香港防疫措施倒退，是政治問題

武漢、湖北封城；台灣限制大陸旅客、暫停出團到全中國；連澳門都有一系列快速反應，甚至連關閉賭場都會考慮，應對武漢肺炎。

香港？林鄭月娥仍在瑞士推銷香港，一切措施仍然停留在「不排除」的階段，官員連呼籲所有人戴口罩都拒絕，更稱目前無必要。

草「管」人命自是必然，但面對如此嚴重的傳染病疫情，稍有常識的政府都應該知道，「做多好過做少」，難道經歷過03沙士慘痛經驗的香港官員，突然集體失智腦袋進水，連叫人戴口罩、自己戴罩，確保市民能買到口罩，這麼簡單的事都想不到？

才不是。

讓香港的防疫措施倒退到連澳門都不如，不是官員的水平或智慧問題，而是政治問題。

其一，過去大半年，一場時代革命已經令香港成為北京眼中的「壞孩子」，林鄭月娥政府危在旦夕，在這形勢下，特區政府官員的首要任務不是防疫，而是確保不會在防疫工作上犯政治錯誤。

這才是特區政府一系列「不作為」的根本原因：北京未有明確下令，少做少錯，甚麼封關、限制出入境，甚至在高鐵站填申報表等，會「落北京面」或挑動大陸人情緒的措施，小碰為妙，這就解釋了，為何只在機場填申報表，陸路口岸一律不做，不想「針對同胞」啊。

其二，為何不呼籲全民戴口罩，是因為「止暴制亂是當前首要任務」。

自去年北京提出所謂「止暴制亂」之後，這四個字就成為了林鄭政府的最高綱領，其他事可以不做就先放一邊，和「止暴制亂」有抵觸的更絕不會碰。

不呼籲全民戴口罩，因為一旦呼籲全民蒙面，就是公然否定目前正在司法覆核上訴的反蒙面法。

蒙面與暴力，已經形成了高度的對應關係。在此情況下，特區政府訂立《禁止蒙面規例》，合法合理合情、極為必要，就是要打掉暴徒的“心理保護傘”，為止暴制亂、恢復秩序提供有力抓手。 2019年10月5日 人民日報評論員文章 評禁蒙面法

特區高等法院原訟庭判決……公然挑戰全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力，產生嚴重負面社會政治影響。 2019年10月18日 新華社評論文章 評高院裁定禁歉面法違憲

明確不過，禁止蒙面是北京認定在香港「止暴制亂」的「有力抓手」，香港法院裁定違憲，不是法律問題，而是「挑戰」人大和政府權力；目前司法覆核上訴庭還未有裁決，政府又怎敢公開呼籲全民蒙面？這豈不是和止暴制亂對著幹，為法庭「挑戰」中央搖旗吶喊？

若政府在司法覆核未有結果下呼籲全面戴口罩蒙面，警方又如何繼續以蒙面為由隨意截查拉人，又如何繼續理直氣壯指控市民是「蒙面暴徒」為緊急法背書？

所以說，政府官員不傻不蠢，如何才能有效管控疫情他們心知肚明，不過他們的念茲在茲的，是政治正確、止暴制亂，而不是人命罷了。

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