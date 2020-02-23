老牌電視台正在流失年輕觀眾，英國BBC有何因應之道？

文：賴禹安

依據BBC報導，英國政府的廣播媒體電信監管機構「通訊管理局」（Office of Communications，Ofcom）針對2018年4月至2019年3月間英國公共媒體BBC的表現發表了一份年度報告。該報告認為人們雖然多對BBC所提供的服務感到滿意，但該媒體必須更努力地去與年輕受眾群體建立連結，否則將會失去新一代潛在的閱聽眾。

Ofcom的負責人Sharon White表示：「BBC是英國文化很重要的一部分，我們擔心新一代年輕人不在使用BBC提供的服務，因此BBC需要擴大其新聞本身的吸引力。」有一些觀眾認為BBC所提供的服務與自己的生活並沒有關係，對此，BBC表示為了滿足那些年輕觀眾的需求，他們已擬定一個明確計畫。

該報告還補充表示，如果BBC不能成功地吸引足夠的年輕閱聽人，將會降低BBC提供內容及獲得資金支持的能力，這將違背BBC創立的使命和提供公共服務的目標。

BBC的使命

英國國家廣播公司BBC （British Broadcasting Corporation），是英國政府資助卻獨立運作的媒體，也是世界上最早建立的廣播公司之一，創立的目標以「告知」、「教育」、「娛樂」為三大目的。

由於BBC沒有任何財團及廣告的介入，因此總以製造出優良的節目為指標。如果英國國民想收看任何BBC的節目，一年必須繳交約6000台幣的「電視執照費」。

BBC除了製作傳統電視節目外，為了吸引更多元的受眾，現在還提供了出版書籍、報章、雜誌、互聯網、交響樂段等服務，甚至還開發的智慧語音助理「Beeb」，讓使用者可以透過語音指令找到他們喜歡的BBC節目或其他的線上服務。

BBC如何吸引年輕群眾？

「Ofcom的調查顯示了，觀眾對於BBC的滿意度仍很高，我們將繼續為英國觀眾提供服務，」一名BBC的發言人在一份聲明中表示。但為了吸引更多年輕的觀眾，BBC在今年的年度計畫概述了一些新的媒體運作策略，特別專注在BBC iPlayer、BBC Sounds、BBC News Online三項服務上，「這三項服務在去年都有明顯的進步，因此我們的這項計畫顯然是有成功見效的，」BBC發言人表示。

在過去一年中，BBC做了一些特別的節目，如RuPaul 的「魯保羅的英國變裝皇后秀」（Drag Race UK）及一些紀錄片（如英國女團「混合甜心」（Little Mix）針對自己身體形象想法的紀錄片）。除了這些外，BBC也將《追殺夏娃》（Killing Eve）上傳至網路上，讓觀眾可以像觀看其他串流媒體服務一樣在網路上追劇。

年輕的受眾和新聞

對於BBC目前所提供的新聞，Ofcom認為該媒體「多是以白人、中產階級和以倫敦」為新聞報導的中心觀點，亦是該媒體的盲點，因此某些受訪者甚至認為BBC不過只是眾多新聞機構之一，並無特別之處。

Ofcom表示，對於BBC的新聞和時事的研究發現了一件有趣的事，越來越多年輕閱聽人是透過社群媒體和聚合服務來瀏覽他們的新聞，但他們通常都只會看瀏覽標題及一些剪短的段落。

但是，BBC「以觀點為主導」的報導特別容易引起16至24歲年輕人的共鳴，例如Stacey Dooley（如：Stacey Dooley meets Islamic State brides in Syria’s refugee camps）及Reggie Yates的報導，「這種新聞幫助他們了解世界，並以一種更引人入勝的方式與自己有所連結，」受訪的年輕人表示。

不過Ofcom還是強調「BBC的記者及主持人普遍缺乏多樣性」，並提醒BBC應該以真實的新聞和內容來代表整個英文，應該要好好地吸引更多與閱聽人，對此。該媒體本月稍早任命June Sarpong為BBC首位創意多樣性總監，期盼能改善此狀況。

缺乏透明度？以Naga Munchetty案為例

除了針對閱聽人族群的建議外，Ofcom還有另一個重大的研究發現，認為BBC的處理投訴的過程（editorial complaints process）缺乏透名與公開性。

以前陣子英國BBC新聞節目Naga Munchetty的案件為例，身為BBC晨間節目「BBC早餐」（BBC Breakfast）主持人，她在節目對總統川普的推文做了評論，隨後收到觀眾投訴，認為她在節目上發表個人意見的行為違背了新聞節目應該公正、客觀的承諾。

"I've been told as a woman of colour to 'go home'..."@BBCNaga shares her experience as we discuss the reaction to comments made by President Trump. pic.twitter.com/K3is6ucWN0 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) July 17, 2019

在這起案件中，BBC的處理投訴認為觀眾的投訴「部分成立」，主持人不該批判川普的推文，引起外界的許多批評與討論，而Ofcom也表示將積極地處理BBC在此方面缺乏透明度的問題。

BBC的下一步

Ofcom總結說，期望BBC能「現在公開闡述」下一步的計畫，以解決以下反覆出現的議題，包含：「提高與年輕人互動」、「製作出能夠代表（英國）性的作品」、「透明化組織處理訴訟的過程」、「致力於發展新的新穎計畫」、「討論如何與新聞和時事評論的建議結合在一起」。最後補充表示這些行為將透過聽眾親自地觀察，並讓Ofcom能夠判斷BBC是否正在採取適當的改善步驟。

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責任編輯：丁肇九

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