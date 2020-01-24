和語言交換夥伴學外語：「語伴」哪裡找、聊什麼又該怎麼挑？

文：賴亭君

對於日文語言交換，許多人有不少疑問，我個人有一些心得想要分享。

找語伴有什麼好處？

1. 能訓練開口說日文：許多人考過N2或甚至N1了，但在日本人面前要開口說日文，還是感到緊張且困難。這並不是你的問題，而是因為我們在台灣沒有適合的語言環境可以練習。

而語言交換夥伴就是為自己創造出一個外語環境，講錯的時候有母語人士直接糾正，比起翻字典還要快多，正確率也比較高。許多詞彙或句型教科書或參考書當中會出現，但其實實際生活之中可能非常少用。例如之前我在美國當交換生的時候，才發現國中英文課本中常出現的頻率副詞「seldom」美國人非常少用，即便聽的懂也不會使用，一開始他們還很不解為什麼我這麼常用seldom這個詞。

2. 超省錢（對學生而言）：由於語言交換是互相幫助對方學語言，因此你需要付出的是你的時間，比起一個小時5、600元的母語家教，語伴雖然沒有專業的證照，但你可以一毛錢都不用付，就能有基本上絕對不會出錯的母語人士糾正你的文法、發音等等。但如果是時間很高的忙碌上班族，可能就要考量一下時間成本，或是語伴交流對你而言有沒有其他誘因了。

3. 交到一個外國朋友：許多學語言的人，想必其中許多人是希望未來能夠有天去當地旅遊，如果能結交一位當地朋友，未來他能夠給予你在行程安排上許多幫助以外，甚至語伴有空的話還能帶你出去玩。也能夠了解到許多不同文化，互相交流。交朋友、和朋友聊天是一件快樂的事情，能用這樣的方式來學語言，效益又非常大，誰不希望能趕快交到一個語伴呢？

怎麼找語伴？

以下和大家分享幾個我曾經用來找語伴的管道，事實上是，每個平台的使用者都非常多，也有許多人都是抱持著認真想要學習語言的態度。但是交朋友這件事情畢竟不能強求，且三分鐘熱度的人更是非常多；或是當對方覺得聊不來，覺得尷尬而一句也沒說就默默神隱離開的也不在少數。因此建議大家能多管齊下，可以在各個平台都留下自己的資訊，也多主動去聯繫想學中文的外國人。多聊聊之後，你才會找到適合自己的語伴。

1. italki：這是我找到和我練習日文最長久語伴的平台，從去年9月到現在，已經認識大概一年半的時間了，中途雖然因為彼此忙碌有點斷斷續續的，但是已經交換了私下的連絡資訊，就不擔心會失聯。

在italki上面除了直接私訊對方以外，我覺得最棒的是能互助改文章（不限語伴或是好友），可以以你正在學習的外文撰寫文章，會有好心的母語人士幫你修改。你也可以幫其他在學中文的人改文章，比起直接私訊對方，其實如果能先在改文章的地方露個臉，第一是能夠更了解對方的中文程度，並且知道他真的有心學中文；第二是你先幫助他，他也比較有意願想要成為互相交流的語伴；第三則是可以看看他文章都寫些什麼，初步判斷你們會不會有共同的話題。

2. Speaky、Tandem、HiNative：這3個常見的語言交換app我寫在一起，它們的功能其實大同小異，介面差一點而已，還沒找到語伴的時候可以多管齊下，通通都使用也沒有問題。

HiNative的特色是和Lang-8結合，你可以直接在社群裡面寫文章，好心母語人士如果願意就會幫你批改。且和italki不同的地方是，它的設計是一句一句對應修改，且母語人士可以用刪除線、不同顏色等等，比較容易檢視自己到底哪裡寫錯。除了寫文章以外，聊天的過程之中，每一句也都能逐句修改，因此光是透過傳訊息聊天，就能夠學到正確的文法喔。

Speaky的話也能在聊天過程之中逐句修改，但是我記得就沒有可以提供寫文章的社群了。

Tandem的註冊審核比較嚴格，因此沒辦法註冊帳號之後立刻使用。雖然這是小不方便的地方，但好處就是奇怪的人會少很多，較能夠把關在社群上活動的人，都是真心想要學語言的。

3. 華語中心布告欄：這應該是我覺得最容易找到語伴的管道了！如果是在大一點的城市，例如台北或是台南，其實都會有蠻多外國人來學中文的，因此大學內可能會設置華語中心；華語中心即是這些超級想學中文的外國人，每天都會去的地方，通常也會設有布告欄，除了張貼校內活動以外，想要找語伴的也可以張貼。

透過公佈欄找語伴的方式有兩種，第一種是去看有沒有外國人張貼訊息，表示想要找練習中文的朋友，第二種就是你主動張貼訊息。張貼訊息的時候，記得寫上自己的母語、想交換的語言、一週進行幾次、進行多久、自己的聯絡資料等等。同時也要注意每個華語中心布告欄的規定，有些熱門的布告欄，可能定期會有人去清理，如果一陣子都還沒有收到聯絡，可能要重新再去張貼。

怎麼挑選語伴？

1. 對方的中文程度和你的外文程度接近：語言交換進行的方式，最常見的就是聊天，因此請把握自己和對方的語言能力，至少都在可以進行簡單日常對話的程度。除此以外，雙方的語言程度如果越相近也越好，倘若外國朋友的中文特別好，其實蠻容易最後都在講中文，因為這樣溝通起來比較方便也比較快。且當對於自己的日文沒有自信的時候，看到對方中文那麼好，更會不敢開口說日文。

2. 對象的時間多且不忙碌：如果你的語伴是個大忙人，那麼他時不時的很可能因為有各種原因，造成必須暫停語言交換的情況。除非你在跟語伴交流上也是抱持非常佛的心態，不然最好還是雙方都積極點，盡量不要讓其他事情影響語言交換的時間。

3. 對方想學中文的意願強烈：如果對方有想要學中文的動機，比較能夠確保他接下來的這一段時間，都會願意認真學習中文。找過幾次語言交換後，你就能夠瞭解到，三分鐘熱度的人很多，和你在App上面聊聊後就神隱的人絕對不在少數。很可能是對方找到合適的語伴了，也可能就是他去忙其他事情，完全忘了學中文這事。

和語伴有哪些話題可以聊？

找到語伴是一件令人開心的事情，但還不要開心的太早，想想怎麼樣讓彼此能夠聊的長長久久，或是增進彼此交流之中學習的效益。如果能早點在這方面下功夫，絕對可以讓彼此交流的更開心。

1. 自我介紹：第一次見面大概就是會先自我介紹，雖然算是最基本的事情，但也會是最好準備，且最不怕沒有話聊的一次。因為當彼此完全不熟悉的時候，住在哪裡、在哪裡念書、興趣是什麼等等，什麼話題都可以聊。如果是日文會話經驗較少的人，可以先寫下自我介紹的講稿，就算背不太起來，用念的其實也不太有關係，然後可以請對方幫忙修正錯誤之處。

2. 作業協助：許多外國人來台其實是要學中文，因此蠻有機會是我們有日文課本，他們也有自己的中文課本。當對於彼此的課堂作業有問題時，就能夠直接詢問語伴。

在此要特別告訴大家，台灣人學的注音符號，並不是華語中心教外國人中文的方法，他們所使用的是拼音，用拼音來學中文是絕大部分中文教科書的主流，而台灣的華語中心基本上也都是如此。因此在事前先學拼音，對於和語伴交流會更有幫助，且學過拼音之後，也更能了解為什麼外國朋友常常會在特定的字有發音錯誤問題。

3. 文化介紹與交流：各國的文化其實差異都蠻大的，而通常對於喜歡學語言的人來說，也會喜歡了解各國的文化。文化其實是一個非常可以聊的話題，通常也是一個能聊得非常開心的話題。不過其實許多人對於自己國家的文化都還不是非常清楚，相信正在看這篇文章的你，恐怕對於台灣傳統習俗與節慶是怎麼來的，也沒有了解到非常的透徹，語伴蠻有可能也是這樣子的情況。因此建議可以在交流之間都先做作業，甚至可以多找一些圖片，更助於解說。也可以說說個個節日在現代都是怎麼慶祝的，和傳統有什麼不一樣。

4. 日常生活分享：文化交流和作業協助都是比較正經有深度的話題，但跟朋友聊天不需要總是這麼拘謹。可以多講講生活中的瑣事，學校其他科目的作業、最近去哪裡玩、看了什麼電影或書等等。日常的事情可以是很好的話題，但也有可能因為兩個人興趣不同而有點尷尬，這部分就蠻看運氣跟怎麼拿捏了。也是建議可以多準備一些圖片，講起來比較生動也比較有畫面。

5. 念新聞、文章等等：真的不知道要聊什麼，或是怕沒話題，那就準備新聞或文章吧！這個方向對於日文程度不太好的人其實也可以參考。我當初和語伴就是這樣練習的，每次事前我都會準備1～3篇文章，可能是NHK的新聞，也會有些其他較生活化的網路文章。我一句一句的念，語伴會糾正我的發音，當我有不理解的句子的時候，會請語伴幫我解釋。

念完每個段落，彼此都可以討論一下文章的內容。如果沒什麼感想，就再繼續念，因此也不擔心會有尷尬的情況發生。這樣的方式一樣可以訓練到語言能力，算是當自己還沒辦法完整掌握開口說日文時後的權宜之計。

注意事項

1.時間劃分：時間的劃分相當重要！大部分的人都是抱持著希望自己外語能力能夠更進步，順便也幫助對方學習的心態，才來找語伴的。因此如果時間上劃分的不平均，很容易會造成這樣的合作關係破滅。且其中一方外語能力較差，或是較害羞的時候，往往就只會講某一個語言，而沒有達到原始期望的效果。因此最好的方式還是把時間明訂出來，甚至可以在手機上面定鬧鐘，確保彼此的權益。

2. 協助語伴的時候，多問對方問題，鼓勵對方說：從同理心來看，你講日文會很緊張，對方講中文也會緊張。身為母語人士的一方應該是比較不會緊張，可以擔任負責開話題的那一個，當對方講述他的興趣、故事等等，你可以多拋一些問題反問他；例如他在其中最喜歡的部分、最擅長的、有沒有一些照片可以分享等等。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊之瑜