以心理學談預防流行病：自我控制與群體影響

面對着刺激或引誘，我們需要控制我們的情緒、思想以及行為。若果我們讓情緒凌駕思考，後果更會不堪切想，因此自我控制（self control）在我們生活中有重大的意義。文憑考試將至，應試學生能否自我控制是成功的關鍵。很多成積優異的學生不是特別聰明，但他們在學習假期中養成早晚早起的習慣，每天復習課文，同時注重休息。自律成為了他們在考試長跑中最強的武器。

對於預防流行病，自我控制亦同樣是重要的一環，不要因為貪圖方便忘記個人衞生。戴上口罩、勤洗手不但能令自己減低患病的風險，也能保障身邊他人的健康。自我控制改變我們生活的細節，透過這些改變，我們能更易見到成功的曙光。今天就讓我一起了解改善自我控制的因素：群體行為（group behavior）。若果和我們同一個群體的成員能展示自我控制，我們也會傾向自我控制。

我們能從一個關於棉花糖的實驗中得知這個關係：實驗開始時，實驗員會將小孩分配到「綠組」，實驗員在其後會向小孩提問以確認他明白己屬於綠組。之後，實驗員會拿出一枚棉花糖，並告訴小孩，實驗員需要到另一間房間找些東西，小孩可以立即獲得這枚棉花糖，但如果小孩能忍耐一下，等實驗員回來，小孩就能獲得兩枚棉花糖。在小孩作出決定之前，實驗員會編作綠組其他成員的選擇（事實上沒有真實的其他成員），並故意令小孩知道。

結果發現，如果小孩得知綠組其他成員都願意忍耐，而其他組的成員不願意，他們就傾向等待並獲得兩枚棉花糖。相反，如果小孩得知綠組其他成員都不願意忍耐，而其他組的成員願意，他們也傾向不等待並直接獲得一枚棉花糖。雖然實驗的對象是小孩，但我們也能明白到群體對自我控制的影響。也就是說，若果和我們同一個群體的成員能展示自我控制，我們也會傾向自我控制。

事實上，我們的社會中有很多事情也等着處理，與其要等待他人的幫助，倒不如自己先作準備，做好自己的一份，唯有多一點的自我控制才能保障自己，保障我們所愛的人。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，題目與內文稍作修改，原文請看此。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin