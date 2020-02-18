影片自動上字幕！免費軟體pyTranscriber，10分鐘搞定一小時影片

之前在電腦玩物撰寫的〈免費！中文影片語音轉文字字幕，支援超大影片與長時間錄音〉，是一個可以幫影片「自動產生中文字幕」的工具，透過語音辨識，產生的字幕檔案雖然還需要校對，但已經可以節省我們很多時間。



而在該篇文章的留言中，讀者推薦了一個叫做：「pyTranscriber」的開源、免費軟體，這個軟體使用起來更方便、更厲害：

不需播放影片，就可以自動轉字幕檔，所以速度會快上好幾倍：我在自己的電腦測試，一小時的影片檔案，辨識轉出字幕只要10分鐘。另外測試一個10分鐘影片，不到一分鐘就完成字幕。

操作設定更簡單，不需安裝任何驅動程式，不需設定：任何人一定都能上手，兩三步驟就搞定。

支援多國語言的影片上字幕，包含中文語音辨識。

支援大體積影片，支援MP4和MP3檔案格式：我實際測試有用到2.5GB的影片檔案，也能順利、快速轉出字幕。

有興趣研究其原理的朋友，可以參考「pyTranscriber」的開源程式頁面。

「pyTranscriber」修改自另一個知名的自動產生字幕程式Autosub，不過Autosub需要懂程式碼安裝的人才會使用，並非一般人就能上手的工具。

而「 pyTranscriber 」則提供了不需安裝設定，有圖形化操作介面的版本。



背後的語音轉文字服務，則是同樣來自Google的語音辨識，所以使用這個軟體時，雖然不需要上傳影片，但要保持網路順暢，讓語音部分傳送到Google進行辨識。

讓我直接來說明「pyTranscriber」的操作流程，並看看實際轉出的字幕檔案效果。

首先來到「pyTranscriber」最新版軟體的下載頁面，它提供了Windows、Mac、Linux等不同版本的軟體可以下載。

Windows用戶可以依照下圖，選擇下載「Windows portable」，這是一個免安裝的版本。

圖片來源：作者提供

下載完成後，解壓縮檔案，直接執行資料夾內的［pyTranscriber.exe］。

就是這麼簡單，不需要額外的安裝與設定。

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執行軟體後，會先跳出程式碼的黑色畫面，不要擔心，等待一下，就會看到彈出一個「pyTranscriber」的操作介面小視窗。

這時候，在左上方的［Select files］，選擇要上字幕的影片檔案即可。（影片檔案需要在電腦硬碟中，支援MP4與MP3格式）

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接著在視窗下方的［Audio Language］，選擇這部影片的主要語言，例如zh-TW繁體中文。

如果一部影片主要語言是繁體中文，但裡面會參雜一些英文詞彙，還是可以選擇［zh-TW繁體中文］，那些英文詞彙還是可以被正確辨識成英文。

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最後按下［Transcribe Audio／Generate Subtitles］，就能開始產生字幕檔。

這時候，「pyTranscriber」下方會出現一個進度條，他會先把影片檔案的［語音部分］分離出來，接著利用Google的語音辨識進行轉換，最後自動生成［srt］與［txt］格式的字幕檔案。

就像我一開頭說的，因為他不用播放影片，所以整個處理的過程變得更快。一個小時影片，可以10分鐘就處理完成。

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下圖是「pyTranscriber」產生的字幕檔案，時間軸是準確的，中文辨識的結果雖然也有不少錯誤，但基本上可讀，具備實用性，我們只要花一點點時間校對即可。

圖片來源：作者提供

簡單測試下，「pyTranscriber」應該是目前速度最快、操作最方便的「影片上字幕」免費軟體，短時間就能產生長影片的字幕檔案，中文語音辨識結果也堪用，值得推薦給大家。



對這類工具有需要的朋友，或許還可進一步參考：Google 即時轉錄：超準確中文語音轉文字可自動加上標點符號、YouTube 影片、錄音檔語音自動轉 Google 文件、翻譯文字檔、語音轉文字筆記利器，活用 Google 即時轉錄寫筆記的7個案例。



「pyTranscriber」軟體頁面

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：李修慧

核稿編輯：翁世航