各國記者武漢現場報導：本次疫情跟SARS一樣，都是由於「對事實的隱瞞」而產生

俗稱「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV）爆發後，截至1月25日上午已在中國造成41名患者死亡，確診人數為1287例，全球感染人數共計超過1300人。1月23日時，中國也宣布武漢實施全境隔離，暫停班機和火車進出，接著包括仙桃、赤壁等13座湖北城市也相繼宣布封城，社群網站也流傳武漢民眾連夜「逃離」城市的傳聞。

對比2003年的SARS疫情，面對這次山雨欲來的武漢肺炎我們雖有更多的防疫經驗，但隨著網路通訊的發達，各類關於疫情的謠言也開始「人傳人」而難辨真假，所以也有一群人搭上前往武漢的高鐵列車，在第一線報導武漢的真實狀況。

《CNN》記者卡爾弗：居民從「沒必要戴口罩」到「送別家人」

美國《CNN》的駐北京記者大衛．卡爾弗（David Culver）在疫情爆發之初即進入武漢，並在政府宣布封城的前一天紀錄武漢的狀況。

在其22日的報導影片中，可看到他前往當地人認為的疫情爆發點「華南海鮮市場」，但隨即被警衛攔下要求停止拍攝。在他從北京搭至武漢的高鐵列車上，也能見到滿滿的返鄉人潮，在進入車站的關卡，站務人員也逐一為旅客測量體溫，確保沒有發燒的現象才准進入。

在影片中，卡爾弗也採訪到幾位武漢當地的住民，其中有些擔心疫情，但也表示「我都已經批貨了，我不可能丟下這些貨品離開，只能待在這裡面對我的命運」，另外也有些人覺得疫情並不那麼嚴重，甚至覺得沒有必要戴口罩，「我查了百度，照著指示多喝水多洗手，應該就足夠了。」

然而隨著疫情越烈使武漢宣布封城，卡爾弗也搭乘高鐵離開武漢，在他離開前的影像紀錄中，幾乎所有旅客都戴著口罩，車站的站務人員也改用熱感應影像的儀器檢查旅客的發燒狀況，根據卡爾弗，武漢已經宣布要求所有人上街都得配戴口罩。

而在他搭上離開武漢末班車的過程中雖然沒有遇到太多阻撓，但他也在車站見到長長的求購車票隊伍，在車站，卡爾弗也發現有一對中國夫妻將小孩與年長者送上車後，站在月台向他們揮手道別，該夫妻表示不希望讓他們的家人暴露在疫情之中，在原本該是團圓的農曆年間發生此事更顯遺憾。

在《CNN》的報導中也提到，因為從春節返鄉到官方宣布封城期間，有大量的人員進出武漢，這些人都可能成為疫情擴大的隱憂。

《紐約時報》記者儲百亮：醫院的病患坐在街邊，手裡握著點滴

雖然在官方宣布封城之後，許多外媒記者都已撤離武漢，但《紐約時報》記者儲百亮（Chris Buckley）仍身處武漢一線，在他的Twitter上也能不斷見到他對於疫情的第一手更新。

Chen Yanming, who said her father was suspected of contracting the coronavirus, told me she was calm but melancholy and anxious as Lunar New Year came. “Today should be Chinese people’s happiest day, but this sickness has destroyed that feeling.” pic.twitter.com/J0Jt4jEKyP — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 24, 2020

在儲百亮的貼文中，武漢醫療資源不足的危機已經開始展現，許多醫院擠滿了人，一方面因為醫療人員無暇照應，二方面病人也擔心「離醫院太近」會被感染。

根據儲百亮在《紐約時報》的報導，武漢不僅市政府停止公共運輸系統，連計程車都一車難求，病患只能自己駕車或騎乘腳踏車至醫院就診。在醫院裡，醫師面對各個疑似患病的病人不但接應無暇，更擔心他們是「武漢肺炎」病毒的帶原者，許多病人也乾脆帶著點滴坐在院外，因為覺得「醫院裡的人太多而且不衛生」。

「我們今年不會慶祝過年了，沒那個心情，」儲百亮在武漢醫院外訪問到的人如此表示，當時他正帶著發燒的兒子等著就診，「我覺得他沒得病，但現在只是打個噴嚏或咳嗽你都會很緊張，覺得自己染上病毒了。」

One feature of Chinese medicine is a heavy reliance on the drip for patients. Outside the Red Cross Hospital in Wuhan this elderly man was setting up his drip outside on the street. It was too crowded inside the hospital, he explained. pic.twitter.com/P6cMbrq07v — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 24, 2020

《BBC》接獲武漢醫師通報：在這裡，人們進不來也出不去

醫療人力吃緊的狀況在武漢越漸緊急，《BBC》也接到一名武漢女醫師的通報，指出武漢街上現在幾乎渺無人煙，在裏頭的也無法離開。

《BBC》報導引述該名醫師的話，這是她首次面對傳染病的襲擊，她第一次聽說這個冠狀病毒是在2019年12月31日時，當時只有少數幾個案例，但在過去兩個星期擴散的程度越來越猛烈，醫院也開始湧入病人——幾千個——她從沒有見過那麼多病人，而他們多要等上幾個鐘頭才能見到醫師，緊張感覺可想而知。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在武漢的街上幾乎見不到什麼人，居民被告知盡量不要聚集，如果出門也得戴上口罩——不戴是犯法的。該名醫師到超市購買食物時也發現已被搶購一空，連蔬菜都沒有，大部分的店面都已歇業，而隨著城市的各個關口關閉禁止出入，人們也已經無法離開，沒有人知道這將會持續多久。

中國「公民記者」陳秋實：SARS犯過的錯，我們不能再犯一次

除了國際媒體之外，中國也有人主動進入武漢，宣示要報導第一手的資訊。

自稱為「公民記者」的陳秋實律師在香港反送中運動期間，在中國全面封鎖新聞之時，親自前往香港深度訪談並將所見所聞發表至中國的社群軟體，但之後即被當局「要求回國」，個人的微博、抖音帳號也被撤銷，而他也將轉換至YouTube與Twitter開設頻道。

在武漢封城之前，陳秋實也在除夕夜搭上最後一班往武漢的高鐵，並在車站外拍攝影片。據陳秋實表示，因為高鐵將停運一個月，表示他在未來一個月都不能離開，但做為記者的他仍要在前線用鏡頭紀錄和見證武漢防疫的真實情況，並向外界傳達「武漢人的心聲」。

在影片中，陳秋實表示自己會「隨時通報自己的住宿位置，方便武漢警察來逮捕」，也承諾會做好個人防護工作，在沒有充分防護下不會接觸嚴重感染的患者，不給醫務人員添麻煩，在疫情徹底解除之前也不會離開武漢，即使自己不幸感染病毒也不會逃離，不把危險帶給別人。

陳秋實也指出，2003年的SARS疫情和本次「武漢肺炎」一樣，都是由於「對事實的隱瞞」而產生，這一次不能重蹈覆轍，至少要把真實的信息傳遞出去。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航