suliman係定居美國的蘇丹公民,是使美國改變對蘇丹科技制裁政策之運動的統籌者之一,目前在追蹤輸出催淚瓦斯給蘇丹政府的中國企業,亦參與把快速援助部隊的相關內容從網路上移除的專案)

譯:Sunny Tsn

2019年6月3日,蘇丹上千名示威者繼續參與民主遊行、要求文人統治,手無寸鐵地舉行和平的公民不服從運動。「快速援助部隊」(Rapid Support Forces,簡稱RSF)正好相反,總統下台後他們代表過渡軍事委員會(Transitional Military Council,簡稱TMC)暫時接管蘇丹,在示威活動上已準備好掃射、殺掉對他們不利的人。

與此同時,美國參議院正在投票表決是否要停止運送價值800萬美元的武器到沙烏地阿拉伯,不過總統唐納・川普(Donald Trump)曾明說他打算否決此禁令。

沙烏地阿拉伯強烈支持蘇丹的快速援助部隊,部隊將軍赫梅蒂・達加洛(Mohamed Daglo)是沙國信任的夥伴與盟友。2019年5月,達加洛與沙國王儲穆罕默德・賓・沙爾曼(Mohammed bin Salman)會面,達加洛向他保證蘇丹會繼續保持合作,支援葉門內戰。

沙烏地提供武器及金援給快速援助部隊,換言之,若美國繼續販售武器給沙國,即間接支持快速援助部隊。身為美國在中東地區之戰略盟友的沙烏地,使蘇丹人民為和平付出愈來愈高的代價。

蘇丹的革命於2018年12月爆發,革命口號為:「只要你下台!」(Fall, That’s All!)蘇丹公民要求罷黜已掌權三時多年的總統奧馬爾・巴席爾(Omar al-Bashir)及政府。2014年4月中,巴席爾下台,過渡軍事委員會成為握有實權的領導機關。

2019年6月3日,快速援助部隊以武力驅趕和平靜坐、要求由文官領導民主政府的示威群眾。起初,有報導證明這場殺戮中至少有100人被槍殺,屍體被扔進尼羅河(Nile river),女人也當街被強暴。

快速援助部隊、過渡軍事委員會為了掩蓋罪行,全面中斷國內網路連線。

快速援助部隊的隊員是惡名昭彰的「武裝民兵」,因在達佛(Darfur,位於蘇丹西部)施以暴行而為人所熟知。國際人權組織曾發表多項報告,揭露他們犯下的滔天大罪,其中包含人權觀察(Human Rights Watch)發表的「毫無憐憫之心的男性」(Men With No Mercy),快速援助部隊的指揮官達加洛也被列在其「應受國際刑事法院(ICC)調查人士的部分名單」(partial list of individuals who should be investigated by the ICC)上。(譯註:「部分名單」係因該名單僅列出達佛犯罪報告中提及的人名,完整名單包含該報告以外之人。)

沙烏地阿拉伯除了支持蘇丹快速援助部隊外,鄰國葉門的內戰他們也參了一腳。2015年,沙國在葉門成立軍事調停,支持葉門政府攻擊胡塞(Houthi)反叛團體。沙烏地在背後支持的這組聯軍,是由蘇丹等九個中東與非洲國家共同組成,講話直言不諱的快速援助部隊亦為其盟友。(譯註:胡塞組織是葉門的武裝組織,反美,與葉門政府交惡。胡塞曾宣布代替政府治理葉門,但沙烏地、以色列等國多不予承認。沙烏地阿拉伯帶領聯軍出兵介入葉門內戰後,與胡塞便衝突不斷。)

許多人權團替譴責、批評葉門內戰持續侵害人權,1400萬人民面臨飢荒危機。據聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights),2018年至今(原文發表於2019年7月22日),已有6872位平民喪生,10768人受傷,主因為沙烏地聯軍的空襲。

蘇丹快速援助部隊正在招募童兵前往葉門內戰支援,這不是什麼秘密了。達加洛向沙烏地阿拉伯保證蘇丹部隊會留在葉門保護沙國安全。

美製武器已落入沙烏地王儲穆罕默德・賓・薩勒曼手中,他不只下令屠殺、折磨像賈瑪爾・哈紹吉(Jamal Khashoggi,沙烏地記者、作家,進入土耳其的沙烏地領事館後「被消失」,事後證明已在館內身亡)這樣的記者,也全力支持達加洛和其殺害示威民眾、強暴女性、招募童兵的武裝民兵。

筆者身為蘇丹公民,覺得像美國這樣建立在人民的自由與正義之上的美好國家竟持續運送武器給沙烏地阿拉伯,真是令人蒙羞。

我支持美國停止販售美製武器給沙烏地。美國人應採取此道德、實際立場,方能維持與蘇丹公民的長期關係。

我希望:一、蘇丹不要再發生屠殺;二、美國停止販售武器給沙烏地阿拉伯,否則會繼續保護、支持這個讓第一個願望難以實現的戰爭罪犯。

本文經全球之聲授權刊登

