沒有主權，何來防疫？

特區政府之廢，是有原因的。防疫問題就是民主問題，就是主權問題。主權即國家對管轄區的最高自主自決管治權，政府可以當家作主。獨裁國家北韓權力在金家；民主國家台灣、美國權力來自人民授予，所以他們的政府可以有封關等防疫措施，但香港卻要等中共批准。

無治權無法保護人民

《基本法》之下的「港人治港、高度自治」本來是一國兩制精要，賦予港人享有國防外交以外的的所有管治權。這就是沈旭暉十年前所指的「次主權」，亦與陳雲所講的「實然主權」相似。可是這種「主權」及「治權」在十多年間已被侵蝕得蕩然無存，香港的實際控制權由港人之手移交到中共。

官僚的港府多年來自我閹割，不做實事只討好及揣測北京，同時中共的威權管治加劇，結果就是，連原本可自決的內政都要交予北京拍板。厚此薄彼的中共，為示範「澳門一國兩制的成功」，以發展當地成取代香港的金融中心，故容許澳門可有一連串防疫措施。「唔聽話」的香港，就要做中共的逃生筏，為中國在貿易及疫情提供逃生門，所以關口封不得。

香港就如另一個武漢，中共要穩定就隱瞞，要你封城就要封，要你開門就要開，要壓制疫情就屠城。於是乎，港府不是防疫不力，而是中門大開根本不設防，肉在砧板上成為疫症患者的分流集中營。

這就是香港一直以來的現況，同時中共多年來的民主只有更差，沒有進步。可悲的是仍有不少港人迷信法治自治未死，沉醉在有險可守當中，試圖以雙普選及永續《基本法》加強香港自治權。

但一連串事實證明，若港人無法當家作主，就無法封關、無法區隔，更無法保護自己。一個政府連防疫等基本措施都做不好，難道還期望她會（或有能力）保護人民，難道還要妄想她會回應「五大訴求」等政治問題嗎？繼續迷信，只會讓香港陷入無間地獄輪迴，人民權利繼續被蠶食。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2003年的淘大花園。

武漢肺炎是播「獨」好時機

經歷過SARS的港人，正努力抗爭的大家，此時此刻難免感到害怕又無力。香港人是一個命運共同體，如何重奪我們的主權、治權、民主及民生等基本權利呢？事已至此已無法回頭，只得一途可循：中港區隔，不單是地域上，更是政治上的區隔，兩者互不干預。

簡單來說就是「香港獨立」。只有獨立，才可擁有自治權；只有獨立，才可防災防疫；也只有獨立，才可以實現五大訴求，實現民主政治。當大家嚮往台灣民主時，擺在眼前的獨立，正是香港今時今日唯一出路，別無陰謀也別無他法。

獨立時機尙未成熟，但不代表不可探討。適逢本港抗爭遇上貿易戰及肺炎，今次疫情正是令港人覺醒的機會，讓大家認清事實。反正「五大訴求」也好，封關亦好，都已違反北京意志，都已被視為「港獨」。

這亦正是「播獨」的千載難逢機會，就像當日「光復香港，時代革命」一樣，要讓「香港獨立」成為主流議題，讓更多人接受，特別是那些同溫層以外的人。政治思想不是頓悟，除非將政治宗教化，否則很難不立文字直指人心。要讓支持人數超越那17%，就要耳濡目染。漸悟需要時間薰陶、宣傳及遊說，才能當頭棒喝使人覺醒。

「今日割五城，明日割十城，然后得一夕安寝。起視四境，而秦兵又至矣。」回望回歸二十多年，香港失去一點又失去一點，我們已割無可割，承受不起再有下一個謝婉雯，也再承受不起犧牲一代人。身在失治之城，這是最壞的時代，一忘之間，也可能會開啟最好的時代，問題是我們能否捉緊那道鑰匙：香港獨立，唯一出路。

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