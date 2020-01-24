禍從口入，we are what we eat

作為一個沒有真正經歷過SARS的人，這半個月以來，我看新聞的視線都離不開「武漢肺炎」，但一邊看，卻一邊覺得歷史其實不斷重覆，但人類卻沒有從中學習；而這種感受最深的一刻，是一月中時，看到了一篇報導，指學者按當時資料分析，認為病源為蝙蝠。

看罷文章，我嚇得目瞪口呆，之後與友人聊起了這事。

我：「好似話源頭係蝙蝠。」

友：「唉，又係食野味。」

我：「唔會啩，食蝙蝠？好核突喎。」

友：「你上網查下（食蝙蝠）係咪補乜補物，係嘅話，大把人真係會食。」

我沒有因為這樣而去請教Google大神食蝙蝠的好處，但心底裏卻相當明白友人話中的智慧，只因更多更恐怖、更殘忍的事，為了「有益」、「有效」甚至「好食」，我們都做得出來。

然後這星期，網絡上開始流傳武漢市場的野味價目表，孔雀、駱駝、鴕鳥、松鼠、刺猬，應有盡有，甚至連當年被認定是SARS源頭的果子狸，依然能在表上找到；然後，「華農兄弟」的竹鼠⋯⋯再到，昨天，終於看見了那張蝙蝠湯的相片——那張蝙蝠像死神一樣，望著令人心寒的相片。

我不是不知道「背脊向天人可食」這句話，也不是不知道食療這事；我只是不知道，在有了一次「禍從口入」的的教訓後，歷史尚要重複多少次，也不知道人類以為「萬事皆可控」的心態尚能玩多久——而這種自以為是的「控制」，除了體現在對疾病的防禦，也在對動物、對大自然的征服。

昨晚翻開謝曉陽的《馴化與慾望：人和動物關係的暗黑史》，裏面有一句是這樣的：「在人類歷史中，慾望不曾缺席。而人類和動物的關係史，是一部記錄人類透過動物去追逐慾望的歷史」。

何時禁絕野味市場？何時可以放下「背脊向天人可食」的想法？何時會明白在大自然面前，人類的渺小？這些問題，大概是全人類都不能迴避的。

本文獲授權轉載，標題為編輯所擬，原文見作者Medium。

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