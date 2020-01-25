「武漢肺炎」香港新增3病例全部坐高鐵入境，總確診個案達5宗

香港昨日（24日）已確診兩宗2019新型冠狀病毒（武漢肺炎），今日再確診2名62歲女性患病，而其中一人丈夫同告確診，現時3人全部送往瑪嘉烈醫院隔離。香港累積確診個案至5宗。

今日傍晚衛生防護中心原已公布兩名62歲女病人新型冠狀病毒初步測試呈陽性，同時有消息稱其中一人的丈夫也告染病。剛踏入鼠年，衛生防護中心指3人確認證實感染。截至1月26日零時零分，香港與泰國同樣錄得5宗確診個案，是中國大陸以外錄得最多確診個案的地區。

衛生防護中心表示，3宗新增個案中，其中一名62歲女病人居於武漢市，本月19日乘搭高鐵由武漢到深圳北（G1013列車），再由深圳北到達高鐵西九龍站（G6543列車）。她自本星期一起出現發燒及咳嗽，昨日到屯門醫院急症室求醫，今日入院接受隔離治療，現時情況穩定。

患者潛伏期內，曾到過武漢的菜市場及當地醫院探望有咳嗽的家人，沒有接觸野生動物。初步調查顯示，病人與丈夫來港探望女兒及女婿，並入住屯門倚嶺南庭，3名家人沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村，接受隔離監測。

其餘兩宗個案為一對居於武漢夫婦，分別為62歲女病人和63歲男病人，他們本月22日乘搭高鐵於下午2時20分由武漢出發，約晚上8時到達高鐵西九龍站。

他們於本星期三，乘搭高鐵由武漢來港。女病人昨日開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，男病人昨日開始咳嗽，今日開始發燒。他們昨日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療，現時情況穩定。

他們在潛伏期內，都沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥、或有肺炎或上呼吸道感染症狀的病人。初步調查顯示，兩人在香港逗留期間，入住馬鞍山銀湖．天峰，同住的女兒前日亦開始發燒，將被送往威爾斯親王醫院接受隔離，家傭沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。

民間早有聲音要求港府採取行動，要求高鐵乘客填寫健康申報，甚或停掉武漢來港高鐵車輛。港府一直沒有正面回應，直至22日出現首宗中國人坐高鐵來港的確診個案，港府才要求乘坐高鐵來港的旅客要提交健康申報表，署理行政長官張建宗形容措施是個突破、「表示欣慰」。而港鐵23日也宣布即時停售所有往來武漢的高鐵車票，但來自中國大陸的乘客亦然可以透過其他班次入境香港。