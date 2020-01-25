林鄭的新措施，只是一個破爛穿孔的口罩

2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）已經殺入香港3天，反應遲鈍的林鄭月娥寧願在瑞士「唱衰示威者」和「撐黑警」，也不立即返港，視香港人命如糞土。執筆之時（25日），香港已有5宗確診個案，林鄭亦公布六項新措施，其中包括無限期暫停來往湖北武漢的航班與高鐵、延遲開學、停大型活動等。

據說，在武漢封城前，已有30萬人逃離武漢，病毒已經蔓延至全中國。武漢已經封城，林鄭只叫停湖北武漢來港的交通還有用嗎？湖北人和武漢人如果想要前往香港，只要先乘坐高鐵到深圳北和廣州南，再轉車到香港西九站就可以了。今次武漢肺炎病徵不明顯，檢疫有難度，中國旅客帶著病毒入港，實在輕而易舉。林鄭新措施是一個破爛穿孔的口罩，任由病毒從中國入侵香港，正在殺害香港人。

武漢肺炎病毒已經蔓延全國，確診病例絕大部分都在武漢，而其他地區的確診病例幾乎全部都是從武漢輸入。根據中國國家衛生健康委員會最新數字，截至1月24日24時，全中國累計確診病例達到1,287宗，死亡41宗，只有西藏未淪陷。確診和死亡病例以湖北最多，其中確診病例729宗，死亡病例39宗。

因此，筆者認為政府應全面禁止旅客經中國內地前往香港，以防止病毒入侵，關閉西九高鐵站、停航班、停跨境巴士及旅行團只是基本。除了阻止病毒進入之外，政府亦要跟進所有從中國返港的香港居民於返港後14日或21日內的情況，在有需要時進行強制隔離，防止病毒在社區上傳播。

2003年10月發表的沙士專家委員會報告封面寫著「汲取經驗防患未然」8個大字，但看來林鄭政府未能汲取17年前血的教訓。自己香港自己救，香港正站在歷史的十字路口，要拯救香港、改寫未來的歷史，就只能靠最近這幾天。例如，多個由民主派主導的區議會比政府反應更迅速，已經通過了數十萬甚至過百萬元撥款購買口罩防疫包；多個醫護工會正籌備罷工，促請政府鎖邊境抗疫。這些行動，都需要香港人的支持。

天祐香港！

責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰Alex