對於尸位素餐的立委，砍他們的薪水有用嗎？

文：葉晉嘉

2020大選落幕了，在這次的不分區立委選舉中，不僅登記參選的政黨創下歷史紀錄，立委參選人總數也同樣突破新高，地區立委參選者更是冒出許多選民之前從未耳聞的政治新人。

在今年選舉結束後，有政黨提出，若黨內的立委出現「連續兩個會期遭公督盟評鑑為觀察名單」，將會剔除其立委身分。而在2016大選產生的立法委員中，雖然有對問政工作認真投入，並且擁有近乎全勤紀錄的委員，但是，同時卻也有曾在七個會期中，「四個會期法律領銜提案皆為『零筆』」、「六個會期遭列入待觀察名單」的立委存在。

立法院中的113席立委，每年都要花費納稅人約十餘億元的成本來維持其正常運作。但在部分選民的眼中，台灣的立法院只是個不時會出現灑麵粉、丟水球等等情境的地方。因此，我們不時能看到，人民對政治人物做出「整天只會作秀，都在虛耗國家資源」的評論。所以，有些民眾對此也時常提出「應該降低他們薪水」的主張，認為給付政治人物的高額薪資，對於納稅人而言是種無謂的浪費。

對於尸位素餐的立委，砍掉他們的薪水就好嗎？

立法院中，每位委員需要年年審核動輒高達數兆元的政府和國營企業預算，此外，各種法案的修正、制定，還有龐大官僚體系的監督工作，都需要各式行政助理、研究費用的幫助，才能提升問政品質。

有很多完全不盡責的政治人物當選，在選上之毫無作為卻坐領高薪，這是事實，我們不能否認，但同時，也有許多盡責認真的政治人物存在，並且仰賴這份薪資進而執行有水準的工作。重要的是，我們應該做出理性的選擇，用選票淘汰那些不適任的民意代表、下架那些尸位素餐的政治人物。而在這樣淘洗的過程中，那些被敷衍了事的政治人物白白領走的薪水，便比較像是相對之下，一種無法去除的必要之惡。

我們真正該做的，應該是對症下藥，並對其中不合理的情形進行改善。

近期多次發表挺台言論的捷克布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）所屬的捷克海盜黨（Czech Pirate Party ）便曾在捷克國會提出加強執行「國會議員一個月內無故缺席2次，隔月月薪減半；缺席四次，整月沒收」的法案，這樣的規則不僅能促進怠惰國會議員的效率，也不會影響到認真問政的民意代表，這便是值得我們加以學習的地方。

降低薪水，可能反把「素人」隔絕在政治之外

近年「素人參政」一直是個吸引廣大選民的元素，我們也總是對此抱著偌大的希望，想藉著他們的參與，使我們眼中的政治，逐漸從盤根錯節的不透明中脫離而出。

但在我們期待這樣不被傳統政治利益束縛的人選出現前，我們該思考的是，如果這個社會無法讓有理想的普羅大眾，在受這份薪資的吸引下，願意放棄原有的工作職位，並為了人民而投身在政治之中，那未來的政治生態，是否會如我們所希望的，能出現重大改變呢？

Photo Credit: 中央社

從身為一個YouTuber到投身政治領域，現任的「政治素人」台北市議員邱威傑便曾說，「認真做，而且手不髒的話，議員不算是個容易賺錢的行業」，在台灣的社會環境下，一個議員的選舉成本更至少是上千萬元起跳，光打一場選戰，便有可能會耗去當選後整個任期的薪水，更何況還不一定能夠當選。如果再往下調薪，對一般人而言，這便註定會是筆沒人想承擔的虧本生意了。

在職場中，一個人擁有的能力，便能決定他所值得的薪水，那換到政治之後，是否就該因此不同？給得出多少香蕉，才可以決定能聘到哪種猴子。但若單單以所謂的「慣老闆心態」，希望以低廉，甚至無償的代價，來打發政治體系中的民選公僕，那我們也可能無意中忽略了隱藏在其中的，那些對未來的正向投資。

如果今天我們不再提供一份有生活品質保證的薪水，給那些願意承擔責任的人，那我們應該想想，未來是否反而會造成不能沒有這份薪水的人無法參與政治？而檯面上的人，會不會只剩下依賴貪腐、黑金的那些參選人？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航