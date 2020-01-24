武漢肺炎來臨之時，不妨看Netflix這套記錄片

俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染疫情擴散，多個地區出現確診病例及死亡個案，而最早出現疫情的武漢市於1月22日早上10時開始全市離開通道關閉、公共交通暫停營運。[1]

曾到訪武漢視察的香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼接受內地《財新網》訪問時表示，武漢疫情已經無法控制，保守估計感染規模是SARS（俗稱「沙士」）的10倍以上。他在訪問中提到，SARS的六至七成感染都是來自個別的「超級傳播者」，容易阻截傳播鏈，但今次已經錯過「黃金防控期」，更指「我經歷過這麼多，從沒有感到害怕過，大部分可控制，但這次我怕了」。[2]

Netflix上由Vox製作的記錄片系列《流行大百科》（Explained）第二季有一集講述傳染病，叫做〈下一波流感〉（The Next Pandemic）[註]，在這個時候值得一看。

影片指出，歷史上疫症曾迅速奪去大量人命，而即使我們的醫療、公共衛生系統大為改善，未來出現全球大爆發的風險前所未有地高。疾病生態學家戴沙格（Dr. Peter Daszak）在節目中引述推算數據指全球每年有五種新疾病，而且增加速度正在增長，另外野生動物身上有150萬種未知病毒，當中每一種均有可能傳播至人類身上。旁白指出，我們不該問下一波大流行會否或何時來臨，而是︰當出現疫症時，我們準備好了沒有？

節目引用研究數據指出，疫症爆發數字不斷增加，大部分是因為人畜共通病毒（zoonotic virus）的出現。戴沙格指出，對比在野生動物身上的病毒估計數字，人類了解的病毒佔不到0.1%，而且相信有一些比已知病毒更致命、更易傳播的病毒，但我們並沒有相應的藥物和疫苗。

而我們的確也曾面對未知疾病，例如2003年的SARS疫症。〈下一波流感〉解說了來龍去脈，由病毒源頭相信來自中國野味市場，到中國政府隱瞞疫情等，相信不少香港人至少略知一二。專門報導公共衛生議題的記者麥堅拿（Mary McKenna）在節目提到，這類傳染病在香港出現特別危險——大量旅客來往加上人口密集，容易爆發而且傳播至世界各地，而這正是當年發生的事情。

《Explained》截圖，Image Credit: Netflix

2003年2月21日，一名廣州來港探親的男子入住九龍京華國際酒店（現稱維景酒店）九樓，把SARS病毒傳播給同層16人，SARS後來亦在香港淘大花園爆發。SARS最終造成全球774人死亡，香港佔了299宗死亡個案，僅次於中國大陸的349宗。

《Explained》截圖，Image Credit: Netflix

SARS幾星期內遍佈全球，最終又突然消失，但戴沙格在影片中警告︰「可是我不覺得這是個成功故事，我認為運氣是主要因素。」換言之，今次可能沒有那麼「幸運」，當香港的人口增加、旅客增加、醫療資源及醫護人手長期緊張，情況不容樂觀。

2003年SARS爆發時，我正在讀初中，印象不深，只記得上學要戴口罩、一度停課、出現「板藍根可治SARS」傳言和「疫埠」謠言[3]。在學校以外，我好像沒有怎戴口罩，當年不懂事，現在知道這是心存僥倖不負責任。戴口罩、勤洗手、患病要盡快求醫，了解並實踐這些公共衛生常識，是每個人的公民責任。

除了保持衛生外，「資訊公德心」同樣重要，以免傳播錯誤訊息、製造不必要恐慌。假消息可以有嚴重後果——例如失實的防疫資訊、治療方法，會令人更易染病、不去求醫——因此面對謠言，我們不能掉以輕心。17年前，Facebook及一眾社交媒體尚未出現，網絡謠言已可透過ICQ、討論區傳播，現時上網方便和普及得多，內容農場大行其道，必然會利用肺炎帶來的恐懼、政府公信力低落來賺取流量和廣告費，假消息和流言恐怕會伴隨疫症爆發，但我們做好本份、提升自己對假資訊的「免疫力」，仍然有助減少失實資訊傳播。

註︰我不同意這一集標題翻譯用字，「Pandemic」意思是「大流行」，指疫症在大範圍傳播，不一定指「流感」（流行性感冒，influenza），雖然片中有討論流感大流行，但SARS就不屬於流感。但為免引起讀者混亂，本文採用Netflix的翻譯標題。另外，這集的中文字幕亦有若干翻譯錯誤，建議盡量看英文字幕。

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核稿編輯：Alex