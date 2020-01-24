香港政府「hea做」防疫不負責任

究竟香港人上一世犯下了什麼錯，導致今世除了要交稅給黑警購買催淚彈和橡膠子彈傷害自己之外，還要供養一班庸官禍港呢？

反智的張建宗日前指不強制高鐵旅客填寫健康申報表，是因為不希望大批人流聚於大堂填表，增加感染風險（編按︰政府公布 1月24日起將乘坐高鐵來港的旅客要提交健康申報表） 。不用填申報表，讓潛在病人走入社區散播病毒，反而可接受？面對武漢肺炎殺到埋身，香港政府沒有汲取2003年沙士血的教訓，仍然視人命如糞土。

執筆之時，香港已經失守，武漢肺炎殺到，香港發現了「高度懷疑」新型冠狀病毒個案。首宗個案是一位從武漢乘坐高鐵抵港的中國旅客，在西九龍口岸被發現發燒，然後直送醫院。食衞局局長陳肇始呼籲市民如非必要切勿前往武漢；如果要前往武漢，就要戴上口罩，回來後要再戴上14日。她又呼籲與「中招」男子乘坐同一班高鐵的人士致電政府熱線，前後兩行乘客，屬於緊密接觸者，需要送入隔離營。同車廂並非緊密接觸者，則會進行醫學監察。

現時，中港兩地跨境基建和人流物流交往，都比2003年沙士的時候多。武漢肺炎已經從中國擴散到全球各地，除了中國內地之外，香港說不定是全球最高危的地區。用常識來分析，香港政府必須建立防線防止病毒入侵，例如加強邊境的檢疫甚至禁止某類人士進入香港境內。

據說，北韓政府已從1月22日起關閉邊界，暫停讓遊客進入，這是最徹底阻止病毒入侵的做法。連極權政府都想得到，香港一眾高學歷的高官為何反而想不到呢？當被問及會否限制武漢市民入境，陳肇始只說已留意到武漢市長呼籲市民不要出行。這種低智的回答，連小朋友都會恥笑。每日有大批乘客透過高鐵和飛機來回往返武漢香港之間，難道連申報表都不用填的關口檢疫是完美？這批潛在病人，政府視而不見，罔顧香港市民健康。難道香港政府是害怕影響香港的旅遊業和其他經濟活動？還是害怕加強阻截會影響中國的聲譽？這一切都是政治。

如果北韓的做法太極端，不妨參考台灣。1月21日，有從武漢返台的商人確診新型冠狀病毒，台灣政府宣布停止台灣旅行團到湖北，又停止武漢旅行團赴台。同時間，華航亦決定取消2月10日至2月27日，桃園往返武漢的6班航班。

想要百分百防止武漢肺炎入侵的確有困難，因為病毒有潛伏期，而且海關檢疫難，例如，日本有確診病人當初吃了退燒藥，所以就避過了體溫檢測，回國後便病發。最令人憤怒的是，香港政府「hea做」，不從源頭著手限制武漢或中國旅客入境，亦未有加強關口檢疫、制訂措拖確保市民買到口罩，完全不負責任。

《預防及控制疾病條例》賦與香港政府極大權力去預防疫症入侵，例如完全拒絕旅客經由中國入境、強制某些人士隔離或檢疫等等。政府必須認真考慮運用手中的權力，因為每作出一個決定，都影響著香港七百萬市民的寶貴生命。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex