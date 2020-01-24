武漢肺炎：湖北9市「封城」，日本、南韓又出現新的確診病例

2019新型態冠狀病毒（2019-nCoV，又稱「武漢肺炎」）疫情擴展快速，23日一天，中國又新增 259例確診病例，且不只發源地湖北，連黑龍江省、河北省也出現首例死亡病例，湖北省「封城」防疫的城市也增加到9個。此外，日本、南韓24日又各新增一名確診病例，沙烏地阿拉伯與英國都出現疑似病例。然而，世界衛生組織23日仍決議，由於 中國境外病例很少，暫時不將將武漢肺炎宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」。

湖北以外，黑龍江省、河北省也出現首例死亡病例

根據中國國家衛生健康委員會， 1月23日0～24時，中國27個省（區、市）報告新增確診病例259例；新增死亡患者8例； 新增治癒出院6例。 19個省（區、市）報告新增疑似病例680例 ，新增內蒙古、陝西、甘肅、新疆4個省（區）。

截至23日24時為止，全中國累計29個省（區、市）出現共830例新型冠狀病毒確診病例。其中重症177例，死亡25例。死亡者中，除了湖北省24例、河北省也有1例。已治癒出院34例。而疑似病例共有20個省（區、市）累計1072例。

此外，香港特別行政區確診2例，澳門特別行政區確診2例。

目前需追蹤的密切接觸者累計有9507人，已解除醫學觀察1087人，尚有8420人正在接受醫學觀察。

《北京新浪網》報導，黑龍江省衛生健康委員會表示，截至23日24時，黑龍江省確診病例4例，其中已有1例死亡

湖北省9個城市「封城」

根據中國《人民日報》官方微博，湖北省截至24日上午10點，已經有9個城市宣布「封城」，包括武漢市、鄂州市、仙桃市、潛江市、黃岡市、黃石市、宜昌市內的枝江市、咸寧市（含23日即宣布封城的赤壁市），以及位於恩施州內的恩施市。

這幾個城市呼籲民眾勿離開市區，巴士、火車等主要交通工具停運防疫。枝江市甚至宣布，不只停運城際巴士、鄉村客運，還關閉除超市、醫院、加油站、農貿市場、嬰幼兒用品店、藥店外大部分營業場所，並取消一切集會、聚餐活動，嚴控紅白喜事活動。恩施市也宣布除了暫停恩施城區公交，室內公共文化娛樂場所也禁止營業。

日本、南韓各增加一例確診病例，英國、沙烏地阿拉伯也有疑似病例

根據中國國家衛生健康委員會，截至23日24時為止，國外通報確診病例9例，其中泰國3例（2例已治癒，日本1例（已治癒），南韓1例，美國1例，越南2例，新加坡1例。

《央視》報導，根據日本放送協會（NHK），24日上午，日本出現第二例武漢新型冠状病毒的肺炎確診病例。這名確診患者為男性，常年居住武漢，約40歲， 19日赴日旅遊， 24日被確診患新型冠狀病毒肺炎。根據《轉角國際》，日本第一起病例為居住在神奈川縣、年約30多歲的中國籍男性，1月3日～6日曾赴武漢，15日晚間被檢測出確診新型冠狀病毒。根據中國 國家衛生健康委員會，日本第一個確診病例目前已治癒。

《中央社》報導，繼南韓疾病管理本部24日表示，南韓境內又發現一名2019新型冠狀病毒肺炎確診患者，目前正在對這名日前從武漢入境的患者進行疫學調查。南韓第一起確診病例是19日從中國武漢入境仁川國際機場的35歲中國籍武漢女性，於20日被檢疫為新型冠狀病毒確診患者，接受治療後，目前已好轉。

《衛報》報導，英國公共衛生局23日晚間表示，有14人接受了新型冠狀病毒的檢測，其中5人被確認為陰性，還有9人仍在等待結果。

《路透社》報導，印度外交部長23日表示，在沙烏地阿拉伯西南部一家醫院工作的印度及護士，已經感染新型冠狀病毒。不過，24日，沙烏地阿拉伯衛生部透過生表示，印度外交部長推文提到的病例與中東呼吸綜合症（MERS）感染有關，正在處理中，目前沙國境內尚無新型冠狀病毒病例。

綜合《海峽時報》與《聯合早報》報導，新加坡衛生部於（23）日晚間宣布，一名66歲赴新加坡旅遊的中國籍男子確診為新型態冠狀病毒。衛生部表示，截至目前為止，新加坡共有28起疑似個案。

綜合《星洲網》與《Malay Mail》報導，馬來西亞衛生總監拿督23日聲明表示，接獲4起武漢肺炎疑似個案報告，3位疑似個案的樣本檢測呈現陰性反應。

《中央社》報導，世界衛生組織（WHO）23日晚間7時開會討論武漢肺炎疫情，最後拒絕將武漢肺炎宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，認為在中國境外病例很少，現在宣告為時過早，但敦促各國做好應對以防疫情擴散。

世衛若對某項疾病宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，除將引起全球關注外，也將給予世衛權力對全球如何因應提出一系列措施。

確診病例（結算至2020年1月24日12:21）：

台灣：1例

中國：830例（26例死亡）

香港：2例

澳門：2例

南韓：2例

日本：2例

美國：1例

新加玻：1例

泰國：3例

越南：2例

24日最新疑似病例（結算至2020年1月24日12:21）：

沙烏地阿拉伯：1例（沙國官方表示該名病患感染的是MERS）

英國：14例（5人檢測為陰性）

新加坡：28例（7人排除感染肺炎）

馬來西亞：4例（3人檢測為陰性）

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：羊正鈺