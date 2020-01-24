九龍灣「指定診所」惹關注，焦點應放在政府防疫策略

先利申︰基層工人是麗晶居民。

疫症迫近，病毒臨城。在此危急存亡之秋，到底麗晶人應否反對將「指定診所」放在九龍灣啟仁街？

別輕易把居民質疑視為「nimby」

首先，基層工人懇請各方讀者、有識之士，不要將居民的抗議，匆忙定義為罔顧社會利益的「鄰避」（nimby） 態度。基層工人由衷相信，就算食衛局最終不肯收回成命，「指定診所」真的開設在麗晶屋苑旁，麗晶人也有能耐分清是非黑白，絕不會有甚麼破壞與滋擾，更不會將矛頭指向本身就是受害者的病人，以及正在為香港市民的安全而忘我犧牲、奮戰不懈的醫護人員。

另一方面，希望大眾也能明白，這所本身名曰「九龍灣健康中心」的建築，其實承載了數代麗晶人的複雜情感。麗晶人曾經帶著不安與憤懣旁觀這座健康中心的出現，而剛進入平權啟蒙年代的香港官民，就想當然地將麗晶設定為「標籤病人」、「自私生蕃」的典型。有當時的居民領袖乘勢而起，反成騎在居民頭上掌控一切的萬年議員，直到近年被居民拉下神壇，人們至今仍在計算多年來他給屋苑帶來多少糊塗帳。

沉痛的歷史，還有地區黨派政治的糾結，好像跟著疫症又重臨這個社區，喚起了不少居民本已放下的回憶，更擔心撕裂與欺詐又再籠罩這個屋苑，使居民們本來乘著抗爭之風而集結凝聚、爭取成立法團革新屋苑的努力，又再付諸東流。請各方媒體朋友理解居民們的焦躁，不要抓著我們在網上世界的片言隻語，就給我們輕易扣上帽子。

誠然，居民多、學校多、長者多、幼童多，香港哪一個社區不是這樣？單憑這些理由，全港沒有任何一所診所（乃至醫院）可以用來收治疫症病人了。另一邊廂，麗晶人的質疑，也遠超過單單一句「為何又是我們」，更包含著對於整個政府處理疫情以至管治態度的不信任。

「擠牙膏」式披露防疫資訊的危機

我們就從政府在本周初的公佈說起。

醫管局起初的說法是，如果「武漢肺炎」求診急速上升，就會在48小時內將個別的普通科門診轉為指定診所，用來接收和分流病人，而在「第一階段」，會首先在七個醫院聯網各開一間「指定診所」[1]；然後到星期三，醫管局則說，全港各區有18所診所符合成為「指定診所」的條件。按照官方的說法，「指定診所」理應是一方面集中疫症懷疑個案在部份診所，防止懷疑及非懷疑個案「交叉感染」；另一方面則在抗疫初期已經分散在數點同時收症，以減低個別地區因人手及環境超負荷而爆發的風險。[2]

然而，整個星期下來，無論是說「七個聯網」各有「指定診所」，還是「18所診所適合轉為指定」，我們從沒有聽過除了九龍灣以外任何另一所診所的名字；更令人驚訝的是，市民和媒體知悉九龍灣「中籤」的方法，並不是透過任何交代官方整體抗疫策略的完整文件或公佈，而是由陳肇始局長出post說自己到了「其中一間位於九龍灣的『指定診所』視察」，再由傳媒從照片中推敲，才知道原來選中了「九龍灣健康中心」。這裡造成的客觀效果，就是在起碼未來一段短時間，將會有越來越多覺得自己可能屬於懷疑個案的人，走到九龍灣，向這所唯一已經曝光的「指定診所」求醫。

政府大概會說，不想過早公佈所有「指定診所」的位置，是不想引起恐慌或者增加其他診所醫護的壓力諸如此類。這政府就是如此可恨兼反智，經歷了「沙士」，見證著「武漢肺炎」的爆發擴散，竟然仍不明白，在危機中「擠牙膏」式披露，其實反而會催生更大恐慌與危機的道理。

明顯的事實是，究竟這一刻有多少武漢或者湖北帶病毒者乘著「封城令」缺口抵港，或者有多少從其他省份感柒的人已經入境、進入哪些社區，特區政府心中根本沒底；還未算及將會在未來「享用」港珠澳大橋優惠而從陸路抵港的健康狀況不明者。政府連日來只提「九龍灣」的指定診所而不說及其他，難道不是在誘導身處各區的疑似患者，一窩蜂透過公共交通湧來麗晶啟業嗎？然後，當求醫者發現「指定診所」尚未啟用，他們除了又散射到周遭其他的私人診所或者急症室，還可以有甚麼地方可去？到底這幫白痴透頂的官員們，腦袋裡是在想甚麼的？

重點不在「疫症診所」位置，而是政府的防疫政策

面對一個掌有龐大儲備、聘用大量專業人才的政府，我們最卑微的期望，只是希望它能在承平時居安思危，及早擬訂好疫症防備和應對的不同方案；一旦危機發生，則能夠觀察早期徵兆，盡快從關口、到社區、到醫療機構層層設防，不時評估各區的風險高低，調撥資源應對疫情。

無奈的是，除了看見一座矗立在社區內的健康中心變成唯一公眾已知的「疫症診所」，麗晶人看到的，還有這個政府虛耗17年的時間後，卻彷如從沒有在歷史中汲取教訓，那種措手不及在人們看來，甚至連「從零開始」還不如；當周遭國家地區紛紛嚴陣以待，我們的防疫防線卻是中門大開；當湖北省的城市都自行封鎖，竟然還有來自高危地方的列車、飛機可以深入本港，抵港者就繼續遊走各區，穿著全身保護衣的救護人員疲於奔命，市民人人自危。

千萬不要被我聽到有任何局長、官員怪責麗晶人不顧形勢危急拒絕合作。這種批評根本就與一年前「修例抗爭」的肇因毫無二致，就是政府自製死線危機後，逼迫議會與各界持份者必須順應配合，否則就是千古罪人云云。送中法案已經收回，香港人力拼一年仍然不依不饒，除了警察暴力推波助瀾，還因為香港市民已經認清政府的伎倆，不會再中當局只求行政權宜之便、分化反對聲音的詭計。經過大半年的震撼教育，如今無論是不是麗晶居民，都必定看得穿政府的把戲，無非就是將矛盾衝突置於社群當中，藉以掩飾本身施政的無能怠惰。

面對疫症，人民會像過去大半年般，不分化不割蓆齊上齊落。關鍵問題絕對超出「指定診所」應否設在麗晶，而是政府能否用最起碼的行動，讓人民相信它已經認真進入抗疫狀態，而不是繼續昏庸而任由疫症奪命。

麗晶人也好，香港市民也好，完全有權知道到底政府打算幾時才肯封西九龍站、關口檢疫、停課、撤回禁蒙面法上訴、公佈社區防感染及隔離策略、立即撥款增加醫護支援、確保口罩供應、全港潔淨消毒、重置各區垃圾桶？

註︰

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex