新一年望大家找到自己的真相，等待春天

年三十晚，武漢肺炎疑似傳到我所在的美國城市。Amazon上的外科口罩被掃了清光。微域世界裡沒有國界。

讀到醫護抽生死籤的新聞，想起黑警怎麼對待醫護人員，陳肇始張建宗等庸官的嘴臉，只覺憤怒。

武漢的消息叫人更揪心。感染人數肯定比官方數字多出不知多少倍，醫療系統全面崩潰，想看醫生想住院的人甚至無法確診，只能在家等死，至死不能確認究竟是否感染了所謂「不明原因肺炎」。華南海鮮市場的野味買賣應要取締，但沒有人管。疫情剛發生時不去控制，教導民眾防疫隔離，還去抓傳出疫情消息的人。政治不透明，沒有民主，那是一個問題，但庸人治國，草菅人命，就不止是沒有民主的問題了。

確實是李屍朝鮮，京城裡的人開心過年，互道恭喜；疫區的人每天走路去醫院排七個小時的隊吊鹽水。

有時見到「某國人應該死清光」的言論，我真心感到心寒。真的嗎？他們值得死清光？他們就是生在一個封鎖消息，封鎖真相，封鎖言論的政權底下而已。就當他們當中有留意香港新聞的人對運動不理解，這真的完完全全是他們的責任？他們當中真沒有人爭取過？在大陸說半句真話的後果，真的人人承受得起嗎？在這樣的環境下過日子，不犬儒，不保守，過得下去嗎？

武漢有些人在封城前連夜逃離，我真心覺得害怕，怕他們去香港加重香港醫療系統負擔，或者連半點防疫意識都沒有，來香港住酒店去迪士尼，讓病毒滿天飛。可是，假如我是武漢人，在一個沒有一個消息渠道可信的社會，聞說要封城讓我們等死，我逃嗎？

開學第一天，我跟學生講切爾諾貝爾（車諾比）核災，沙士，還有武漢肺炎，講後極權社會的消息監控，講哈爾維說的「異見」（dissent）：所謂異見人士，只不過是普通的作家、詩人、工人、醫生、老師、社會學家、物理學家，都是在做自己覺得必須做的事的普通人，但無意中跟權力正面衝突而已。我想起沙士的whistle-blower蔣彥永醫生。他沒有想過要成為甚麼異見人士，他只是一個將在301、302醫院裡所見所知說出來的老軍醫。後來他就被貼上了「異見人士」的標籤。

在這樣的社會，講真話的代價太沉重。十七年後，連這樣的醫生也不見了。

這段日子，我經常想的是，在香港進入更極權，更難以講真話的社會後，我們可以怎樣保守希望，繼續反抗？哈維爾說，在一九六八年蘇聯入侵捷克斯洛伐克，將坦克開進布拉格後，捷克斯洛伐克就進入了「a long period of moribund silence」。不止是沉默，還是死亡般的沉默。哈維爾說，唯有活得光明磊落，活在真相之中，極權才有鬆動的可能。

那種真相是集體的，但更是個人的。

希望大家意會。

新一年，望大家找到自己的真相，身體健康，戴好口罩，勤力洗手，健健康康的等待春天。

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