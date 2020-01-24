「發燒和呼吸道感染」不再是首發症狀，面對「武漢肺炎」該怎麼辦？

因應新型冠狀病毒疫情（武漢肺炎），疾管署今（24）日召開記者會表示，由於中國部分確診個案並沒有出現發燒或呼吸道不適等症狀，因此放寬疑似病例的定義，未來「曾有武漢旅遊史，有發燒『或』呼吸道感染症狀」，建議撥打1922求助。而針對一般民眾，因為台灣目前只有一名境外移入的確診個案，因此不用過度恐慌，如果有類流感症狀，建議去家裡附近的醫院診所就診就好，不要特別去擠大醫院急診。

疑似個案定義放寬，不分國籍都可以打流感疫苗

疾管署今日下午3時召開記者會，根據疾管署YouTube直播，疾管署附署長莊人祥表示，由於近期同樣也是流感流行期，為了減輕急診壅塞，本來持有我國健保卡才能施打的公費流感疫苗，在1月24～29日，改成只要是類流感症狀的病人，到有提供公費疫苗的院所，經醫師臨床評估符合流感診斷，不管什麼國籍，都會提供公費抗病毒藥物。

此外，從中國的病歷資料，發現有部分確診患者只有輕微發燒，或甚至沒有發燒的症狀，莊人祥表示，為此，疾管署放寬疑似病例的定義，過去是「曾有武漢旅遊史，有發燒『和』呼吸道感染症狀」，現在改成「曾有武漢旅遊史，有發燒『或』呼吸道感染症狀」，就建議撥打1922尋求協助。

針對「不發燒」的個案，莊人祥也解釋，「沒有發燒症狀，有個可能是醫師寫病歷時，沒有把發燒寫進去。」但以防萬一，還是先放寬疑似病例的定義。

另外，民眾如果從武漢地區回國，就算沒有症狀，也要避免外出，如果真的要外出，必須戴口罩。而如果從中國其他地區回來，盡量避免搭乘大眾交通工具，非不得已要搭乘，也要配戴口罩。

台灣累計134例疑似案例，仍然只有1名確診

根據疾管署新聞稿，依據中國疾控中心截至23日通報資料，目前中國31省市（不含港澳特別政區）中，共29省市有確診病例，累計確診830例個案，其中177例重症，累計25例死亡。密切接觸者 9,507人，追蹤中8,420人。其他國家及地區確診個案共16例，包括泰國4例、香港、澳門、越南及日本各2例，台灣、新加坡、南韓、美國及各1例。

而台灣的通報數量，23日通報增加70例，目前累計已經通報134例，其中1名已經確診，就是3天前公佈的境外移入個案，27名已經排除，106名還在隔離檢驗，隔離中的21名初驗陰性，其他都還在檢驗中。

關於該確診個案，目前持續在負壓隔離病房治療。另外，有46人與這名個案有接觸，之前報告有輕微咳嗽沒發燒的一名接觸者已經恢復，昨天有另外一個機出者發燒症狀，會持續關注。

一般民眾要注意什麼？

莊人祥也強調，目前台灣僅有一名個案，而且是境外移入個案，理論上一般民眾不用戴口罩，但是因為有很多旅客從中國或武漢過來，也不確定疫情是否擴散到其他地區，呼籲一般民眾戴口罩，只是「預先的預防措施，我們（防疫工作）做得比較前面」。

此外，莊人祥也特別說明，先前有公佈國內8家新型觀狀病毒檢驗機構，「我們的民眾不需要特別到這8家都就醫，無論在哪就醫，醫師都可以通報採檢。」他也說，「沒有出過國的，尤其沒去過中國的，都不需要太擔心，如果有類流感症狀，應該去你家附近的醫療院所就醫，不要去擠大醫院的急診。」

「醫院實施管制」、「又有確診案例」都是謠言

疾管署新聞稿也指出，近日有網友於社群網站及軟體上散布內容提及「某醫院因收治疑似病例，已實施管制」、「病人進去就出不來」等相關不實訊息之錄音檔，也有人在聊天群組散布內容，提及「今天早上某醫院收了兩名疑似武漢病例，已經收隔離病房了」、「有人問過衛生局。確定的喔！」、「武漢病毒某醫院送去一個確診的到了！」

指揮中心表示，醫院為了因應防治工作，會因進行就醫動線管制、發燒分流檢傷、要求戴口罩減少飛沫傳播等措施，謠傳的內容也可能是有發燒病患來就醫的感染管制程序，不是收治疑似或確診病例後才有的特殊措施；若有確診病例，會在負壓隔離病房接受治療，不會留置於急診，更不可能讓就醫民眾看見。

疾管署呼籲，請民眾不要恐慌、不要私自臆測。如果擅自散播、轉傳不實訊息，可能觸犯《傳染病防治法》第63條，或《社會秩序維護法》第63條第5款規定。若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922），或參閱疾病管制署全球資訊網。

此外，記者會現場有記者提問世界衛生組織如何與我國疾管署合作。莊人祥表示，有注意到ＷHO，把台灣的通報案例算進中國案例，WHO還說「相信中國與台灣會保持暢通溝通管道」，他說，這件事情昨天疫情中心的窗口就立刻跟WHO的窗口寫信抗議，外交部也同事與世衛組織表達抗議。

《聯合報》報導，交通部也宣布台灣觀光團暫停赴中國。交通部表示，由於中國已有多個城市淪陷，加上中國宣布暫停觀光團出團，相關旅遊點也不夠安全，因此將啟動暫停所有團客赴陸。

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核稿編輯：羊正鈺