從國民黨內三大派系消長，預測誰會是紅色勢力滲透的首選

身為中國國民黨的青年黨員，如今總統大選已經塵埃落定，有些累積在心裡長達三年以上的觀察，也是到了該全盤托出的時候了。

畢竟在2017年的黨主席選舉之後，國民黨還有2018年的縣市長選舉與2020年的總統大選要打，更何況吳敦義主席有每個月要為國民黨籌3,000萬營運費的壓力。在那個當下把自己瞭解的一些事情講出來，對黨會造成巨大的傷害。

國民黨固然有很多弊病要解決，但是先撇開筆者對中國國民黨的強烈情感不談，光是從民主政治相互制衡的角度出發，筆者就不希望看到中國國民黨走入歷史。

畢竟即便是到現在這個當下，我對蔡英文總統藉「轉型正義」或者「反滲透法」整肅異己的行為深有厭惡，所以仍希望有個關鍵力量能阻止民進黨走上一黨獨大之路，選擇不公開討論國民黨被紅色勢力滲透的情況。

現在選戰已經結束，韓國瑜承認敗選，吳敦義也已經下台，卻推出了有紅色背景的兩岸磁磚大王林榮德出任代理黨主席。可見吳敦義在卸任黨主席後，仍試圖以扶植代理人的方式把買辦路線推行到底。

若真是如此，不需要等到3月7日，現在就等同於宣告國民黨死刑了。那麼這次的敗選，又為什麼與2017年的黨主席選舉有關呢？就讓筆者在此向各位一一分析。

Photo Credit: 中央社 國民黨15日召開中常會討論代理黨主席與代理秘書長人選，由國民黨中常委林榮德（右前）擔任代理黨主席。中央社記者林俊耀攝 109年1月15日

黨內的三大派系

簡單來說，自中華民國於1971年10月25日退出聯合國以來，不只武力「反攻大陸」的可能性已蕩然無存。就連1949年以來，蔣中正父子在台澎金馬地區推廣的中華民國法統論述，也遭到了現實的嚴酷考驗。

雖然台灣仍聲稱中華民國是代表中國的唯一合法政府，但就連戰後由中國國民黨一手栽培的青年精英，也認知到若再不產生一套新的論述出來，就要面臨亡黨亡國的危機。

於是國民黨分裂成了三種不同的派系論述，一是以沈君山為代表的「革新保台」派。沈君山認知到，想要讓海峽兩岸在中華民國的制度下統一，唯一的選擇是中華民國政府必須要向世人，尤其是大陸的中國人證明自己比中華人民共和國具備更好的治國能力。

想要對大陸人產生吸引力，那麼中華民國政府首先要面對自己的實際管轄範圍只有台灣、澎湖、金門與馬祖的事實。唯有把台澎金馬地區建設成三民主義的復興基地，讓這塊土地的老百姓過上豐衣足食又自由自在的日子，才能說服世人與大陸人民相信中華民國的制度可以施展於海峽兩岸的全體中國人身上。

這是一套退而求其次，先把中華民國在台澎金馬地區的實際統治權顧好，再來考慮最終的統一問題。以留美學生為主體的「革新保台派」，後來大量為蔣經國啟用來推動政治改革，抗衡黨內的「老法統」。

幾乎所有在蔣經國去世後浮上台灣的外省二代精英，都是70年代的「革新保台派」，主張先鞏固住中華民國對復興基地的統治，才能推動三民主義統一中國。

雖然基於維護《中華民國憲法》的正當性，「革新保台派」並不公開承認中華人民共和國的存在，但仍渴望兩岸能在「互不否認」對方治權的情況下進行經貿與文化交流，於是就有了所謂「九二共識，一中各表」的論述。

除「革新保台派」外，另外兩大勢力分別為偏向兩岸統一的「民族大義派」與經濟至上的「本土買辦派」。

「民族大義派」以老立委胡秋原為代表，主張既然解放軍已經在1969年的珍寶島戰役中與蘇聯紅軍大打出手，證明毛澤東領導下的中共已經與蘇聯決裂。而在尼克森訪問中國大陸後，美國與中華民國斷交，實現與中華人民共和國的「關係正常化」也成為了時間上的問題。

既然兩岸政府都遭到背後支持自己的勢力拋棄，那麼同樣是中國人的大陸與台灣政府又為何不能基於骨肉同胞的情感，透過政治協商讓分裂的國家重歸一統？然而「民族大義派」的主張，在過去蔣中正「漢賊不兩立」的時代是死罪，到了經國先生上台後，也因為政府堅持「不接觸、不談判、不妥協」的「三不政策」而備受壓抑。

黨內最後的一個派系，則是以本省精英為代表的「本土買辦派」，他們的代表性人物是海基會首任董事長辜振甫。

以辜振甫為代表的本土精英，來自於清朝末年就在台灣崛起的大家族或者地方勢力。他們經歷過日據時代與光復後的國民黨時代，靠著配合統治者維持地方秩序而獲得權力。「本土買辦派」的特色，是重視經濟而輕政治，對秩序的追求也遠高於民主。

看在他們眼中，統治者是日本人還是中國人，台灣該統一還是獨立，或者中國究竟該民主還是維持一黨專政，都比不上追求經貿利益來得更加重要。這也是為什麼辜振甫的父親辜顯榮可以一面出任日本貴族院議員，又同時與大陸的國共兩黨打交道的真實原因。他甚至將辜振甫與辜寬敏兩個兒子送往大陸與日本，確保能維持辜家與亞洲兩大帝國之間的聯繫。

能夠撐過「三七五減租」，而沒有流亡到日本或歐美淪為黨外勢力的「本土買辦派」，肯定是經歷了一次成功的「資本主義轉型」之後，才能成為國民黨的支持者。地主出身的他們固然與「革新保台派」、「民族大義派」一樣反對共產主義。可是他們也認知中國大陸不只軍事實力遠超過台灣，而且還是一個令全球都不敢輕忽的賺錢市場，所以格外強調維持兩岸關係友好的重要性。

彼此滲透的三大派系

整體而論，「革新保台派」與「本土買辦派」在經國時代都得到了一定程度的重視。畢竟「革新保台派」強調保台優先於統一，所以需要「本土買辦派」的支持才能強化台灣建設。與大陸缺乏歷史淵源的「本土買辦派」，則需要靠「革新保台派」提供的中華民國保護傘，才能夠與中國共產黨在「一個中國」的共識下推動經貿往來。

反之主張實現「第三次國共合作」的「民族大義派」，在黨內始終是被打壓的對象。早期在蔣中正時代，他們往往被視為「通匪份子」看待，不是送到馬場町槍決，就是受到綠島接受長期管訓。

洪秀柱的父親洪子瑜，就是不折不扣的「白色恐怖」受難者。等到蔣經國去世後，老立委胡秋原更因為在1988年前往大陸與周恩來夫人鄧穎超會面，慘遭被開除黨籍的下場。

Photo Credit: 中央社

主張「保衛台灣優先」的「革新保台派」與主張擱置統獨爭議，只顧「發大財」的「本土買辦派」，還有強調「統一優先」的「民族大義派」雖然看起來差異如此之大，卻又是彼此的相互滲透。比如李登輝上台後，開始推動「本土化政策」，讓郁慕明等許多具有中華意識的「革新保台派」脫離國民黨，另外成立新黨，成為「民族大義派」。

辜振甫與連戰本來都是「本土買辦派」，卻在2000年民進黨上台後進一步向「民族大義派」的論述靠攏。尤其連戰更在2005年訪問北京後，成為所謂「第三次國共合作」的代表性人物。身為中華民國卸任副總統的連戰，甚至還不顧郝柏村與馬英九等「革新保台派」的反對，於2015年前往北京觀賞中國人民解放軍的抗戰勝利70周年大閱兵。

包括顏清標、顏寬恆父子在內的中部地方勢力，也靠著兩岸關係緩和賺取大陸的「和平紅利」。隨著中國大陸越來越強大，越來越多本該堅持「民主統一」終極目標的「革新保台派」，也動搖了對中華民國的堅持，轉而在島內宣傳「民族大義派」的政治主張。由此可見泛藍陣營的政治人物，確實會基於自己的政治需求，在三大光譜之間遊走。

站在中共的立場來看，顯然還是以結束中共一黨專政為終極目標的「革新保台派」為頭號打擊對象。尤其是在馬英九上台執政後，中共花了八年的時間也無法令國民黨完全就範，更是確認了「革新保台派」是完成祖國統一大業的頭號障礙。所以中共若真要扶持黨內代理人，勢必只能在「民族大義派」與「本土買辦派」之間做出選擇。

「本土買辦派」出線

2017年的中國國民黨黨主席大選，其實就反映了三大派系的你爭我奪，基本上呈現了郝龍斌代表「革新保台派」、洪秀柱代表「民族大義派」與吳敦義代表「本土買辦派」的對抗局勢。

前面已經提到，中共最痛恨的就是以馬英九為代表的「革新保台派」，外加其行政院長郝柏村將軍又不斷挑戰大陸抗戰史觀，所以郝龍斌不可能是北京期待的勝選人馬。

北京只有可能在洪秀柱與吳敦義兩人之間做出選擇，因為無論是「民族大義派」還是「本土買辦派」，都沒有挑戰中共政權合法性的意圖。或許從中共對「第三次國共合作」的政治渲染，還有大陸人對台灣外省族群特殊的民族情感等角度出發，讀者們肯定認為中共在2017年的大選中押寶洪秀柱，可事實卻未必是那麼一回事。

倒是筆者本人透過兩條管道，得知中共在2017年的黨主席選舉中是支持吳敦義的。提供這條訊息給筆者的兩位前輩，都是長年來推動兩岸交流，尤其是國共兩黨交流的退伍軍人。第一位同時具有商人與退伍軍人背景的時老先生，就告訴筆者北京從期盼中國國民黨贏回2020年執政權的角度出發，希望吳敦義贏得2017年的黨主席大選舉。

因為只有本土派出身的吳敦義，能夠如連戰、王金平一樣把地方派系給統合起來。一心期待國共和談，甚至為此提出「一中同表」洪秀柱與張亞中，並不具備這樣的整合能力。尤其是2015年的「換柱」事件，更是讓北京當局認知到洪秀柱的「急統」主張不只得不到島內絕大多數人，尤其是年輕人的支持，而且還嚴重影響到國民黨在中南部地區的立委選情。

另外一位龐將軍，則是陸軍官校17期的畢業生。透過他，筆者才知道北京透過不同管道影響台灣的退役將領。在郝柏村的出面施壓下，包括許歷農將軍在內的絕大多數退役將領選擇了「革新保台派」的代表郝龍斌。

可是中共仍透過統戰機構黃埔同學會，引導部分台灣退役將領票投吳敦義。龐將軍在接受筆者訪談的時候，就明確指出北京希望看到當選的是吳敦義而非洪秀柱。

而龐將軍的描述與時先生的描述大體相同，就是洪秀柱的外省身份與「急統」立場讓她難以在台灣社會立足。只有像吳敦義這種本土派出身的領導，才能在取信於絕大多數台灣人的情況下推動「第三次國共合作」。

但是筆者認為，上述這些理由都只是醉翁之意不在酒，因為中共實際上並沒有把「和平統一」看得那麼重要，至少是沒有長期維持一黨專政那麼重要。

Photo Credit: 中央社 表態參選國民黨主席的台大教授張亞中（圖）14日接受廣播專訪，對黨內改革方向提出看法。中央社記者謝佳璋攝 109年1月14日

看在中共眼中，無論是洪秀柱、張亞中提出的「一中同表」，還是所謂的「第三次國共合作」，都會對其政體產生傷害。即便是要推動黨對黨的談判，萬一國民黨提出中共所難以接受的條件，甚至於直接要求分享權力，哪怕只是爭取建立反對黨，那該怎麼辦？如果真的是要推動統一談判，中共顯然對於這些條件是不可能一個都不接受的。

所以對於中共而言，最好的方法還是避免與台灣方面談「統一」，而是繼續放著台灣給民進黨統治。民進黨若長久執政，勢必會導致泛藍陣營的支持者陷入長久不滿的狀態。

此種長久不滿的狀態，將沖垮藍軍支持者對中華民國現行體制的信心，進而無條件支持中共的一切對台政策，只為了將民進黨政權徹底推翻。到了那個時候，國民黨才有可能成為另外一個中國國民黨革命委員會。

不只是買辦的買辦

吳敦義本來就是「本土買辦派」出身，其父親吳奚雖然在「二二八事件」與白色恐怖時代含冤入獄，卻仍然擔任過農會總幹事要職，這讓他成為了蔣經國在「吹台青」運動中積極提拔的人才。

父親被誣陷為中共地下黨員的遭遇，都沒有讓吳敦義挺身起來反對國民黨，或許是中共認定他是一個「好買辦」的真實原因。然而吳敦義所能扮演的角色，卻又不單純只是一個追求經濟利益的買辦。

根據香港作家鄭義還有藍軍前輩武之璋先生的轉述，吳敦義對把中華民國政府從大陸趕來台灣的毛澤東有高度崇拜。吳敦義不只為了毛澤東在大躍進時代有無餓死千萬人一事與鄭義、武之璋進行辯論，還想方設法阻止反共烈士趙仲容入祀忠烈祠。

最後還是要等到蔡英文上台後，武之璋先生才在時任國防部長的馮世寬將軍幫忙下，將趙仲容烈士靈位送入忠烈祠。

時常在統派雜誌《海峽評論》上投稿，把毛澤東描述成世紀偉人的作家耿榮水先生，同樣也是吳敦義主席的親信。可見吳敦義在意識形態方面，對中國共產黨是有相當程度上的認同與擁護。洪秀柱與張亞中雖然是統派，但是被中共趕出大陸的歷史記憶，卻讓他們沒有辦法認同毛澤東，至少是沒有辦法像吳敦義和耿榮水那般公然的讚頌毛澤東。

可見吳敦義與中國共產黨在歷史論述上，還存在著比「民族大義派」更多的共同語言。是否因為吳敦義出身台大歷史系，讓他有機會接觸到其他人在戒嚴時代接觸不到的相關訊息，從而佩服起毛澤東的「雄才大略」？還是父親過去在「二二八」與白色恐怖時代的經驗，已經在他腦海中種下了認同中共的影子？筆者沒有確定的答案。

不過從他在不分區立委名單中，塞入大量具有「紅色統派」嫌疑的人士，而且還不顧黨內外抗議，硬是力挺這些人參選到底的行為來看，懷疑吳敦義在立場上認同中共還真的是有跡可循。

雖然連戰在2015年訪問大陸時，曾肯定毛澤東率領8路軍與新4軍在敵後戰場上牽制日偽軍的貢獻，但像吳敦義如此積極為毛澤東暴行辯護者，在黨內領導階層裡面確實是罕見。

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