武漢肺炎擴大：中國被「封城」的不只武漢，台灣指揮中心升為防疫二級

為防堵武漢肺炎增溫的疫情，中國當局繼「武漢封城」之後，再宣布鄰接武漢的湖北省黃岡市、鄂州市也將於今日進行出入的交通管控。有鑑於中國武漢肺炎疫情持續擴大，衛生福利部部長陳時中今日宣布，將指揮中心防疫等級從原本的三級，提升為二級。

中國防疫行動擴大，湖北省黃岡市和鄂州市也都宣布今天封城

（中央社）為防範武漢肺炎蔓延，武漢今天宣布封城後，鄰接武漢的湖北省黃岡市和鄂州市也都宣布今天封城。

武漢自23日上午10時起，全市公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；黃岡市23日晚上12時起，市區公車、長途客運暫停運營，城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉；鄂州市自23日11時20分起，鐵路、車站通道暫時關閉。

根據黃岡市政府官網，今天晚上12時起，黃岡市區公車、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區。

根據這份「湖北黃岡新型冠狀病毒肺炎防控工作指揮部通告」，黃岡市區所有電影院、網路咖啡和室內公共文化、旅遊及娛樂場所暫停營業；黃岡市黃州區中心市場實行休市管理。恢復時間另行通告。

通告說，即日起，在黃岡市區所有進出城道口，對過往車輛及人員實施疫情排查防控，「不漏一人一車」。對進入黃岡的交通工具所搭載的動物進行檢查，嚴厲打擊非法攜帶、運輸、販賣動物的行為。

根據湖北鄂州市人民政府官網消息，全市鐵路車站通道23日11時20分起暫時關閉，恢復時間另行通知。

黃岡和鄂州的通告最後都附上一句「懇請廣大市民、旅客理解支持」。

《立場新聞》報導，黃岡市地處湖北省東部，距離武漢個多小時車程，面積1.74萬平方公里，2018年全市總人口750萬人，人口在湖北省內排第二，僅次於武漢。

黃岡市近日爆出隱瞞報疫情的事件。中國官方日前通報，湖北省黃岡市新增12宗武漢新型冠狀病毒確診病例，是當局首次公開省內除武漢以外城市的病例。

《ETtoday》報導，根據百度遷徙升級版統計的數據，從1月16至22日，黃岡市和孝感市是武漢市流動人口出行最主要的目的地，這兩座城市每天都會接納武漢超過25％的出行人員。其中，1月22日從武漢市流向孝感市和黃岡市的人群，分別佔總比例的13.34％和12.95％。排在前十名的目的地城市分別還有荊州市、咸寧市、襄陽市、黃石市等，均為湖北省內的城市。

針對台商滯留的問題，台灣大陸委員會回應表示，在武漢台商2000人，但台商多樣，各種態樣都有，目前不確定還有多少人在那邊。陸委會已透過台商協會表達，請在武漢台商要做好防衛措施。截至今天為止，目前還沒有台商聯繫陸委會，目前只接到一位台灣家屬詢問在武漢的台商相關狀況。

衛福部長陳時中：擴大提升防疫從三級變成二級

有鑑於中國武漢肺炎疫情持續擴大，衛生福利部部長陳時中今（23）日召開記者會宣布，由於外在環境壓力增加，將指揮中心防疫等級從原本的三級，提升為二級。疫情部分，昨（22）日新增45例通報，截至目前共通報65名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中1名確診（1月21日已公布）、10名已排除、54名隔離檢驗中。

陳時中表示，原三級防疫針對的是由武漢直飛到台灣的旅客，然而這樣的防治已不足以應付目前的情況。本次將指揮中心升級，針對的是中國方面對於部分地區進行封城，以及疫情逐漸擴散所做的因應措施。

指揮中心防疫等級提升為二級之後，將針對3個方向進行嚴密監控：

自中國、香港、澳門返台者：所有自中、港、澳返台者皆須填寫健康聲明書，說明14天內是否到過武漢等旅遊史及相關情況。 具備武漢14天旅遊史：針對14天內曾到過武漢但未出現之民眾，啟動「鄰里健康關懷」，以電話詢問或親訪調查等方式，紀錄最新健康狀況，持續14天。 出現武漢肺炎相關症狀者：針對有武漢旅遊史且出現症狀之民眾，會請檢疫醫師進行症狀判別，若符合通報標準，則進行隔離檢疫。

而對於14天內曾到過武漢、現已人在台灣之民眾，將展開健康關懷，了解健康情況。至於居住地在武漢、預計前來台灣的中國籍旅客，現在開始將拒絕入境。

此外陳時中亦強調，經過盤點，目前的口罩數量相當足夠，請民眾不用恐慌。而且完全沒有必要使用N95的口罩，一般外科用口罩即足以因應目前狀況。反而是如何將口罩戴好、使其緊密貼合臉部才是更需要注意的地方。勤洗手、顧好個人衛生習慣對於防疫亦相當重要。

根據疾管署臉書網頁資訊，針對武漢市因應疫情全面停止交通運輸，台商可能滯留武漢一事，目前已通報移民署國境大隊查驗大陸地區人民入境證，如發現居住地或原居住地為武漢者，一律拒絕入境。另通知各航空公司啟程地檢查入境證時，由地勤人員先行檢查入台證原居住地或出生地欄位，若入台證該欄位空白未填，則請其出示大陸身分證，若居住地為「湖北省武漢市」者，不准登機來台。

對當前尚停留於武漢的台商，則可透過陸委會建立之台商登錄資料一一追管，應主動對其表示關懷，以了解當地實際情況。

自武漢及其鄰近區域返國入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估。

返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打免付費防疫專線1922或0800-001-922專線，並依指示配戴口罩儘速就醫。就醫時主動告知醫師旅旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：​​​​楊之瑜