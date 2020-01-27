一組槓鈴、四個動作，在家裡也能做到全身訓練

在之前的文章中，許多人因為工作、帶小孩的關係，沒有時間上健身房，因此教了大家用「一組啞鈴」在家中全身訓練。其實除了啞鈴之外，槓鈴也是一個很好的選擇。啞鈴跟槓鈴同屬自由重量，但還是有一些差別。相較於啞鈴，槓鈴通常是左右兩邊的肌群同時出力，因此可以做的重量會更重，也能讓你得到更大的代謝壓力，讓肌肉生長更有效率。

這篇文章就是要教大家用一組槓鈴在家中做到全身訓練，話不多說，趕快準備一組槓鈴，跟我們一起做下去吧！

在訓練前，還是要提醒大家，槓鈴屬於自由重量，如果動作還不太熟悉，記得一定要先找一對一教練幫你調整姿勢。免得成效不好，又容易增加受傷風險。另外，全身肌群能做到的負重一定不一樣，因此建議大家要準備各種重量的槓片。現在市面上有賣價格親民的槓鈴槓片，重量可以隨心所欲調輕、調重，也不佔太大的空間，非常適合居家訓練的人。

動作第一式：槓鈴深蹲

訓練肌群：腿部股四頭、股二頭、臀大肌以及小腿肌群

動作解說：將槓鈴架在上背部上，並且將胸挺起。站距約與髖關節同寬，但因每個人活動度不同，可自行調整站距，腳尖朝前，也因活動度關係可稍為往外，只要蹲下去時膝蓋對齊腳尖即可。深呼一口氣，往下蹲，將膝蓋微微往外推，屁股往後坐的感覺，保時下背的自然。蹲下至膝蓋與臀部差不多高即可，雙腳站穩，將身體站起，維持著胸挺，在繼續操作第二下。

動作第二式：槓鈴划船

訓練肌群：上背部、下背部、肱二頭肌

動作解說：一開始先呈站姿，雙腳打開與髖同寬，雙手放在雙腳旁邊握住槓鈴。膝蓋微彎，髖關節向後推，感覺像是在跟別人鞠躬，但背部全程保持打直。吐氣並彎曲手臂，收縮背部，將槓鈴向上拉至下腹部，然後吸氣將啞鈴放下至起始位置。

動作第三式：槓鈴臥推

訓練肌群：胸大肌、前三角肌、肱三頭肌

動作解說：仰臥在地板或板凳上，兩腳平踏在地，兩肘彎曲，雙手比肩膀再寬一點，握住槓鈴，槓鈴的軸線位於乳頭上方，吐氣向上推，同時感覺胸部內夾。兩臂伸直時，槓鈴重心接近處於肩關節的支撐點上。下來時吸氣，兩臂向兩側張開，放置胸前。

動作第四式：槓鈴肩推

訓練肌群：前中三角肌、肱三頭肌

動作解說：一開始先承站姿，雙腳與髖同寬，雙手比肩膀寬一點握住槓鈴，將槓鈴放在靠近身體接近鎖骨高度位置，吐氣向上推，將槓鈴舉至頭頂的高度，記得槓鈴要再頭的正上方，保持胸背打直，然後吸氣慢慢將槓鈴放下至原位，再操作第二次。

最後還是要提醒大家，槓鈴屬於較難控制的自由重量，雖然效益性極佳，但還是要先把姿勢跟發力方式學會再去操作，才能有效的訓練到肌群，又不會受傷喔。另外，依據個人的能力去選擇適合的重量，操作適合的次數跟組數才能達成最有效益的訓練，如果以上這些問題都還不是很清楚的話，建議一定要先找專業教練，學會了再自己去操作。

本文經SuperFIT授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航