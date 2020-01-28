《X戰警：天啟》：很多人抱怨反派主角隨便領便當死掉。但這是有原因的

論21世紀英雄電影的濫觴，是由布萊恩辛格《X戰警》（X-Men）所開啟（《蜘蛛人》三部曲是另一個命題）。《X戰警》以鮮明的角色，謹守漫畫原著的精髓，以絕佳的節奏敘事，將原本卡通化、童話化的英雄電影，提高到了一種有劇情張力的動作劇情片高度，一洗《蝙蝠俠3》之後被玩爛的英雄電影頹勢。後續包括漫威所開啟的英雄電影高潮，皆從此片開始。

而隨著《X戰警》系列的成功，布萊恩辛格也負責執導其中的多部。特別是壓卷作的《X戰警：未來昔日》跟《X戰警：天啟》。而因為布萊恩辛格陷入性侵未成年少男的醜聞中，未來的導演之路可說岌岌可危，也可能從此見不到他執導英雄電影。此時回顧《X戰警：天啟》，可以更了解一部英雄電影之所以成功、失敗，以及市場接受程度等諸多狀態，是一個成功與失敗兼具的範本。

英雄電影必定來自原作，通常是美漫當中的超級英雄。當把漫畫紙本的角色故事元素改編成影像，就常會遇到導演詮釋跟如何將故事立體化的困境。畢竟漫畫是長篇連載，即使是中短篇的故事，背後的人物也都有龐大的世界觀設定。要能夠將故事人物細節壓在幾小時內，還要有生動感，其實本就困難。所以人物被拍得死板（《蝙蝠俠3》等），或失去龐大的世界觀（像是重啟的《星際大戰》），或無法拿捏好眾多登場角色的平衡（例如《自殺突擊隊》），都很容易成為英雄電影的敗筆。

而比較取巧的方式，就是降低人物的縱深與內心的複雜度，只求情緒戲劇張力的娛樂感，這點在漫威影業的每一部電影都看得到。但這會讓人覺得電影好看，卻較缺乏藝術感與深度。而布萊恩辛格在《X戰警》前兩集已做得相當成功。《X戰警：未來昔日》甚至有複雜的時空轉換，還是揮灑自如。而《X戰警：天啟》的原著本來就是很不好處理的一條故事線，他卻成功地應付，但也失去不少觀眾的支持。

原因在於，故事中的「天啟」恩・沙巴・奴爾不但是史上第一位變種人，同時也是最強的變種人。他不但可以透過靈魂轉移而不斷重生，還保有每一種前世的能力，使他成為不死又威能無比的變種人，隨手就可以憑空造出金字塔，並殺光身邊任何生物，還可以啟發其他變種人的潛能。

像這樣的反派其實是英雄電影中最難處理的角色，因為他沒有弱點。即使是復仇者聯盟中的薩諾斯，也還是有必須承受無限寶石威能的打擊，使自己變弱。但天啟沒有。而這樣的角色要如何收拾，也成為電影最後讓一般觀眾難以接受的點。但因為漫畫中天啟被擊敗並死亡的過程其實相當複雜與漫長，所以改編在兩小時的電影中，必須要濃縮。因此電影在處理上，是以一個轉折，在符合漫畫精神下，讓天啟滅亡。

《X戰警：天啟》的電影故事線承襲自《X戰警：未來昔日》萬磁王襲擊美國總統尼克森之後的80年代雷根總統時期。萬磁王退隱過常人生活，而魔形女為了對抗保守主義對變種人的迫害，成為了切格瓦拉式的變種人象徵。而當天啟因故重生，成為世界威脅時，他吸收了因妻兒被人類所殺而想要報復的萬磁王當部下，並開發他的潛能，引動地磁混亂，試圖讓地殼翻覆，以毀滅整個世界。

這邊的戲劇重心在於天啟所開啟的世界危機，而危機中歷來立場相異的變種人陣營（X教授 vs. 萬磁王），也同時上演，然後X教授陣營協力對抗天啟與他的四騎士（包含萬磁王）。這是讓電影回歸漫畫主要精神的設定。但重複了《第一戰》、《X戰警：未來昔日》，變種人兩大領袖最後還是和解攜手，對抗大敵。

所以前面佈下的兩條線，一個讓萬磁王更恨人類因此想毀滅世界，一個是魔形女成為變種人英雄領袖，最後感化了風暴女，讓她倒戈並佈下閃電力場以壓制天啟，都是為了鋪陳變種人到最後還是會團結，而且是團結在X教授與萬磁王的情誼下（雖然漫畫中，萬磁王曾殺死X教授）。

這點讓許多觀眾覺得在炒冷飯。因為從《X戰警》第一集開始這樣的戲碼就不斷上演，差別只是所攜手對抗的狀況（多半是人類）不同而已。但如果去看漫畫中天啟的所有故事，其實本來就是循著這條主線走，只是搞成更複雜的長篇大論而已。所以劇情其實濃縮得不錯，只是對觀眾來說太重複。

而兩小時的片長，超過八個有戲劇點的角色，不但個性鮮明，立場明確，而眾多角色在X教授、魔形女、萬磁王等主角的情節變化的拉扯下，各懷立場，然後最後攜手對抗天啟，其實整個調度非常的流暢緊密，達到相當的電影高度。但最多人抱怨的點，就是反派主角天啟的個性很呆板，然後隨便就領便當死掉。但這是有原因的。

天啟是一個自認為神的變種人。而且要回到原點，他是變種人。所以對他這種存在一萬年的生物來說，人類受他奴役，毫無價值。他的價值觀就是過去的太陽神拉、耶和華等上帝般的存在，本來就瞧不起人類。而在看到80年代人類的醜惡後，更覺得不該讓世界繼續，而必須清洗掉，重新讓世界回到他的掌握。

所以他本來就是個扁平人物，因為他的個性不該也不可能改變。故事設計到他想附身在X教授身上消滅X教授，並要殺掉反抗他的魔形女時，把這兩人視為家人的萬磁王才忍不住，出手反抗。其實每一個角色心境的描寫都沒有矛盾與突然，都合情合理。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航