「武漢肺炎」起因，研究者懷疑蝙蝠傳蛇、蛇再傳人

2019新型態冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴散嚴重，如今有研究者發現，武漢爆發的冠狀病毒與蝙蝠身上一種病毒株密切相關，而蛇可能是中間宿主，可以說武漢肺炎可能是蝙蝠傳蛇、蛇再傳人。而根據網路上流傳的華南海鮮市場照片，市場中的確有攤販販售上百種「野味」，其中就包括蛇。

（中央社）根據基因分析，中國新型冠狀病毒「武漢肺炎」，或許源於蝙蝠或蛇。

《法新社》報導，這是分析當局釋出的病毒基因組後得出的結論，而有兩份研究都指出，蝙蝠或許在此次疫情扮演重要角色。

21日發布在中國科學院期刊《中國科學生命科學》（Science China Life Sciences）的研究觀察這種新型病毒株與其他病毒的關係，結果發現，武漢爆發的冠狀病毒與蝙蝠身上一種病毒株密切相關。

中國多個機構的研究人員在報告中寫道：「推論蝙蝠是武漢冠狀病毒的原生宿主既合邏輯又省事，但蝙蝠傳染給人的傳染過程上，或許也存在著中間宿主。」

《中國科學生命科學》的研究並未揣測哪種動物是罪魁禍首，但22日《醫學病毒》（Medical Virology）期刊的研究認為，蛇可能就是中間宿主。

《醫學病毒》的研究說：「為搜尋可能的病毒傳染窩，我們進行了廣泛的定序分析與比對。分析結果顯示，蛇是最可能的野生動物傳染窩。」

但研究人員不願妄下斷論，「仍需以動物模型進行實驗性研究，更進一步驗證」。

兩份研究都未解釋這種病毒是如何從動物傳染給人類，但在中國當局搜尋疫情源頭之際，仍可提供些許線索。

《法國廣播公司》報導，中國抗SARS院士、中國傳染病權威鍾南山鍾南山院士日前在採訪中表示，這次冠狀病毒肺炎發源地，來自武漢那個海鮮市場，到現場看，販售的許多商品並不是海鮮，而是野味。

《中央社》報導，中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福22日就表示，雖然確切的病源仍不明，但有關單位研判，武漢肺炎的病毒可能源自於華南海鮮市場的「野生動物」。

而根據中國網路上流傳華南海鮮市場攤商的價目表，上面列有狐狸、鱷魚、幼狼、娃娃魚、蛇、鼠、孔雀、豪豬、駱駝肉等野味，總計112種。有個名叫「大眾畜牧野味」的攤商，在公告的價目表上還註明提供活殺現宰、速凍冰鮮和送貨上門服務。

然而，中國官方嚴禁販運許多種類的野生動物，或者要求須具備特殊執照，但對於商業養殖畜牧的野味，監管則沒那麼嚴格。

過去SARS疫情爆發，就被認為和中國民眾食用果子狸有關。

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責任編輯：李修慧

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