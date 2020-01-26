選後民進黨內部定於一尊，「英系」將重新掌握黨權

文：郭瓊俐

大選落幕後，蔡英文至今的公開談話，都表達了高度和謙虛。她在勝選感言中強調，「台灣人民願意再給我們四年，我們會把做不夠的、來不及做的，做得更好、做得更多。」選後在民進黨中常會致詞時，蔡英文也再次強調，「人民投票給我們有很多原因，不能夠簡化成人民對執政團隊無條件的支持。」往後四年，蔡英文是否能謹記她的宣言，讓執政團隊做得更好，讓蔡政府的第二任任期，不至於過度驕傲甚至走向腐化，有待觀察。

蘇貞昌留任閣揆，蕭美琴重回外交體系

選後第一個上班日，行政院長蘇貞昌立即依慣例率內閣總辭，蔡總統也隨即批示「蘇院長政績卓著，展現施政效能，當繼續領導行政團隊，以面對內外各項挑戰，爰予慰留。」雙方過完場，蘇貞昌續任閣揆，不僅520之後不會異動，只要他的健康狀況許可，預料閣揆任期會延續一年以上。

蘇貞昌行事強勢，的確提高了行政院行政效能，他又擅長溝通行銷，將競選新北市長時的年輕小編團隊帶進行政院，在行政院內部會議或各地視察的場合，常可看到7、8個人架攝影機、拿相機圍繞著蘇貞昌拍攝，再後製成一則又一則淺顯易懂、符合年輕人胃口的網路貼文或影片，建立他的政績口碑。

大選期間，蘇貞昌站台時，台下年輕人對他的歡呼聲不小。他自創「撞球桿簡報法」，把種種政績做成簡報，以撞球桿當教學棒，指著螢幕上的圖表說明，輔以「政府守住了非洲豬瘟，大家現在才有滷肉飯吃」等簡單有力的詞句，成功宣傳行政院一年來的執政成績。

黨內總統初選風波時，將政務全部交手給行政院的蔡英文，也已習慣這樣的「蔡蘇體制」；蘇貞昌續掌行政院，蔡英文著力在國防外交，預料內閣只會小幅調整。

Photo Credit: 中央社

其中在花蓮立委選舉落敗的蕭美琴，將回到專長的國際外交領域。黨內咸認，「把10年青春奉獻給花蓮」的蕭美琴應重回外交領域，以她曾任民進黨駐美代表處執行長、民進黨國際部主任、四屆立委的資歷，有資格擔任外交部長。 若蕭美琴執掌外交部，外交部長吳釗燮可能再回鍋擔任國安會祕書長，年屆70的李大維可能功成身退。據了解，曾是國民黨終身黨員、在國民黨政府歷任要職的李大維，對於被蔡總統重用心存感念，很久前就對朋友講過，在位一天就戮力從公，蔡總統要他離開也毫無怨言。

總統府祕書長陳菊選前常表態歸去，她很早以前即對黨內同志表達引退之意，「留在總統府當肉砧，沒意思。」但預料蔡總統不會讓她離開，續留總統府的可能性極大。因為蔡英文對陳菊除了公務上，還有情感的依賴。去年面臨賴清德黨內總統初選的挑戰，據傳蔡英文情緒十分波動，陳菊還搬進總統官邸陪伴她。

國會布局底定，英系在黨內角色更受關注

至於立法院長一職，從未當過立委的游錫堃，以不分區立委進入立院後，搭配現任副院長蔡其昌競選國會正副議長，應該大勢底定。雖然民進黨內多認為柯建銘多年來戰功甚偉，但在小英意志及各派系的盤算下，柯建銘可能只是「永遠的總召」。黨內擁有最多立委的新潮流系，雖和柯建銘友好，但為了新系的蔡其昌競選下屆台中市長，勢必要對正國會領導人林佳龍示好，算盤打得精的新系不倒戈支持柯建銘，柯就沒有機會當立院龍頭。

Photo Credit: 中央社

因九合一敗選辭掉民進黨主席的蔡英文，針對是否再兼黨主席一職，已表明「照黨章處理」，也就是520之後，依民進黨黨章規定由總統兼任黨主席，蔡英文將收回黨權。

當初蔡英文敗選下台，黨祕書長洪耀福、主席特助魏金標等人離開黨中央，也一併將重要的組織資料和人馬帶去競選辦公室。蔡英文重掌黨權後，預料她的人馬將回歸黨中央，加上英系中常委把持，未來蔡英文是否又開始任由英系人馬驅逐異己，讓黨機器變成個人權力中心，選戰栽培出來的新人能否好好續用，都是觀察蔡英文是否「打回原形」的指標，也是蔡英文的挑戰之一。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

更多《財訊》文章

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航