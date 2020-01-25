各國記者武漢現場報導：本次疫情跟SARS一樣，都是由於「對事實的隱瞞」而產生
我們想讓你知道的是
中國官方宣布武漢封城之後，據報許多人連夜「逃離」武漢，但也有許多媒體從業人員留在現場，從CNN、紐約時報，到「公民記者」陳秋實，他們在第一線看見了什麼？
俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV）爆發後，截至1月25日上午已在中國造成41名患者死亡，確診人數為1287例，全球感染人數共計超過1300人。1月23日時，中國也宣布武漢實施全境隔離，暫停班機和火車進出，接著包括仙桃、赤壁等13座湖北城市也相繼宣布封城，社群網站也流傳武漢民眾連夜「逃離」城市的傳聞。
對比2003年的SARS疫情，面對這次山雨欲來的武漢肺炎我們雖有更多的防疫經驗，但隨著網路通訊的發達，各類關於疫情的謠言也開始「人傳人」而難辨真假，所以也有一群人搭上前往武漢的高鐵列車，在第一線報導武漢的真實狀況。
《CNN》記者卡爾弗：居民從「沒必要戴口罩」到「送別家人」
美國《CNN》的駐北京記者大衛．卡爾弗（David Culver）在疫情爆發之初即進入武漢，並在政府宣布封城的前一天紀錄武漢的狀況。
在其22日的報導影片中，可看到他前往當地人認為的疫情爆發點「華南海鮮市場」，但隨即被警衛攔下要求停止拍攝。在他從北京搭至武漢的高鐵列車上，也能見到滿滿的返鄉人潮，在進入車站的關卡，站務人員也逐一為旅客測量體溫，確保沒有發燒的現象才准進入。
在影片中，卡爾弗也採訪到幾位武漢當地的住民，其中有些擔心疫情，但也表示「我都已經批貨了，我不可能丟下這些貨品離開，只能待在這裡面對我的命運」，另外也有些人覺得疫情並不那麼嚴重，甚至覺得沒有必要戴口罩，「我查了百度，照著指示多喝水多洗手，應該就足夠了。」
然而隨著疫情越烈使武漢宣布封城，卡爾弗也搭乘高鐵離開武漢，在他離開前的影像紀錄中，幾乎所有旅客都戴著口罩，車站的站務人員也改用熱感應影像的儀器檢查旅客的發燒狀況，根據卡爾弗，武漢已經宣布要求所有人上街都得配戴口罩。
而在他搭上離開武漢末班車的過程中雖然沒有遇到太多阻撓，但他也在車站見到長長的求購車票隊伍，在車站，卡爾弗也發現有一對中國夫妻將小孩與年長者送上車後，站在月台向他們揮手道別，該夫妻表示不希望讓他們的家人暴露在疫情之中，在原本該是團圓的農曆年間發生此事更顯遺憾。
在《CNN》的報導中也提到，因為從春節返鄉到官方宣布封城期間，有大量的人員進出武漢，這些人都可能成為疫情擴大的隱憂。
《紐約時報》記者儲百亮：醫院的病患坐在街邊，手裡握著點滴
雖然在官方宣布封城之後，許多外媒記者都已撤離武漢，但《紐約時報》記者儲百亮（Chris Buckley）仍身處武漢一線，在他的Twitter上也能不斷見到他對於疫情的第一手更新。
在儲百亮的貼文中，武漢醫療資源不足的危機已經開始展現，許多醫院擠滿了人，一方面因為醫療人員無暇照應，二方面病人也擔心「離醫院太近」會被感染。
根據儲百亮在《紐約時報》的報導，武漢不僅市政府停止公共運輸系統，連計程車都一車難求，病患只能自己駕車或騎乘腳踏車至醫院就診。在醫院裡，醫師面對各個疑似患病的病人不但接應無暇，更擔心他們是「武漢肺炎」病毒的帶原者，許多病人也乾脆帶著點滴坐在院外，因為覺得「醫院裡的人太多而且不衛生」。
「我們今年不會慶祝過年了，沒那個心情，」儲百亮在武漢醫院外訪問到的人如此表示，當時他正帶著發燒的兒子等著就診，「我覺得他沒得病，但現在只是打個噴嚏或咳嗽你都會很緊張，覺得自己染上病毒了。」
《BBC》接獲武漢醫師通報：在這裡，人們進不來也出不去
醫療人力吃緊的狀況在武漢越漸緊急，《BBC》也接到一名武漢女醫師的通報，指出武漢街上現在幾乎渺無人煙，在裏頭的也無法離開。
《BBC》報導引述該名醫師的話，這是她首次面對傳染病的襲擊，她第一次聽說這個冠狀病毒是在2019年12月31日時，當時只有少數幾個案例，但在過去兩個星期擴散的程度越來越猛烈，醫院也開始湧入病人——幾千個——她從沒有見過那麼多病人，而他們多要等上幾個鐘頭才能見到醫師，緊張感覺可想而知。
在武漢的街上幾乎見不到什麼人，居民被告知盡量不要聚集，如果出門也得戴上口罩——不戴是犯法的。該名醫師到超市購買食物時也發現已被搶購一空，連蔬菜都沒有，大部分的店面都已歇業，而隨著城市的各個關口關閉禁止出入，人們也已經無法離開，沒有人知道這將會持續多久。
中國「公民記者」陳秋實：SARS犯過的錯，我們不能再犯一次
除了國際媒體之外，中國也有人主動進入武漢，宣示要報導第一手的資訊。
自稱為「公民記者」的陳秋實律師在香港反送中運動期間，在中國全面封鎖新聞之時，親自前往香港深度訪談並將所見所聞發表至中國的社群軟體，但之後即被當局「要求回國」，個人的微博、抖音帳號也被撤銷，而他也將轉換至YouTube與Twitter開設頻道。
在武漢封城之前，陳秋實也在除夕夜搭上最後一班往武漢的高鐵，並在車站外拍攝影片。據陳秋實表示，因為高鐵將停運一個月，表示他在未來一個月都不能離開，但做為記者的他仍要在前線用鏡頭紀錄和見證武漢防疫的真實情況，並向外界傳達「武漢人的心聲」。
在影片中，陳秋實表示自己會「隨時通報自己的住宿位置，方便武漢警察來逮捕」，也承諾會做好個人防護工作，在沒有充分防護下不會接觸嚴重感染的患者，不給醫務人員添麻煩，在疫情徹底解除之前也不會離開武漢，即使自己不幸感染病毒也不會逃離，不把危險帶給別人。
陳秋實也指出，2003年的SARS疫情和本次「武漢肺炎」一樣，都是由於「對事實的隱瞞」而產生，這一次不能重蹈覆轍，至少要把真實的信息傳遞出去。
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新聞來源
- CNN goes to ground zero of Wuhan coronavirus outbreak in China（CNN）
- CNN reporter describes scramble to flee Wuhan before lockdown（CNN）
- Fear of Virus Ruins the ‘Happiest Day’ for Millions of Chinese（紐約時報）
- Coronavirus doctor: 'Everyone is stuck here and can't leave'（BBC）
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航