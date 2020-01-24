撐守護香港的前線醫護人員

先說一個黑色笑話：剛踏入2020年，上海做不成國際金融中心，武漢卻躍升為全球病毒散播中心，最終無法完全隱瞞疫情，要實施蒙面法，控制病毒擴散。相反，國際金融中心香港特首林鄭月娥難得去外國做騷（不是返大陸喎今次），但疫情嚴峻，仍堅持不改行程趕返香港（起碼姿態上） 坐鎮，而是越洋拍片慰問，繼續留在達沃斯出席研討會發表撐警言論。與此同時，政府積極爭取立法禁止人戴口罩，最緊要止暴制亂。完。

有朋友跟筆者說，看到近日新聞，感到非常憤怒（試問有幾多香港人唔憤怒？） 。正因為政府不作為、輕重不分、倒行逆施、媚上欺下，香港人一而再，再而三的受苦受難，現在前線醫護人員更要承受被武漢肺炎危害生命的極大風險和代價，要抽定生死籤，由專人應對受感染個案。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨天便（23日）炮轟港府的反應「連17年前都不及」，更爆料話有醫生朋友透露，近日多了武漢病人搭高鐵來港求醫，但政府無及時堵塞漏洞。換言之，林鄭政府所做的決定，是政治凌駕公眾利益，甚麼自由／旅遊城市的形象比人命更加重要。但為何連中國自己都封城，香港的防疫措施仍如此鬆懈呢？除了反映政府官僚欠政治判斷力、無承擔感，怕多做多錯的因循，更加怕惹怒中央，損害中共高層的顏面，兼要提供逃生門給中國的有錢／權階級。

記得去年此時，流感爆發，迫爆香港醫院，筆者寫了幾篇文章分析。醫療資源緊絀、前線醫護人員長期過勞，工作量超負荷的罪魁禍首，除了醫管局無能的高層，便是涼薄無知、迷信自由經濟——所以明知口罩缺乏，被人炒賣，仍拒絕介入所謂市場行為——的特區政府。

周永新教授更撰文揭破政府有幾黑心，原來政府是咁諗野的：「公共醫療服務不能做得太好，否則有病的市民都到公立醫院和診所求診，不但加重政府醫療服務的開支，也會搶去私家醫生的生意；所以，急症室病人長長的輪候時間是必須的，病房內變本加厲的擠迫情况無可避免。」所以政府一直諗縮數，幾年前曾削減公共醫療開支2.5億，有事時最多聘用中介護士救亡，更一直計劃引入海外醫生止咳。當然，所謂「海外醫生」，主要來自何地，香港人自然會懂。

止暴制亂，政府可以隨便派10億OT錢畀警隊，並給予其優於其他紀律部隊的特殊待遇（警隊執法時更無數次阻礙醫護救援，侵犯其人道至上的專業價值，不知警員或其家屬受感染的話，因其助紂為虐的劣行而被怠慢處理，「皇軍」又會否覺得無問題呢？），但對於長期為港人健康而拚搏／操勞的前線醫護人員就極其刻薄，而更PK的是，去到如今危急存亡之秋，政府的危機處理仍闊佬懶理似的，這是拿前線醫護的寶貴性命來「較飛」。

是故醫管局員工陣線聯同其他醫療組織昨天發表聲明，要求政府全力做好防疫工作，立即拒絕旅客經中國入境香港，直至疫情完全受控為止，否則不排除行動升級，身為香港人，一定要撐！

參考資料︰

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