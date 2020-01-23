耗時3年半、經手3任首相：英國預計在1月31日正式脫離歐盟

英國脫歐法案昨（22）日於上議院放棄再改的情況下，通過該法在國會的最後關卡，預計將如期於本月底正式脫離歐盟。這場「脫歐」馬拉松耗時3年半，經歷了3任首相的輪替。英國首相鮑里斯．強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）表示，過去多次感覺英國到不了脫歐的終點，但「現在我們做到了」。

《聯合新聞網》、《中央社》報導，英國脫歐終於底定，脫歐法案在1月22日於上議院放棄再改的情況下，通過該法在國會的最後關卡。接下來最快23日獲女王批准，且將如期在本月31日正式脫離歐盟，之後再與歐盟正式展開貿易談判。

首相鮑里斯．強森表示，過去那段期間多次感覺英國到不了脫歐的終點，但「現在我們做到了」。他還說，英國現在可以「把多年的深仇大恨和分裂拋諸腦後」、「一齊向前邁進」。

預料歐盟高層將在未來幾天簽署脫歐法案，歐洲議會則將在29日針對此法案展開辯論，但估計這些程序都只是形式，應會順利完成。退出協議法案通過後，失序或無協議脫歐的情況應可避免，並讓英國得以有11個月的過渡期。過渡期間，英國仍能與歐盟自由貿易，即便已無權置喙，但英國仍會遵守大部分歐盟法律。

《自由時報》報導，為慶祝1月31日英國正式脫離歐盟，重新獲得獨立，英國政府在日前宣佈脫歐大慶計畫，其中像是將在脫歐之日發行紀念幣、當天晚上英國首相強森將發表全國演說等等等。屆時首都倫敦唐寧街上的政府大樓也將上演燈光秀、議會廣場也會舉行大型派對等活動來慶祝。

Photo Credit: Neil Hall / REUTERS / 達志影像

而對於外界好奇，英國著名大笨鐘是否也將於脫歐之日被敲響？據悉，若要在脫歐之日敲響大笨鐘鐘聲，估計將花費約50萬英鎊，而為避免將相關費用轉嫁給納稅人，強森甚至為此發起籌資活動。但對此英國議會認為，此舉並不合乎法律。且這個構想也惹惱在2016年脫歐公投投下反對票的人，強森政府最終為減少爭議也打消該念頭，這也代表著大笨鐘鐘聲將不會為脫歐響起。

有關金融經濟部分，《中央社》報導，英國財政大臣薩吉德．賈維德（Sajid Javid）計畫，要使脫歐後的英國實際經濟成長率提升大約一倍，但不會支持想要堅守歐盟規章的大型製造業。

賈維德接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問時說，英國不會承諾在脫歐後的貿易談判中遵守歐盟規章：「我們與歐盟不再一致，我們不再遵守歐盟規章，我們不再是單一市場和關稅同盟的一員。」

耗時3年半、經手3任首相，脫歐終於大勢底定

整個「脫歐」馬拉松的起點，是從2016年6月23日開始。時任英國首相的大衛．卡麥隆（David Cameron，港譯「卡梅倫」）為兌現選舉承諾，遂舉行脫歐公投。時任倫敦市長、現任英國首相的強森開著「紅色大巴」以「脫歐一年可省3.5億用在健保」號召支持脫歐。然而發起脫歐公投的卡麥隆，本人反倒支持留歐。公投結果，贊成脫歐者以52％比48％，由脫歐勝出。隔天卡麥隆也宣布辭去首相一職。

《風傳媒》報導，撐過了2014年的蘇格蘭獨立公投、2015年大選又帶領保守黨獲得空前勝利，連巴拿馬文件（Panama Papers）風暴也順利撐過的卡麥隆，卻在脫歐公投一役慘敗。卡麥隆的稱號也從「200年來最年輕的首相」，變成「那個讓英國脫離歐盟的人」。

到了2017年，歷經一連串選舉後，新任黨魁選舉後由德蕾莎．梅伊（Theresa May，港譯「文翠珊」）當選，成為英國歷史上第二位女性首相。梅伊也在上任的9個月後，宣布啟動名為「Article 50」的脫歐程序，開始一系列的談判，並將脫歐日訂為兩年後的2019年3月29日。

到了2017年事情出現新的變數，梅伊認為保守黨當時國會席次不夠穩定，加上部分人士批評「未經大選無法代表全英國人」，因而舉行大選。然而選後保守黨反而多輸13席，失去國會過半的優勢。被迫要和立場極端激進的北愛爾蘭小黨「民主聯盟黨」共組聯合內閣，反而失去政治的主導權。

Photo Credit: Reuters/達志影像 英國歷史上第二位女性首相德蕾莎．梅伊（Theresa May）

梅伊政府與歐盟談判的過程一直未揭露細節，直到2018年11月底才將結果如「驚喜」般呈現。但反脫歐派認為該案無法執行，硬脫歐派則認為北愛爾蘭邊界問題的處理，會讓英國繼續被歐洲綁架，是假脫歐。種種因素使得梅伊版《脫歐協議草案》（EU Withdrawal Agreement Bill）在2019年間共歷經3次國會表決，全部都闖關失敗。

無法與英國國會在原訂的期限內達成共識，梅伊只好兩次向歐盟提出延期，新的大限改至2019年10月31日。曾經說過「我會看著脫歐在任內完成」的梅伊也禁不住各方壓力，在2019年6月7日辭去首相。後由現任首相強森接任黨魁，成為脫歐公投後的第三位英國首相。

強森上任後，脫歐大限被三度延長至2020年1月31日。期間強森曾經奏請英國女王伊麗莎白二世試圖暫停國會、但遭最高法院裁定強制修會違法。之後強森也與歐盟達成協議，解決了愛爾蘭與北愛爾蘭的邊境問題。

時至1月11日，根據《中央社》報導，英國下議院終於以330票贊成、231票反對，多達99票優勢通過脫歐法案，並將法案送往上議院，完成後續立法程序。整個脫歐法案在1月22日於上議院放棄再改的情況下，通過該法在國會的最後關卡。這場長達3年半的脫歐馬拉松，終於抵達終點。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊之瑜