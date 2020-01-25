拍牙齒X光片卻擔心輻射？18張劑量等同「一趟長途飛機」

文：李佳育放射師

「照X光不是對身體不好嗎？」、「照這個對小朋友的發育會不會有影響？」、「輻射會不會留在身體裡面？」當牙醫師告訴爸爸媽媽要幫小寶貝拍X光片時，爸爸媽媽會有諸如此類的憂慮。

孩子年紀小，抵抗力相較於成人弱，身體各方面也還在成長發育，一定要拍X光片嗎？

拍攝X光片是小朋友要克服的難關，過程中因為需固定和咬住東西，可能有一點點不舒服，例如噁心感、有一點痛等等。不過，大部分3歲以上的小孩都可以配合。

既然會不舒服那為什麼還要拍呢？因為一些細小的蛀牙，光用肉眼是無法檢查到的，需要X光片的幫忙將它們一網打盡。

小朋友看牙醫需要拍哪些X光片？分別有什麼用？

帶小孩去看牙醫時，可能會拍到以下X光片：

咬翼X光片（Bitewing X-rays）：讓醫師評估上顎及下顎的牙冠部分，特別是可以找出牙齒與牙齒接縫處的蛀牙。

Photo Credit: 李佳育放射師

上圖為右側咬翼Ｘ光片，上排與下排的臼齒之間有明顯的缺角現象，那些其實就是蛀牙喔。

根尖X光片（Periapical X-rays）：顯示出整個牙齒、牙冠、牙根尖及牙齒周圍的骨骼組織，可以用來評估牙齒蛀牙的範圍與深度。

Photo Credit: 李佳育放射師

上圖為右側上排根尖Ｘ光片，紅圈缺角處為蛀牙的位置，可以看出蛀牙範圍與深度。

咬合面X光片（Occlusal X-rays）：拍攝範圍涵蓋整個上顎或下顎牙齒的咬合面。

Photo Credit: 李佳育放射師

上圖為下顎咬合X光片，可以看到右側中門牙與側門牙之間，以及側門牙與乳犬牙紅圈處的蛀牙位置。

想要擁有健康的牙齒，小朋友應該多久拍一次X光？

根據美國兒童牙科醫學會（AAPD）的建議，容易蛀牙的小朋友屬於高風險族群，應該每半年接受一次X光檢查。一般小朋友的話，至少一年接受一次X光檢查。

除了請醫師檢查蛀牙，必要的時候，利用Ｘ光片可以做更好的診斷。

有些家長會擔心輻射劑量的問題，根據行政院原子能委員會公告的醫療游離輻射劑量比較圖（下圖），可以看到圖片最左邊是牙科X光所使用的輻射劑量，僅有0.005～0.01毫西弗，也是所有醫療輻射中劑量最低的。

經由牙醫師專業評估，視臨床需要安排X光檢查，劑量也會依小寶貝體型以及年齡做調整，加上穿戴鉛衣保護生殖部位，使用在小寶貝的身上是安全無虞的。

常常聽到牙醫師安撫家長時，舉例指拍牙科X光片的輻射劑量，比坐一次飛機還要低。醫生說的低，到底有多低？我們可以拿搭飛機時接收的輻射劑量做比較：

往返台北－美國的飛機＝0.09毫西弗

牙科小張X光片＝0.005毫西弗

也就是說坐一次飛機相當於拍攝18張小張牙科X光片。

我在協助拍X光片時很常遇到家長擔心：「多張累積下來，會不會造成小寶貝的傷害呢？」根據國際輻射防護委員會（ICRP）第103號報告指出，100毫西弗以下的劑量（包括一次或多次）不會造成臨床上的功能損害。

同樣以牙科小張X光片為例，你需要拍攝2萬張才會超過100毫西弗的有效劑量限值。一般情況之下，要拍到2萬張也是蠻困難的一件事。

網路媒體流傳許多錯誤資訊，讓爸爸媽媽對於輻射劑量過度擔憂。實際上醫療院所用於檢查的劑量相當的低，又能讓牙醫師仔細把蛀牙通通揪出來，所以放心把小寶貝的牙齒健康交給我們吧！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊之瑜